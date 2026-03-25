Noelia, la joven parapléjica de Barcelona, anuncia que morirá por eutanasia este jueves

Noelia Castillo enfrenta su despedida con una sorprendente calma.

En una conmovedora entrevista para el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, grabada en el hogar de su abuela, esta barcelonesa de 25 años ha compartido: «Me quedan cuatro días, porque el 26 me aplican la eutanasia».

La última entrevista de Noelia, días antes de su eutanasia pone de manifiesto su determinación frente al sufrimiento crónico.

Su vida cambió drásticamente tras caer del quinto piso en 2022. Este trágico accidente le provocó un dolor neurológico constante, una dependencia severa y un mundo muy oscuro, tal como ella lo describe.

En julio de 2024, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña dio luz verde a su solicitud al considerar que su situación era «no recuperable» y estaba marcada por un dolor y sufrimiento crónico e incapacitante.

Sin embargo, su padre, Gerónimo Castillo, con el apoyo de Abogados Cristianos, no se rindió y llevó el caso a los tribunales: desde juzgados hasta el TSJC, pasando por el Supremo, el Constitucional e incluso el TEDH en Estrasburgo. Este último rechazó paralizar el proceso el pasado martes 24. Dos años de batallas legales que solo han intensificado su sufrimiento, mientras recibía tratamientos sedantes en una residencia sociosanitaria en Sant Pere de Ribes.

Conflicto familiar y salud mental en el ojo del huracán

La familia se encuentra dividida. «Ninguno de mi familia está a favor», reconoce Noelia, quien relata que su padre le llegó a decir que «para él ya estaba muerta». Su madre, Yolanda, no puede contener las lágrimas: «No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado». Ha preparado una bolsa para el día crucial, un gesto que refleja amor y resignación.

Este drama familiar plantea importantes dilemas sobre la salud y bienestar personal: ¿debe prevalecer la voluntad individual sobre el dolor colectivo? En cuanto a la psicología y salud mental, Noelia habla sobre una profunda soledad existencial, ansiedad y tristeza intensa, a pesar del seguimiento semanal con especialistas que respaldaron su capacidad para tomar decisiones. Los tribunales desestimaron las alegaciones sobre supuestos trastornos psiquiátricos, priorizando siempre su consentimiento libre.

Desde 2021, España se ha convertido en pionera en eutanasia y ha presenciado casos similares al de Francesc Augé, cuyo asunto está actualmente pendiente en el Constitucional por cuestiones relacionadas con la legitimación familiar. Noelia sostiene: «La felicidad de un padre no puede estar por encima de la vida de una hija. Quiero dejar de sufrir». Su relato pone énfasis en los avances logrados en biotecnología y medicina: existen terapias para aliviar el dolor neuropático, pero estas no pueden revertir una paraplejia total, dejando como única alternativa sedaciones paliativas que resultan insuficientes para algunos.

Para cerrar con anécdotas significativas: Noelia ha tenido momentos buenos entre tanto sufrimiento, aunque confiesa que «los días se hacen eternos». Imagina cómo será su alivio este jueves; como un pájaro liberado tras mucho tiempo atrapado. Su voz serena ya invita a reflexiones sobre dignidad a nivel global.