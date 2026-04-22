El Ministerio de Sanidad clasifica la homeopatía como un placebo sin poder curativo

La ministra de Sanidad Mónica García no se anduvo con rodeos. «La homeopatía no funciona y dejar de lado tratamientos efectivos representa un riesgo real». Lo dijo el 21 de abril, respaldada por el informe más exhaustivo que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado sobre el tema.

El documento analiza 64 recopilaciones científicas desde 2009. El resultado es unánime: cuando los estudios se hacen con rigor, cuando son aleatorizados, controlados y reproducibles, los efectos de la homeopatía desaparecen. Lo que queda es el placebo. Nada más.

La AEMPS no se limita a constatar los resultados de los ensayos clínicos. Va a la raíz del problema.

Los principios de la homeopatía chocan frontalmente con las leyes de la física y la química. En las diluciones habituales de estos productos, como la conocida como 12 CH, no queda literalmente ni una sola molécula del supuesto principio activo. La disolución ha sido tan extrema que matemáticamente es imposible que haya algo de la sustancia original en el preparado final.

La homeopatía nació en 1796 cuando Samuel Hahnemann, médico alemán que detestaba las sangrías y los purgantes de su época, desarrolló el principio de que «lo similar cura lo similar» y que cuanto más diluida está una sustancia, más potente es su efecto. Era una idea que tenía cierta coherencia interna en el contexto del conocimiento científico del siglo XVIII. En el siglo XXI, con todo lo que sabemos sobre química, biología molecular y farmacología, no tiene ninguna.

La teoría de la «memoria del agua», que los defensores de la homeopatía invocan para explicar cómo puede funcionar algo donde no hay ninguna molécula activa, fue propuesta por el investigador Jacques Benveniste en 1988. Cuando se intentó replicar el experimento de forma independiente, los resultados fueron negativos. El Nobel Luc Montagnier la defendió posteriormente y fue duramente criticado por la comunidad científica.

Las medidas concretas

La AEMPS ha retirado 1.032 productos homeopáticos que incluían indicaciones terapéuticas en su etiquetado: productos que prometían curar gripes, alergias u otras dolencias. A partir de ahora, ningún preparado homeopático puede prometer tratar enfermedades en España.

Quedan registrados 976 productos a través de un procedimiento simplificado que acredita su inocuidad, es decir, que no hacen daño, pero sin ninguna afirmación curativa en el envase. La distinción es importante: no se prohíbe vender agua muy diluida, se prohíbe decir que esa agua muy diluida cura algo.

La ministra García ha dejado claro que el sector movía en España alrededor de 30 millones de euros anuales. Una cifra que ahora se reducirá de forma significativa.

El verdadero peligro

La homeopatía en sí misma es inocua. El problema real, y sobre el que la AEMPS pone el énfasis, es otro.

El peligro de la homeopatía no está en las pastillas de azúcar. Está en que alguien con depresión deje los antidepresivos porque confía en que las bolitas lo van a curar. Está en que un paciente con una enfermedad autoinmune abandone sus inmunosupresores. Está en que unos padres traten una infección bacteriana de su hijo con preparados que no contienen ningún antibiótico mientras la infección avanza.

Se han registrado intoxicaciones por dosificación incorrecta de ciertos preparados homeopáticos. En otros países se han documentado muertes de lactantes por productos destinados a aliviar el dolor de la dentición. Y en India, donde la tradición homeopática sigue arraigada, la Organización Mundial de la Salud ha tenido que advertir expresamente contra su uso para tratar la malaria.

El consenso internacional

España llega tarde, pero llega. Francia eliminó el reembolso público de la homeopatía en 2021. El Reino Unido recomendó detener su financiación pública y exige advertencias en las etiquetas. Australia desaconseja su uso en enfermedades graves. Estados Unidos obliga a indicar en el envase que no tiene respaldo científico. Y Alemania sigue esta tendencia en 2026.

Es un consenso global que no nació de la ideología sino de la evidencia acumulada. El estudio publicado en The Lancet en 2005 analizó 110 ensayos clínicos sobre homeopatía. Con el máximo rigor metodológico, la conclusión fue que sus efectos eran equivalentes al placebo. Los niños tratados con pastillas homeopáticas para el resfriado se curaban exactamente igual que los que no tomaban nada. Lo único que cambiaba era que consumían menos paracetamol, probablemente porque los padres confiaban en que ya estaban siendo tratados.

En ciencia, cuando 64 recopilaciones de estudios, realizadas durante 17 años, por investigadores de distintos países y distintas instituciones, llegan siempre a la misma conclusión, esa conclusión tiene un nombre.

Se llama evidencia.