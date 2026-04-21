Georgina Rodríguez cierra el círculo con 1,5 millones para la cura génica de niños con NEDAMSS

Piensa en el alivio que sienten unas familias que luchaban contra el tiempo: solo tenían hasta el 7 de mayo para reunir 1,5 millones de euros y conseguir desde Estados Unidos una terapia que podría transformar la vida de sus hijos. Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, ha dado el último empujón al hacer una donación de 120.000 euros a la fundación El Ángel de Javi. Su hermana, Ivana Rodríguez, reciente ganadora de Top Chef, ya había contribuido con los 100.000 euros de su premio. Juntas, como embajadoras de esta noble causa, han logrado alcanzar la meta y no dejar escapar esta oportunidad.

Esta historia va más allá de un simple acto de generosidad por parte de una celebrity. La fundación, surgida del esfuerzo conjunto de Javi y otras familias, se enfrenta al desafío del NEDAMSS, un síndrome neurodesarrollativo causado por mutaciones genéticas que provoca retrasos severos en el desarrollo, epilepsia y dificultades motoras. Los pequeños afectados ven cómo pierden habilidades día tras día, como si sus cerebros se resistieran a crecer al ritmo habitual. La terapia génica que se busca obtener introduce copias sanas del gen defectuoso directamente en las células nerviosas. Investigaciones pioneras publicadas en revistas como The Lancet indican que este enfoque puede frenar la progresión e incluso revertir daños en modelos animales cuando se aplica en etapas tempranas. Georgina Rodríguez dona a la fundación El Ángel de Javi el dinero que faltaba para traer la cura desde EE UU para niños con NEDAMSS revela cómo Ivana hizo pública esta conmovedora hazaña familiar.

La carrera contra el tiempo y los avances científicos

Lograr recaudar los 1,5 millones no fue tarea sencilla. La fundación representa a todos los niños españoles diagnosticados con NEDAMSS, que son apenas unas decenas. Apostaron todo por esta terapia experimental. En lugar de guardarse su premio, Ivana, la estrella repostera, decidió donarlo: «La mejor decisión de mi vida», afirmaba entusiasmada. Este martes, Georgina, aprovechando su influencia internacional, completó el resto del monto necesario. Así, el tratamiento llegará pronto, inyectado en el líquido cefalorraquídeo para alcanzar el cerebro. Expertos en biotecnología, como los que escriben para Scientific American, subrayan que estas terapias —que utilizan vectores virales como el AAV9— ya han logrado curar enfermedades raras similares, como la atrofia muscular espinal.

El NEDAMSS (síndrome NEDAMSS) es consecuencia de mutaciones en genes como el NEDAMS1, los cuales regulan la creación de sinapsis neuronales. Sin estos genes, las conexiones cerebrales fallan; es como si hubiera un cableado defectuoso en una ciudad aún en construcción. La cura génica tiene la capacidad de reparar esto a nivel molecular, algo que hace una década parecía un sueño inalcanzable. En nuestro país, la fundación no solo se dedica a recaudar fondos: también colabora con genetistas para realizar pruebas locales y visibiliza esta enfermedad rara que afecta a uno de cada 100.000 nacimientos.

Curiosidades científicas asombrosas

La genética detrás de este logro familiar guarda sorpresas dignas de una película de ciencia ficción convertida en realidad:

El virus benéfico : La terapia utiliza adenovirus modificados; estos virus «domesticados» no causan enfermedades sino que entregan genes sanos como mensajeros express. ¡Un villano viral transformado en héroe!

: La terapia utiliza adenovirus modificados; estos virus «domesticados» no causan enfermedades sino que entregan genes sanos como mensajeros express. ¡Un villano viral transformado en héroe! Bebés curados antes de nacer : Investigaciones publicadas en National Geographic están explorando terapias prenatales para condiciones similares al NEDAMSS mediante inyecciones genéticas antes del nacimiento. ¿Estamos ante un futuro donde los niños nunca enferman?

: Investigaciones publicadas en están explorando terapias prenatales para condiciones similares al NEDAMSS mediante inyecciones genéticas antes del nacimiento. ¿Estamos ante un futuro donde los niños nunca enferman? De ratón a humano rápidamente : Lo que antes tomaba décadas ahora se acelera gracias a CRISPR y la inteligencia artificial. Un estudio previsto por Science para 2025 anticipa curas para 200 enfermedades raras en solo diez años.

: Lo que antes tomaba décadas ahora se acelera gracias a CRISPR y la inteligencia artificial. Un estudio previsto por para 2025 anticipa curas para 200 enfermedades raras en solo diez años. El gen «superhéroe» : Algunos niños con mutaciones parciales desarrollan habilidades sorprendentes, como memoria eidética. Existen casos poco comunes dentro del NEDAMSS leve donde surgen «savant» naturales.

: Algunos niños con mutaciones parciales desarrollan habilidades sorprendentes, como memoria eidética. Existen casos poco comunes dentro del NEDAMSS leve donde surgen «savant» naturales. Coste vs. esperanza: Aunque recaudar 1,5 millones puede parecer elevado, es irrisorio comparado con los 3 millones anuales necesarios para cuidar a un niño con NEDAMSS. Una sola inyección podría eliminar décadas enteras de tratamiento.

Tanto Ivana como Georgina no solo donaron dinero; han inspirado a miles con su gesto solidario. Historias como la vivida por Javi, quien a sus diez años motiva incluso a adultos, nos recuerdan que la ciencia avanza cuando hay un latido humano detrás. ¿Quién dijo que repostería y fútbol no pueden curar genes?