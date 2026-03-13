Sánchez multiplica por diez el gasto en sanidad para Moncloa en medio de rumores sobre su salud

Visualiza un hospital privado dentro del Palacio de la Moncloa, donde médicos, enfermeras y ambulancias están siempre listos para actuar.

Eso es precisamente lo que se detalla en el reciente convenio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que lleva el presupuesto destinado a la atención sanitaria del presidente del Gobierno y sus ministros a cifras desorbitadas. En medio de las especulaciones sobre la salud de Pedro Sánchez, este notable aumento presupuestario ha encendido tanto alarmas como ironías en el ámbito político.

Este acuerdo, firmado entre la Presidencia del Gobierno y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, destina 2.933.333 euros para los años 2027 y 2028. Esto representa un aumento por diez respecto a los 150.000 euros anuales que se venían empleando hasta ahora. Para el año 2027, el gasto se sitúa en 1,33 millones, mientras que en 2028 asciende a 1,6 millones. Todo ello pagado en un solo abono por parte del Ministerio de Presidencia. Este equipo, conocido como Sistema Operativo Sanitario (SOS) desde hace más de tres décadas, no solo atiende a Sánchez, sino también a expresidentes, vicepresidentes, ministros y dignatarios extranjeros que visitan España.

El desglose del personal es sorprendente: un director, ocho médicos, nueve enfermeras graduadas (una de ellas como supervisora) y doce efectivos de seguridad que también conducen las ambulancias. En total, son 30 personas, siete más que las que tenía Mariano Rajoy durante su mandato. En aquel entonces, el PSOE criticaba ese «chiringuito» con 23 efectivos; ahora han superado los 30. El equipo incluye unidades en el Departamento de Seguridad Nacional, el edificio Servicios de Moncloa y el Hospital Universitario La Paz, además de contar con dos ambulancias UCI móviles debidamente equipadas.

No es la primera vez que se ajustan estos servicios en Moncloa. En 2023 se sumaron dos enfermeras y policías para emergencias, aumentando así los efectivos a 25. Anteriormente, durante la etapa de Rajoy, el gasto rondaba los 150.000 euros anuales, cantidad que el PSOE calificaba como excesiva. En la actualidad, el SOS incluye gastos relacionados con UCI y farmacia (55.125 euros para 2027), pero lo más significativo –1,5 millones– se destina a salarios sanitarios. El convenio condiciona todo a modificaciones presupuestarias garantizando así que los fondos procedan de los Presupuestos Generales del Estado.

Curiosamente, este SOS no es algo nuevo ni caprichoso. Se estableció en 1989 para todos los presidentes con mínimas variaciones hasta ahora. Bajo la gestión de Sánchez, se han duplicado los efectivos respecto a etapas anteriores y el presupuesto ha crecido exponencialmente; si en 2021 era de apenas 75.000 euros; en 2023 llegó a los 150.000; ahora se prevé un récord histórico con un incremento del 1.066% más para 2028.

Anecdota 1 : En los años noventa, un expresidente utilizó el SOS para una revisión rutinaria que derivó en una anécdota familiar: su médico le recomendó «menos estrés político».

: En los años noventa, un expresidente utilizó el SOS para una revisión rutinaria que derivó en una anécdota familiar: su médico le recomendó «menos estrés político». Curiosidad 2 : Las ambulancias son «banalizadas», es decir, disimuladas como coches normales para no levantar sospechas; ideal para un presidente aficionado a correr maratones.

: Las ambulancias son «banalizadas», es decir, disimuladas como coches normales para no levantar sospechas; ideal para un presidente aficionado a correr maratones. Dato curioso 3 : El SOS ha atendido a líderes extranjeros como Joe Biden , siguiendo protocolos que incluyen menús adaptados a sus alergias.

: El SOS ha atendido a líderes extranjeros como , siguiendo protocolos que incluyen menús adaptados a sus alergias. Historia divertida 4: Un periodista intentó infiltrarse en una unidad sanitaria de Moncloa disfrazado de repartidor; acabó protagonizando una portada pero no ingresando en UCI.

Con ambulancias preparadas y médicos al alcance dentro del palacio presidencial, ¿es Moncloa más bien un búnker médico que una sede política? La cuestión sigue generando debate.