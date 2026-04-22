Tabaco: Reino Unido prohíbe fumar de por vida a los menores de 17 años

El Parlamento británico acaba de aprobar una de las leyes antitabaco más radicales que se han visto en un país democrático occidental.

A partir de ahora, nadie nacido después del 1 de enero de 2009 podrá comprar tabaco en el Reino Unido. Nunca. No cuando cumpla 18 años.

No cuando cumpla 30. No cuando cumpla 60. La prohibición es indefinida y generacional: si naciste a partir de esa fecha, el tabaco legal no es para ti.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, lo calificó de momento «histórico».

El objetivo es crear una generación libre de humo y reducir la presión sobre el Servicio Nacional de Salud por enfermedades prevenibles como el cáncer de pulmón o la EPOC.

Qué prohíbe exactamente la ley

La norma va más allá del tabaco convencional. Otorga al Gobierno capacidad para regular los cigarrillos electrónicos, los sabores diseñados para atraer a jóvenes y los envases llamativos. Queda prohibido vapear en coches con niños, en parques infantiles y en las inmediaciones de colegios y hospitales.

Los pubs al aire libre, las playas y los domicilios privados quedan fuera de las restricciones. La ley no pretende perseguir a los fumadores actuales ni invadir la privacidad de los hogares. Apunta a cortar el acceso a las nuevas generaciones antes de que el hábito se forme.

Los minoristas que vendan tabaco ilegalmente a quienes no pueden comprarlo se enfrentan a multas de 200 libras, unos 230 euros por transacción.

La crítica de Farage y el problema práctico

Nigel Farage ha calificado la medida de «absurda» y ha formulado la pregunta práctica que muchos tenderos se están haciendo: ¿cómo se distingue en el mostrador a un joven de 27 años de uno de 28? Ambos tienen apariencia similar, ambos son mayores de edad, pero uno puede comprar tabaco y el otro no.

Es una objeción legítima en términos de aplicación práctica. El Gobierno no ha detallado con precisión cómo se verificará el año de nacimiento en cada venta, más allá de la obligación de solicitar documentación identificativa.

El contexto internacional: solo Maldivas había llegado tan lejos

El Reino Unido se convierte en el país más ambicioso de Europa en materia antitabaco y el segundo del mundo en adoptar una prohibición generacional, después de Maldivas, que lo hizo en 2020.

Nueva Zelanda intentó una medida similar pero tuvo que retirarla en 2023 por un cambio de gobierno. Es el precedente que los defensores de la ley británica señalan como advertencia sobre la fragilidad política de este tipo de iniciativas.

El panorama internacional muestra distintos enfoques con resultados dispares. Australia ha sido pionera en restricciones agresivas, con empaquetado neutro y ventas limitadas a farmacias. El resultado ha sido una caída del consumo legal pero también un mercado negro que creció de 1.350 a 3.400 toneladas de tabaco ilegal entre 2017 y 2023. La prohibición funciona sobre el papel y perjudica en la calle.

Suecia optó por una vía diferente. La extensión del snus, las bolsitas de nicotina sin humo, ha llevado la tasa de tabaquismo por debajo del 5%, la más baja de Europa. Un descenso del consumo nocivo sin prohibiciones absolutas.

España avanza hacia una de las legislaciones más estrictas del continente, equiparando los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional y preparando la prohibición de fumar en terrazas. Francia ha optado por aumentos impositivos que han producido una caída del 12% en las ventas sin afectar a las terrazas.

Lo que dice la ciencia

Los datos sobre los beneficios de dejar el tabaco son tan consistentes que casi resultan increíbles. Un mes sin fumar puede reducir el riesgo cardiovascular hasta un 50%, según estudios publicados en The Lancet. Los pulmones empiezan a regenerarse en semanas. Un fumador promedio pierde cerca de diez años de vida saludable.

Lo que la ciencia también señala, y que los legisladores deben tener presente, es que las prohibiciones demasiado rígidas sobre el vapeo pueden empujar a los usuarios hacia el cigarrillo convencional, que es significativamente más dañino. Un estudio canadiense documentó ese efecto sustitución cuando se vetaron los cigarrillos electrónicos sin ofrecer alternativas.

La lección que se repite en todos los países que han ido más lejos en la regulación del tabaco es siempre la misma: las prohibiciones protegen la salud cuando se aplican con sensatez y cuando van acompañadas de alternativas reales. Cuando se convierten en prohibiciones absolutas sin herramientas de apoyo, el problema no desaparece. Migra al mercado negro.

El Reino Unido ha dado el paso más radical de su historia en materia de salud pública. Si funciona, será un modelo. Si genera un mercado negro de tabaco de importación para menores de 35 años, será una advertencia.

Las próximas décadas darán la respuesta.