Ayuso anima a los futuros médicos y enfermeros a formarse en Madrid: “Os esperamos con los brazos abiertos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho hoy un llamamiento a los médicos y enfermeros residentes para que comiencen su formación en una región “que ama la libertad y la vida”. Madrid, ha recordado, es la comunidad con mayor esperanza de vida de Europa y este año ofrece 2.004 plazas de residencia, 65 más que el curso anterior.

Durante la inauguración de las Jornadas Post MIR y Post EIR organizadas por el Grupo CTO en el Estadio Riyadh Metropolitano, Ayuso animó a los asistentes a elegir Madrid para desarrollarse profesionalmente. “Queremos que estéis aquí”, afirmó, subrayando que la sanidad regional garantiza formación con estabilidad, contratos de larga duración, conciliación laboral y reconocimiento profesional.

La presidenta destacó medidas como la limitación del número de pacientes por agenda, turnos mixtos, y ofertas de empleo público bianuales con complementos salariales desde el primer año. Además, recordó los incentivos especiales para festivos familiares —como Nochebuena, Navidad o Reyes—, y el aumento de la retribución de guardias, noches y fines de semana para todo el personal del SERMAS, incluidas urgencias y SUMMA 112.

Ayuso puso en valor que Madrid es la única comunidad donde se reconocen todas las especialidades de Enfermería, con convocatorias específicas en Geriatría, Pediatría, Salud Mental, Obstetricia-Ginecología y Enfermería del Trabajo, dentro de un plan para estabilizar el empleo fijo.

Asimismo, destacó la posición privilegiada de la sanidad madrileña en los rankings internacionales, con tres hospitales entre los 100 mejores del mundo y seis entre los diez más prestigiosos de España. La región, además, lidera en corta espera quirúrgica, cobertura horaria en Atención Primaria e investigación biomédica, con avances en terapias y tecnología de diagnóstico.

Hitos y avances de la sanidad madrileña

Ayuso subrayó que la sanidad pública madrileña “logra hitos a diario”, como el primer trasplante cardíaco parcial en un bebé de siete meses, el desarrollo de técnicas pioneras en circulación extracorpórea infantil, y los índices más bajos de infecciones hospitalarias y mortalidad evitable de Europa.

En prevención, recordó la ampliación de programas de vacunación y cribado para cáncer de mama, colon, cérvix y pulmón, así como el proyecto Prevecardio en Atención Primaria y el primer centro de medicina predictiva cardiovascular en el Hospital Ramón y Cajal.

La líder autonómica también anunció la renovación de 140 equipos médicos de última generación, quirófanos híbridos y nuevos sistemas de cirugía robótica, junto a la incorporación de dos unidades de protonterapia en los hospitales La Paz y Fuenlabrada.

“Es muy bonito saber que la sanidad pública madrileña atiende a toda España, sin mirar la procedencia”, concluyó Ayuso, recordando que el 40% de los pacientes del Hospital Niño Jesús viene de fuera de la región. “Para nosotros lo importante es el reto de la vida, y en este sistema caminamos todos juntos”.