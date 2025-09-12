Ozempic y similares: advierten riesgos ocultos para mujeres jóvenes

Una nueva moda farmacológica se ha colado en la conversación social, los gimnasios y hasta las reuniones familiares: los medicamentos inyectables para perder peso, como Ozempic y Mounjaro. Publicitados en redes sociales por celebridades e “influencers”, estos fármacos han pasado de ser tratamientos para la diabetes tipo 2 a auténticas estrellas de la pérdida de peso rápida. Sin embargo, a día de hoy, 12 de septiembre de 2025, crecen las voces de alarma sobre sus riesgos, especialmente en mujeres jóvenes en edad reproductiva.

La pregunta de fondo es inquietante: ¿conocemos realmente los efectos secundarios de estos medicamentos cuando los usan mujeres sanas, jóvenes y sin obesidad grave? La respuesta de los expertos no es tranquilizadora.

Fertilidad y “bebés Ozempic”: un fenómeno inesperado

Uno de los efectos más sorprendentes y menos conocidos es el aumento de embarazos no planificados. Diversos estudios y reportes clínicos han señalado que, tras iniciar el tratamiento con Ozempic, un número significativo de mujeres ha quedado embarazada inesperadamente. Este fenómeno, bautizado en redes como los “bebés Ozempic”, tiene una explicación fisiológica: al perder peso rápidamente, muchas mujeres con obesidad y ciclos menstruales irregulares recuperan la ovulación y, por tanto, la fertilidad.

En palabras del experto Alexander Miras, “los medicamentos contra la obesidad provocan una pérdida de peso significativa, lo que mejora rápidamente la fertilidad, de ahí los embarazos no deseados”.

Lo más preocupante es que, en algunos casos, estos fármacos pueden interferir con la eficacia de los anticonceptivos orales, aumentando el riesgo de embarazos involuntarios. Por este motivo, se recomienda el uso de métodos de barrera o anticonceptivos de larga duración como el DIU durante el tratamiento.

Salud ósea y muscular: la cara B de la pérdida de peso

Más allá de la fertilidad, otros riesgos acechan a las mujeres jóvenes. El bioquímico Benjamin Bikman ha puesto el foco en un efecto secundario inquietante: la pérdida de masa muscular y ósea. Estudios recientes muestran que hasta el 40% del peso perdido con estos fármacos proviene de músculo y hueso, no solo de grasa. Esto puede traducirse, a medio y largo plazo, en un aumento de casos de osteoporosis y problemas metabólicos, especialmente preocupante en mujeres jóvenes que deberían estar construyendo su pico de masa ósea.

Un dato para reflexionar: “El músculo y hueso que se pierde a los 20 o 30 años puede no recuperarse nunca, especialmente después de los 60. Lo único que se recupera es la grasa”, advierte Bikman.

Efectos gastrointestinales y desinformación: el otro riesgo

La mayoría de los efectos secundarios inmediatos de Ozempic y similares son gastrointestinales: náuseas, vómitos, estreñimiento e incluso pancreatitis aguda en casos raros. Sin embargo, el verdadero peligro reside en la desinformación. La popularidad de estos medicamentos en redes sociales ha llevado a que muchas jóvenes los consuman sin supervisión médica ni criterios claros, guiadas por promesas de “cambio radical” y transformaciones espectaculares que, en ocasiones, son simples montajes digitales.

Perspectiva médica y regulatoria: ¿qué dicen los expertos?

La comunidad médica insiste en que estos fármacos solo están indicados para personas con obesidad diagnosticada (IMC >30), o con sobrepeso y comorbilidades como hipertensión o diabetes. No son una solución “exprés” para perder unos kilos antes del verano.

Diversas agencias reguladoras, como la británica MHRA, han emitido advertencias específicas para mujeres en edad fértil: si no se desea un embarazo, es fundamental usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento.

. En caso de buscar un embarazo, se recomienda suspender el medicamento al menos dos meses antes y consultar con un especialista, ya que Ozempic puede permanecer en el organismo hasta seis semanas.

¿Qué se sabe, qué no y cuándo consultar al médico?

Se sabe que estos fármacos mejoran la fertilidad al facilitar la ovulación tras la pérdida de peso en mujeres con obesidad y síndrome de ovario poliquístico.

No se sabe con certeza cuáles son los efectos del medicamento sobre el feto durante el embarazo, aunque los estudios en animales han mostrado riesgos de malformaciones y muerte fetal.

con certeza cuáles son los efectos del medicamento sobre el feto durante el embarazo, aunque los estudios en animales han mostrado riesgos de malformaciones y muerte fetal. Se recomienda consultar al médico ante cualquier duda, especialmente si se presentan efectos adversos, se sospecha un embarazo o se planea buscarlo.

Recomendaciones para mujeres jóvenes

No iniciar tratamientos con Ozempic u otros análogos de GLP-1 sin una indicación médica clara.

Informarse sobre los posibles efectos secundarios y la interacción con anticonceptivos.

Adoptar un enfoque integral de salud y bienestar: dieta equilibrada, ejercicio regular y apoyo psicológico son pilares fundamentales.

Desconfiar de los mensajes simplistas en redes sociales y acudir a fuentes médicas fiables.

Curiosidades y anécdotas científicas

El fenómeno de los “bebés Ozempic” ha dado pie a todo tipo de bromas en redes, pero los expertos lo toman muy en serio: se han documentado decenas de casos en Reino Unido y Estados Unidos, muchos de ellos en mujeres que creían estar protegidas por anticonceptivos orales.

En estudios con ratas, la exposición prenatal a semaglutida (el principio activo de Ozempic) provocó defectos congénitos, lo que ha llevado a recomendar su suspensión antes del embarazo.

El padre de Ozempic, el Dr. Daniel J. Drucker, recibió en 2024 el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica. Su advertencia es clara: “los médicos deben avisar a las pacientes de la posibilidad de embarazo inesperado si comienzan el tratamiento”.

Los influencers que presumen de resultados milagrosos en TikTok suelen omitir los efectos secundarios o, directamente, usan imágenes manipuladas con inteligencia artificial para potenciar el impacto visual.

Un dato curioso: la hormona GLP-1, que imitan estos medicamentos, se descubrió inicialmente en el veneno de una lagartija del desierto americano, el monstruo de Gila. Así que, en cierto modo, quien se inyecta Ozempic está recibiendo una pizca de la naturaleza más insospechada.

Como suele decirse en el ámbito científico, “no hay medicina sin riesgos, pero la ignorancia es el mayor peligro”. El debate sobre los fármacos adelgazantes está lejos de cerrarse, y la ciencia sigue desvelando sus misterios… y sus sorpresas.