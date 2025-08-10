China desempolva su gigantesco arsenal anti-Covid para combatir el virus chikungunya

En el sur de China, la palabra “chikungunya” —de origen suajili y que significa “el que se encorva”— se ha colado en las conversaciones cotidianas con la misma inquietud que generó la Covid-19 en sus inicios.

Desde junio de 2025, la provincia de Guangdong, con epicentro en la ciudad de Foshan, ha registrado más de 8.000 casos confirmados de este virus transmitido por mosquitos, según datos de organismos internacionales y autoridades sanitarias chinas. El brote, el mayor documentado en el país, ha hecho que las autoridades chinas desplieguen un arsenal de medidas que recuerdan, en fondo y forma, a los días más duros de la pandemia de coronavirus.

Los vecinos de Foshan han visto cómo drones surcan el cielo en busca de charcos y macetas con agua estancada —criaderos ideales para el temido mosquito Aedes—, mientras equipos de inspección visitan hogares puerta a puerta.

La vigilancia es férrea: desde multas por no eliminar posibles focos de larvas hasta la desinfección masiva de barrios enteros y la obligatoriedad de registrar el nombre real al comprar medicamentos para la fiebre.

¿Le suena familiar? Sí, la sombra del “cero Covid” planea sobre esta nueva crisis.

Pero, además, China ha añadido ingredientes inesperados al cóctel: peces devoradores de larvas y hasta “mosquitos caníbales” —mosquitos modificados que se alimentan de las larvas de sus congéneres— forman parte del escuadrón biológico desplegado para frenar la expansión del virus.

Chikungunya: una vieja conocida en nuevos territorios

El virus chikungunya no es un recién llegado a la ciencia. Identificado por primera vez en Tanzania en 1952, ha protagonizado brotes cada vez más frecuentes en las últimas décadas, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Sin embargo, el escenario chino es inédito por su magnitud y velocidad de propagación: la enfermedad, que rara vez es mortal, causa fiebre alta, erupciones y un dolor articular tan intenso que obliga a los pacientes a “encorvarse”, de ahí su nombre.

La particularidad del brote en Guangdong reside en varios factores:

Condiciones climáticas extremas : lluvias intensas y temperaturas elevadas han multiplicado los criaderos de mosquitos.

: lluvias intensas y temperaturas elevadas han multiplicado los criaderos de mosquitos. Movilidad global : el aumento de viajes internacionales ha favorecido la entrada y diseminación del virus en la región.

: el aumento de viajes internacionales ha favorecido la entrada y diseminación del virus en la región. Cambio climático: el calentamiento global amplía el rango geográfico del mosquito Aedes, vector del virus, hacia zonas antes libres de este riesgo.

De hecho, el virus ha cruzado ya el estrecho de Taiwán, donde se ha detectado el primer caso importado de China, lo que ha elevado la alerta sanitaria en la región y disparado los controles fronterizos.

Estrategias de contención: ciencia, tecnología y disciplina social

Las autoridades chinas han rescatado del baúl de la Covid-19 su manual de respuestas rápidas, pero han añadido una pizca de innovación científica. El despliegue incluye:

Drones equipados con cámaras y sistemas de fumigación , que localizan y eliminan focos de cría de mosquitos en zonas de difícil acceso.

, que localizan y eliminan focos de cría de mosquitos en zonas de difícil acceso. Mosquitos “elefante” y “caníbales” : especies modificadas para competir o devorar las larvas del Aedes tradicional, reduciendo así la población transmisora.

: especies modificadas para competir o devorar las larvas del Aedes tradicional, reduciendo así la población transmisora. Peces insectívoros : soltados en estanques y canales públicos para eliminar larvas de mosquito antes de que lleguen a la fase adulta.

: soltados en estanques y canales públicos para eliminar larvas de mosquito antes de que lleguen a la fase adulta. Campañas de inspección y vigilancia ciudadana : los vecinos reciben advertencias y sanciones si no colaboran en la eliminación de aguas estancadas o rechazan inspecciones sanitarias.

: los vecinos reciben advertencias y sanciones si no colaboran en la eliminación de aguas estancadas o rechazan inspecciones sanitarias. Cuarentenas selectivas: pacientes con síntomas compatibles son aislados hasta descartar la infección, con seguimiento clínico y test específicos.

No faltan las polémicas: algunos ciudadanos han protestado por la intrusión en sus domicilios o la obligatoriedad de muestras sanguíneas, recordando el desgaste social generado por las restricciones anti-Covid. Sin embargo, la percepción general es que el miedo a una nueva pandemia pesa más que la incomodidad de las inspecciones.

El contexto global: enfermedades, pandemias y la era de los virus viajeros

Este brote de chikungunya se enmarca en una tendencia preocupante: la expansión global de las enfermedades transmitidas por vectores. En 2025, la cifra mundial de infecciones por chikungunya ha superado las 240.000, con más de 90 muertes, y brotes locales en países tan dispares como Francia, Italia, Brasil o México. El aumento de temperaturas y las lluvias intensas han favorecido la proliferación del mosquito Aedes en áreas donde antes no sobrevivía.

Los expertos advierten que el cambio climático, junto con la urbanización acelerada y los desplazamientos internacionales, configura un escenario ideal para la aparición y reaparición de virus que, hasta hace poco, parecían exóticos o confinados a otras latitudes. La historia reciente nos lo recuerda: el zika en América, el dengue en Europa y ahora el chikungunya en China.



El desafío no es solo sanitario, sino también social y científico. Las estrategias clásicas de control —insecticidas, campañas de limpieza, educación ciudadana— deben combinarse con tecnologías de vanguardia y una vigilancia epidemiológica constante. La pandemia de Covid-19 ha dejado una lección valiosa: solo una respuesta coordinada y basada en evidencia puede frenar a tiempo la propagación de nuevas amenazas.

Curiosidades científicas y anécdotas del brote chino

No todo es drama y alarma en la lucha contra el chikungunya. El brote en China ha dejado un reguero de historias curiosas y datos sorprendentes:

El nombre “chikungunya” proviene de la lengua makonde de Tanzania y significa “doblado por el dolor”, una descripción literal del estado de quienes sufren la enfermedad.

El uso de “mosquitos caníbales” no es ciencia ficción: se trata de liberar ejemplares machos estériles o larvívoros que compiten por recursos y ayudan a reducir la población vectorial sin recurrir a químicos.

Foshan, epicentro del brote, es famosa por ser la cuna del legendario Bruce Lee y por sus fábricas de cerámica, pero ahora también lo es por sus innovadoras estrategias de control de mosquitos.

El despliegue de drones para inspeccionar balcones ha dado lugar a memes y bromas en redes sociales: algunos vecinos los han bautizado como “los paparazzi de la salud pública”.

En algunos distritos, la colaboración ciudadana ha alcanzado niveles de “patriotismo sanitario”, con concursos entre barrios para ver quién elimina más criaderos de mosquitos.

La fiebre por la ciencia ha crecido: las búsquedas en internet sobre el ciclo vital del mosquito Aedes y la diferencia entre chikungunya y dengue se han disparado en los portales chinos.

En tiempos en que los virus viajan más rápido que nunca, y los recuerdos de la pandemia de Covid-19 aún pesan en la memoria colectiva, la ciencia y la cooperación social se presentan como la mejor defensa. Y, aunque el chikungunya rara vez resulta mortal, su irrupción en China nos recuerda —con un pellizco de humor y otro de respeto— que la naturaleza siempre tiene cartas inesperadas bajo la manga.