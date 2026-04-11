Alerta por el virus marino que viene de China y salta de los camarones a los ojos humanos

Parece el arranque de una película de terror, pero es ciencia real.

Y estremece.

Manipulas un camarón crudo, te llevas los dedos a los ojos sin pensar, y semanas después tienes la visión borrosa, dolor ocular y una inflamación que los médicos tardan en identificar porque se parece al glaucoma pero no lo es.

El responsable tiene nombre: nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV). Y lo que hasta hace poco era un problema exclusivo de las piscifactorías asiáticas empieza a convertirse en una preocupación para la salud humana.

BREAKING🚨: For the first time ever, a marine virus jumped to humans. And it’s causing vision loss. pic.twitter.com/kYu17GeUQe — All day Astronomy (@forallcurious) April 8, 2026

El virus que mata en silencio

El CMNV fue descubierto en 2009 en China, donde arrasó criaderos de camarón Litopenaeus vannamei con una brutalidad estadística difícil de ignorar: tasas de mortalidad del 80%, según la Organización Mundial de Sanidad Animal. Su apodo, asesino silencioso, viene de un rasgo peculiar: los camarones infectados simplemente desaparecen. No muestran síntomas evidentes. Un día están y al día siguiente no.

El virus pertenece a la familia Nodaviridae y tiene una capacidad de adaptación notable. Se desarrolla en aguas dulces, salobres y marinas, afecta a peces, crustáceos y fauna silvestre, y en experimentos de laboratorio ha demostrado que puede replicarse en células mamíferas. Ese último punto es el que ha encendido las alarmas.

Del camarón al ojo humano

Investigadores de la University College London han relacionado el CMNV con casos de uveítis anterior viral hipertensiva persistente (POH-VAU), una inflamación ocular grave que imita los síntomas del glaucoma y puede causar daños irreversibles en el nervio óptico si no se detecta y trata a tiempo.

Un estudio sobre infecciones oculares realizado en China encontró que el virus estaba asociado al 71,4% de los pacientes con este tipo de uveítis que habían tenido contacto previo con mariscos o productos de acuicultura. La vía de contagio más probable: manipular productos crudos y tocarse los ojos sin lavarse las manos antes.

Los síntomas que deben disparar la alarma son visión borrosa persistente, fotofobia intensa, dolor ocular y enrojecimiento. Algunos pacientes describen la fotofobia como una incapacidad para soportar las luces LED, y la visión nublada como mirar a través de un parabrisas empañado que no mejora. En los casos más graves, la hipertensión intraocular no responde a los tratamientos habituales y requiere intervención quirúrgica.

No hay transmisión confirmada entre personas. Pero la capacidad del virus para infectar múltiples especies y replicarse en células mamíferas lo convierte en un candidato a vigilar de cerca.

Cómo protegerse

Las medidas son sencillas y efectivas. Cocinar bien los mariscos elimina el virus: el calor es su punto débil. Lavarse las manos con agua caliente y jabón después de manipular pescado o marisco crudo, y evitar tocarse los ojos durante esa manipulación, son los pasos básicos. Si trabajas en el sector de la acuicultura o en contacto regular con productos del mar, los especialistas recomiendan revisiones visuales anuales. La uveítis detectada a tiempo tiene tratamiento. La que se deja avanzar puede costar la visión.

El CMNV sobrevive incluso en hielo, lo que significa que la cadena de frío no lo neutraliza. El wasabi del sushi, por muy picante que sea, tampoco.

No es la primera vez: otros virus que saltaron del mar a los humanos

El CMNV no es un caso aislado en la historia de los patógenos acuáticos que han terminado afectando a los seres humanos. La naturaleza tiene un historial largo de sorpresas en este sentido.

El virus de la hepatitis A y los bivalvos. Uno de los ejemplos más documentados y con mayor impacto en salud pública. Las ostras, mejillones y almejas filtran grandes volúmenes de agua y pueden concentrar el virus de la hepatitis A en sus tejidos. En 1988, un brote masivo en Shanghai afectó a casi 300.000 personas después de que la población consumiera almejas crudas procedentes de aguas contaminadas. Fue el mayor brote de hepatitis A registrado en la historia. En España, brotes menores relacionados con el consumo de bivalvos han sido documentados en varias ocasiones, especialmente en Galicia.

El norovirus y el marisco. El norovirus, responsable de la mayoría de las gastroenteritis virales en el mundo, tiene en el marisco crudo uno de sus principales vectores de transmisión. Las ostras son especialmente eficientes concentrando el virus porque filtran hasta 200 litros de agua al día. Brotes relacionados con el consumo de ostras contaminadas se producen con regularidad en Europa, Estados Unidos y Asia. Los síntomas, náuseas, vómitos y diarrea intensa, aparecen entre 12 y 48 horas después del consumo y duran entre uno y tres días en personas sanas, pero pueden ser graves en ancianos e inmunodeprimidos.

El vibrio vulnificus y las heridas en el mar. Esta bacteria marina, presente de forma natural en aguas cálidas costeras, puede infectar a través de heridas en contacto con el agua o mediante el consumo de mariscos crudos, especialmente ostras. Provoca infecciones de piel que pueden evolucionar rápidamente hacia sepsis con una tasa de mortalidad que supera el 50% en los casos graves. En Estados Unidos, la FDA registra entre 150 y 200 casos anuales. El cambio climático, al aumentar la temperatura del agua en zonas costeras del Mediterráneo y el Atlántico norte, está expandiendo el área de distribución de esta bacteria hacia latitudes donde antes no existía.

El herpesvirus ostreid (OsHV-1) y su impacto en la industria. Aunque no ha dado el salto a humanos, el herpesvirus que diezma las poblaciones de ostra plana europea es un ejemplo de cómo los patógenos acuáticos pueden evolucionar rápidamente. Una variante especialmente virulenta apareció en Francia en 2008 y se extendió por toda Europa, destruyendo entre el 60 y el 100% de las crías de ostra en las zonas afectadas. El sector ostrícola gallego y francés tardó años en recuperarse. Los científicos lo estudian como modelo de cómo un virus acuático puede mutar y ampliar su rango de hospedadores.

El Betanodavirus y la necrosis nerviosa viral en peces. El pariente más conocido del CMNV dentro de la familia Nodaviridae. Afecta a más de 120 especies de peces en todo el mundo, causando necrosis nerviosa viral con síntomas que incluyen comportamiento errático, natación en espiral y muerte masiva. Ha causado pérdidas millonarias en la acuicultura del Mediterráneo, especialmente en lubina y dorada. Aunque no hay casos documentados de transmisión a humanos, su capacidad de replicación en células mamíferas en condiciones de laboratorio lo sitúa en la misma categoría de riesgo potencial que el CMNV.

El mar como frontera permeable

La acuicultura representa hoy el 50% del pescado que consume la humanidad. Es una industria global, interconectada y en expansión constante. El cambio climático calienta los océanos, amplía el rango geográfico de los patógenos acuáticos y acerca especies y virus a latitudes donde antes no llegaban.

El CMNV es, por ahora, un villano novato en lo que respecta a la salud humana. Pero la historia de los virus zoonóticos enseña una lección que conviene no olvidar: los patógenos que primero aparecen en animales y luego dan el salto a humanos no suelen anunciarlo con tiempo suficiente.

Cocina el marisco. Lávate las manos. Y si tienes dolor ocular después de manipular productos del mar crudos, díselo al médico y menciona el contacto.

El mar guarda secretos que todavía no hemos terminado de descifrar.