Así es la dieta que contribuye a reducir el deterioro cognitivo y prevenir el alzhéimer

En cada comida diaria se lleva a cabo una batalla invisible por nuestra memoria y agudeza mental. A 22 de septiembre de 2025, los especialistas coinciden en que la dieta puede ser un aliado formidable contra el deterioro cognitivo y, específicamente, en la prevención del alzhéimer. No se trata de fórmulas mágicas, sino de una estrategia fundamentada en la ciencia y en la elección inteligente de alimentos cotidianos.

Por sorprendente que resulte, la afirmación “somos lo que comemos” nunca ha tenido tanto significado. Las investigaciones más recientes destacan que seguir ciertos patrones alimentarios, como la dieta mediterránea, la dieta DASH y la dieta MIND, puede disminuir hasta un 30% el riesgo de desarrollar alzhéimer o demencia en comparación con quienes no las siguen. Sin embargo, es importante recordar que el alzhéimer es una enfermedad multifactorial: la dieta es solo una parte del rompecabezas, aunque resulta fundamental.

La tríada mediterránea, DASH y MIND: cómo operan

La dieta mediterránea, conocida por su aceite de oliva virgen extra, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y pescado, se ha establecido como un modelo en la prevención de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Los estudios indican que una mayor adherencia a este patrón alimenticio puede resultar en una reducción notable del riesgo de deterioro cognitivo leve, demencia y alzhéimer.

La dieta DASH (enfoque dietético para detener la hipertensión) comparte muchos principios con la mediterránea, como priorizar alimentos frescos, limitar el consumo de sal y reducir los productos ultraprocesados y las grasas saturadas. Al combinar ambas surge la dieta MIND, creada específicamente para proteger la salud cerebral. Un estudio reciente presentado en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición analizó a más de 90.000 personas y concluyó que aquellos que seguían la dieta MIND tenían hasta un 25% menos riesgo de demencia en un periodo de diez años.

Los ingredientes estrella

Entre los alimentos más recomendados por los científicos para cuidar el cerebro se encuentran:

Verduras de hoja verde (espinaca, kale, lechuga): al menos seis veces por semana.

Frutas ricas en antioxidantes (arándanos, uvas, grosellas): dos veces a la semana o más.

Frutos secos y semillas: consumo diario.

Legumbres: tres veces por semana.

Pescado azul y aves: varias veces a la semana.

Aceite de oliva virgen extra como principal grasa para aderezar.

Cereales integrales en vez de refinados.

En cambio, los alimentos a evitar incluyen:

Carnes rojas y procesadas.

Productos ricos en azúcares simples.

Grasas trans y saturadas.

Exceso de sal.

Alcohol y tabaco.

Avances médicos: mucho más allá de comer bien

Las investigaciones no se limitan solo a la prevención. Una vez diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa como el alzhéimer, abordar el aspecto nutricional se convierte en un elemento crucial del tratamiento. La supervisión por parte de especialistas en nutrición ayuda a evitar complicaciones comunes como desnutrición, estreñimiento o sarcopenia (pérdida de masa muscular). En etapas avanzadas, podría ser necesario recurrir a suplementos proteicos o incluso adaptar los alimentos a texturas líquidas para prevenir atragantamientos.

Además, los científicos están indagando nuevas áreas como el efecto del microbioma intestinal sobre la función cerebral. El consumo de alimentos fermentados (yogur, kéfir, chucrut) y probióticos podría tener efectos positivos sobre la salud neurológica; sin embargo, aún son necesarios más estudios para confirmar estos beneficios.

Salud y bienestar personal: más allá del plato

La dieta representa solo uno de los pilares fundamentales del bienestar cerebral. Mantener una rutina regular de ejercicio físico, descansar adecuadamente y estimular cognitivamente también son factores esenciales para mantener nuestro cerebro activo. Sin embargo, seguir una alimentación saludable sigue siendo el aspecto modificable más accesible y cotidiano.

Una alimentación equilibrada no solo ayuda a prevenir demencias sino que también mejora nuestra calidad de vida diaria así como nuestro estado emocional. Los expertos recalcan: nunca es tarde para comenzar a cuidar nuestra salud cerebral; los beneficios se pueden observar tanto en quienes han mantenido buenos hábitos durante toda su vida como en aquellos que comienzan a adoptarlos durante su madurez.

Curiosidades científicas y anécdotas para disfrutar