El déficit de vitamina D ya asoma en adultos jóvenes: el sol no está bastando

España presume de horas de luz, pero los análisis sobre vitamina D cuentan otra historia: una parte relevante de la población, incluso por debajo de los 65 años, presenta niveles bajos. El patrón se repite con un cambio de hábitos fácil de reconocer: más jornada en interiores, más pantalla y menos tiempo al aire libre, con el teletrabajo como acelerador silencioso.

Qué hace la vitamina D y por qué importa más allá de los huesos

La vitamina D participa en el equilibrio del calcio y el fósforo, dos piezas centrales para el estado del tejido óseo. También se asocia al funcionamiento muscular y a procesos del sistema inmune. Por eso, cuando falta, el asunto no se limita a pensar en fracturas dentro de años: puede notarse antes.

Las autoridades sanitarias han descrito señales vinculadas a un aporte insuficiente, como debilidad muscular, molestias óseas y, en escenarios más marcados, alteraciones compatibles con trastornos óseos(en niños, el raquitismo; en adultos, la osteomalacia). En personas mayores, la combinación de menor síntesis cutánea y pérdida de masa ósea se traduce en más riesgo de caídas y fracturas.

D2 y D3: la especificidad de la D3 y por qué aparece en tantas pautas

Cuando se dice “vitamina D”, en realidad se está hablando de varias formas. Las dos más conocidas son la D2 (ergocalciferol) y la D3 (colecalciferol). En la conversación médica, la D3 suele ocupar más espacio por una razón básica: es la forma que el organismo produce de manera natural en la piel cuando hay exposición solar.

Esa “especificidad” importa por dos motivos. Primero,porque la D3 está muy ligada al circuito fisiológico más habitual: sol → piel →síntesis → regulación del calcio y del fósforo. Segundo, porque en pautas médicas y suplementos se suele emplear el colecalciferol cuando la dieta y el sol no alcanzan, especialmente en perfiles con baja exposición solar o con riesgo de déficit. Eso no significa que todo el mundo deba tomarla, sino que,cuando se plantea suplementar, conviene saber exactamente qué forma se está usando y bajo qué pauta.

Suplementos: cuándo entran en juego y por qué conviene no improvisar

La suplementación con colecalciferol (vitamina D3) puede indicarse cuando la exposición solar y la dieta no bastan o cuando existe un riesgo elevado de déficit. En la práctica, se presenta en distintos formatos:comprimidos, cápsulas, y también opciones líquidas como la vitamina d3 en gotas, que se toman por vía oral y permiten ajustar la cantidad según la pauta marcada.

Las fichas informativas médicas insisten en lo básico:respetar dosis y tiempos, revisar interacciones si se toman otros tratamientos y consultar en situaciones como enfermedad renal o niveles elevados de calcio.

El sol ayuda, pero el estilo de vida manda

La síntesis de vitamina D depende, en buena parte, de la luz solar. En teoría es simple. En la práctica, el día a día lo complica:jornadas largas en oficina o teletrabajo, desplazamientos en coche, ocio bajo techo, uso de protección solar y, en algunas personas, una menor eficacia de síntesis por el tono de piel.

A eso se suma que la dieta suele aportar menos de lo que muchos imaginan. Los alimentos con más vitamina D no son los más frecuentes en el menú semanal: pescados grasos (salmón,sardinas, caballa), yema de huevo, productos enriquecidos y, ya en el extremo, el hígado de bacalao.

Volver a lo básico: calle, movimiento y plato

Hay medidas sencillas que encajan con un enfoque de salud pública: recuperar ratos al aire libre, sumar actividad física y ajustar la dieta para que entren, con cierta regularidad, alimentos que aporten vitamina D. Si aun así persisten niveles bajos, el siguiente paso es individualizar: lavitamina D no se corrige igual en alguien joven que en una persona mayor, ni en quien trabaja al sol que en quien apenas sale de casa.

La vitamina D funciona como un termómetro del estilo de vida: cuánto nos movemos, cuánto salimos y qué comemos. Y el dato más incómodo quizá sea ese: no basta con vivir en un país soleado si la rutina se empeña en dejarnos a la sombra.