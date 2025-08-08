Sevilla: El Hospital Virgen Macarena reconstruye el clítoris a una mujer somalí víctima de mutilación genital

La hoja de afeitar que usan en la ablación de los genitales de niñas.

Una de cada 20 niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación genital femenina (MGF), según cifras de Naciones Unidas (ONU).

Eso significa que 200 millones de mujeres en la actualidad han sido sometidas a algún tipo de corte, cambio o eliminación de la parte externa de sus genitales.

Las mujeres que sufren MGF suelen ser mutiladas en su infancia, en algunos casos incluso cuando son bebés o durante la adolescencia.

El quirófano del Hospital Universitario Virgen Macarena se ha convertido estos días en un símbolo de esperanza para muchas mujeres.

Por primera vez en Andalucía occidental, un equipo del Servicio de Ginecología y Obstetricia ha conseguido reconstruir el clítoris a una joven somalí de 23 años residente en Sevilla, que había sufrido mutilación genital femenina (MGF) en su país de origen.

La intervención, dirigida por el ginecólogo Antonio Jiménez Caraballo, supone mucho más que una operación quirúrgica. Es un acto de reparación física y simbólica frente a una de las prácticas más dañinas y persistentes contra los derechos humanos de niñas y mujeres en el mundo.

Según datos recientes, cerca de 230 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de ablación genital, especialmente en regiones como África Occidental, donde países como Somalia alcanzan cifras estremecedoras: hasta el 98% de la población femenina ha pasado por este trauma.

El caso: complejidad técnica y humanidad

La paciente, que llegó a España huyendo de la violencia y las tradiciones dañinas, presentaba una mutilación tipo III, también llamada infibulación, la forma más severa según la OMS. Esta variante implica:

El corte y recolocación de los labios menores o mayores.

Estrechamiento extremo del orificio vaginal, dejando apenas dos minúsculos orificios para orina y sangre menstrual.

La extirpación total o parcial del clítoris.

Todo ello provoca no solo un daño físico devastador —infecciones recurrentes, dolor crónico, problemas urinarios y sexuales— sino también profundas heridas psicológicas que acompañan a estas mujeres durante años.

Gracias a una intervención compleja pero bien planificada, el equipo sevillano logró:

Reconstruir el clítoris y otras estructuras genitales esenciales.

y otras estructuras genitales esenciales. Reparar el meato urinario (parte final de la uretra).

Restaurar parcialmente la funcionalidad sensitiva perdida.

La operación se completó en una sola sesión y la paciente recibió el alta hospitalaria a las 24 horas, “en perfecto estado”, según fuentes médicas. Ahora, puede empezar un nuevo proceso de recuperación emocional y social.

Una realidad silenciada: la ablación en cifras

La MGF sigue siendo una práctica habitual en muchas zonas del mundo, pese a estar considerada por organismos internacionales como una violación flagrante de los derechos humanos:

Se calcula que cada año unos 3 millones de niñas están en riesgo de sufrirla.

La mayoría son sometidas entre la infancia y los 15 años.

En Somalia , la prevalencia ronda el 99% entre mujeres de 15 a 49 años.

, la prevalencia ronda el 99% entre mujeres de 15 a 49 años. En países como Mali o Egipto, más del 80% han experimentado alguna forma de ablación.

En Europa, la migración ha trasladado esta problemática. En Andalucía, hasta ahora era raro ver casos similares fuera de Cataluña, pero los movimientos poblacionales recientes están cambiando esta realidad. El doctor Jiménez Caraballo destaca que “en Andalucía empiezan a aparecer casos como este por el asentamiento creciente de comunidades procedentes del África subsahariana”.

El camino hacia la reparación integral

El impacto psicológico no se queda atrás. Las secuelas emocionales incluyen depresión, ansiedad, estrés postraumático y dificultades para establecer relaciones personales satisfactorias. Por eso, desde el hospital se insiste: «No solo reconstruimos genitales, ayudamos a recuperar vidas».

El Hospital Virgen Macarena ha activado un protocolo específico para:

Informar a asociaciones que trabajan con mujeres inmigrantes.

Coordinarse con organizaciones no gubernamentales.

Difundir entre los centros de Atención Primaria la posibilidad de derivar casos similares para su valoración médica.

Las pacientes pueden acceder al servicio solicitando cita con su médico habitual; existe además apoyo psicológico especializado para quienes lo requieran.

Andalucía responde: prevención y sensibilización

La Consejería de Salud y Consumo ha puesto en marcha guías informativas dirigidas tanto a profesionales sanitarios como sociales y educativos. El objetivo es:

Prevenir nuevas mutilaciones.

Detectar posibles víctimas entre la población migrante.

Ofrecer atención integral —médica y psicológica— adaptada a las necesidades culturales y personales.

Se considera MGF cualquier procedimiento que implique extirpación total o parcial del clítoris o los labios menores/mayores sin justificación médica. Se trata siempre de prácticas con motivaciones culturales o sociales antiguas —no religiosas— que buscan controlar la sexualidad femenina.

Más allá del quirófano: retos pendientes

Pese al avance que supone esta primera reconstrucción en Sevilla, los expertos insisten:

La clave está en la prevención comunitaria y educativa.

Es esencial involucrar a líderes comunitarios y asociaciones migrantes para erradicar definitivamente estas prácticas.

La reparación física es solo un primer paso; el acompañamiento psicológico debe ser continuo.

En palabras del doctor Jiménez Caraballo: “Esto no es solo una operación quirúrgica, es una forma de devolverles parte de su dignidad y su vida”.

El caso sevillano marca un antes y un después en Andalucía. Abre puertas a cientos de mujeres que viven con las secuelas físicas y emocionales del pasado. Pero sobre todo, lanza un mensaje claro: hay salida para quienes han sido víctimas del silencio.

