El insólito caso de la colombiana embarazada de dos hombres a la vez

Imagina dar a luz a dos bebés adorables… pero con dos padres biológicos diferentes. Eso le ocurrió a Andrésa Rodríguez, una colombiana de 32 años, quien acaparó la atención internacional al confirmar que sus mellizos, nacidos en Colombia, no compartían el mismo padre. Todo comenzó con una prueba de ADN rutinaria que reveló este milagro genético, conocido como superfecundación heteropaternal. Enlace a la historia completa de la BBC sobre este caso.

Aunque en teoría este fenómeno es más común de lo que se podría pensar, en la práctica es extremadamente raro. Ocurre cuando una mujer libera dos óvulos en el mismo ciclo menstrual —algo que sucede en hasta el 1-2% de los casos de mellizos fraternos— y cada uno es fecundado por espermatozoides de hombres distintos en un intervalo de horas o días. Los embriones se implantan juntos en el útero y crecen como mellizos normales. En el caso de Andrésa, las relaciones sexuales con dos parejas cercanas en el tiempo explicaron el misterio. «Ni siquiera imaginaba que esto fuera posible», confesó ella, sorprendida ante los resultados de las pruebas genéticas.

Los científicos que analizaron este caso, incluidos genetistas colombianos, quedaron realmente intrigados. Examinaron el ADN nuclear de los bebés y confirmaron que, aunque compartían la mitad genética de su madre, la paterna provenía de dos linajes diferentes. Esto no es ciencia ficción: pruebas forenses avanzadas, como marcadores autosómicos y del cromosoma Y, permiten detectar esto con gran precisión. En República Dominicana, un laboratorio revisó 61 pares de mellizos y encontró un 3% de casos similares en disputas sobre paternidad. En Estados Unidos, solo se han confirmado tres casos en décadas, lo que representa un 2,4% entre mellizos dicigóticos involucrados en juicios.

Pero no todo termina aquí; hay más curiosidades científicas relacionadas con estos fenómenos. No solo hablamos de superfecundación; existe también la superfetación, un concepto aún más sorprendente, donde una mujer ovula y queda embarazada mientras ya está gestante. Suena increíble, ¿verdad? El embarazo normalmente bloquea la ovulación gracias a la progesterona y al moco cervical espeso; sin embargo, en raros casos —especialmente asociándose a tratamientos de fertilidad— esto puede fallar y nacer un bebé «hermano» con semanas de diferencia. En 2025, un caso ocurrido en Brasil causó revuelo: mellizos nacieron con 56 días de diferencia gestacional.

Otro aspecto curioso son los embarazos molares, donde dos espermatozoides fecundan un óvulo sin cromosomas maternos viables. Este tipo no da lugar a un bebé, sino que forma una placenta hinchada similar a «uvas». En versiones parciales puede surgir un embrión con 69 cromosomas (23 maternos + 46 paternos), aunque suele abortar. ¡Y para añadir más asombro! En China, en 2022, nació una niña sana pese a tener un «gemelo molar» parcial. La probabilidad es del 0,005-0,011%.

Para tener una visión clara, comparemos estos fenómenos reproductivos inusuales:

Fenómeno Cómo ocurre Probabilidad aproximada Resultado típico Superfecundación heteropaternal Dos óvulos fecundados por dos hombres distintos Muy baja (2-3% en disputas paternidad) Mellizos fraternos sanos Superfetación Ovulación durante embarazo Extremadamente rara Bebés con semanas de diferencia Embarazo molar completo Dos espermatozoides fecundan un óvulo sin cromosomas maternos 1 en 1.000 embarazos Placenta anormal, no viable Embarazo molar parcial Óvulo + dos espermatozoides 0,005-0,011% Embrión no viable usualmente

Los expertos subrayan que estos casos estimulan avances en el ámbito de la fertilidad. En el Reino Unido, han nacido ocho bebés con ADN procedente de tres personas para prevenir enfermedades mitocondriales —mitocondrias donadas sanas que representan menos del 1% del genoma total—. «Es como un trasplante de médula», comentan con humor científicos como Robin Lovell-Badge.

Anécdota 1 : En Goiás, Brasil , una madre tuvo mellizos con padres distintos tras una noche movidita. «Esa noche con dos personas», confesó riendo.

: En , una madre tuvo mellizos con padres distintos tras una noche movidita. «Esa noche con dos personas», confesó riendo. Anécdota 2 : Un caso reciente en Colombia , durante el año 2026, involucró a investigadores locales que usaron inteligencia artificial para mapear el ADN y acelerar así el diagnóstico.

: Un caso reciente en , durante el año 2026, involucró a investigadores locales que usaron inteligencia artificial para mapear el ADN y acelerar así el diagnóstico. Curiosidad 3 : Gatos y perros suelen tener camadas mixtas con padres diferentes; ¡los humanos resultamos ser más «fieles» genéticamente!

: Gatos y perros suelen tener camadas mixtas con padres diferentes; ¡los humanos resultamos ser más «fieles» genéticamente! Bonus humorístico: ¿Sabías que ahora los abogados piden pruebas dobles para mellizos en disputas sobre paternidad? La naturaleza siempre nos sorprende.

Estos relatos muestran que la biología reproductiva tiene sorpresas dignas de una película hollywoodense, esperando ser contadas en el próximo documental.