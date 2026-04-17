Las listas de espera sanitarias baten todos los récords en la España del socialista Sánchez

Hay una forma de medir el fracaso de un gobierno que no admite interpretación ideológica: contar cuántas personas están esperando que las operen y cuántas mueren mientras esperan que alguien les atienda.

En España, a finales de 2025, los números son tan malos que resulta difícil encontrar el adjetivo adecuado.

853.509 pacientes en lista de espera quirúrgica. Récord histórico. Un incremento del 2,5% respecto a 2024. Cuatro meses de media para entrar en un quirófano. Y mientras eso ocurre, en las listas de dependencia mueren 100 personas al día esperando una prestación que el Estado les reconoció pero nunca llegó a darles.

Una cada catorce minutos. Mientras el Gobierno de Sánchez gestiona sus escándalos judiciales, sus pactos con independentistas y sus viajes a Pekín.

El mapa de la vergüenza

Los datos del Ministerio de Sanidad son demoledores en lo que revelan y en lo que esconden. Los sindicatos médicos advierten que las cifras oficiales son «falsamente más bajas» porque no incluyen el tiempo transcurrido desde la primera consulta en Atención Primaria. Si se contara desde el primer síntoma hasta el quirófano, los números serían todavía peores.

Pero incluso con esa trampa estadística, el mapa es una condena.

Andalucía: 173 días de media para operarse. El 32,2% de los pacientes lleva más de seis meses esperando. Cataluña: 142 días y el 32% por encima de los seis meses. Cantabria: 137 días y un 26,2% en espera prolongada.

Tres comunidades gobernadas durante décadas por la izquierda, con los peores datos sanitarios del país. No es casualidad. Es el resultado de años de gestión política de la sanidad pública, de hospitales usados como bolsas de empleo afín, de presupuestos que no llegan a donde tienen que llegar y de una cultura institucional que prioriza el relato sobre los resultados.

Y luego está Madrid.

Lo que demuestra Madrid

La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso y el PP, tiene una espera media quirúrgica de 50 días. Solo el 0,8% de sus pacientes lleva más de seis meses esperando. Una tasa de 11,23 pacientes en lista por cada 1.000 habitantes, frente a los 23,51 de Andalucía y los 24,84 de Cataluña.

Atrae pacientes de otras comunidades porque opera más rápido que nadie. Recibe críticas de la izquierda por «privatización», que es la palabra que usan cuando el sistema funciona mejor de lo que ellos consiguieron nunca que funcionara. Los datos no entienden de ideología: Madrid opera antes, espera menos y gestiona mejor.

El País Vasco, con 64 días de media, y Galicia, con 73, completan el grupo de comunidades que demuestran que las listas de espera no son una fatalidad del destino sino el resultado de decisiones de gestión. Y en todos los casos, son comunidades con gobiernos que no son del PSOE.

Las especialidades que duelen más

En Cirugía Plástica, la espera media es de 269 días. Casi nueve meses. En Neurocirugía, 172 días. Una rodilla que necesita ser reemplazada espera de media 105 días, con el 15,9% de los pacientes por encima del límite razonable. Una cadera, 98 días. Patologías que en muchos casos afectan a personas mayores cuya calidad de vida se deteriora cada semana que pasan sin la intervención que necesitan.

Para ver al especialista, la media nacional es de 102 días. El 61,5% espera más de dos meses para una primera consulta con un especialista. Madrid resuelve eso en 68 días. Navarra, gobernada por el PSOE con el apoyo de la izquierda, tarda 152. Andalucía, 136. La diferencia no es de recursos. Es de gestión.

100 muertos al día en la lista de dependencia

Pero si las listas quirúrgicas son un escándalo, las listas de dependencia son una tragedia en sentido estricto del término.

Durante el primer trimestre de 2026, fallecieron 9.000 personas mientras esperaban recibir las prestaciones de dependencia que el sistema les había reconocido. 100 muertes diarias. Una cada catorce minutos. Personas mayores o con discapacidad grave a quienes el Estado les dijo que tenían derecho a ayuda y luego las puso en una lista que tarda décadas en resolverse.

271.556 personas en lista de espera total. 86 años para liquidarla al ritmo actual. Ochenta y seis años.

El Observatorio Estatal ha acusado al Ministerio de Derechos Sociales de maquillar los datos excluyendo a quienes llevan menos de seis meses esperando. Con esa trampa, la lista se reduce a 152.249. Sin ella, son más de 270.000.

Cataluña acumula 2.886 muertes en lista de dependencia en el primer trimestre. Andalucía, 1.567. Las dos comunidades gobernadas durante décadas por partidos de izquierda concentran casi la mitad de las muertes totales.

El desastre que el PSOE no quiere ver

La lista de espera quirúrgica ha aumentado un 55% en la última década. La última década en la que Pedro Sánchez ha gobernado España durante los años más recientes y en la que las comunidades socialistas han gestionado sus sistemas sanitarios con los resultados que los datos muestran.

El Gobierno habla de inversión récord en sanidad. Los sindicatos médicos dicen que el sistema está «infradimensionado». Los 853.509 pacientes en lista de espera dicen que cuatro meses para operarse no es un récord del que presumir. Y las 9.000 familias que perdieron a un ser querido en el primer trimestre de 2026 mientras esperaban las prestaciones de dependencia que el Estado les había prometido, dicen algo que no tiene traducción política posible.

Madrid demuestra que se puede gestionar mejor. Que las listas de espera no son inevitables. Que cuando hay voluntad política y criterios de eficiencia, los tiempos bajan y los pacientes entran antes en el quirófano.

El PSOE lleva décadas gestionando la sanidad pública en sus comunidades como si fuera un patrimonio del partido. El resultado está en los números.

853.509 personas esperando. 100 muertes al día en dependencia. Y un Gobierno que esta semana estaba en Pekín.