Los médicos inician hoy su tercera huelga del año contra el Gobierno Sánchez: piden la dimisión de Mónica García

Los médicos de toda España vuelven a parar este lunes por tercera vez en lo que va de 2026. Los paros, convocados durante cuatro días por el Comité de Huelga que agrupa a CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O’MEGA, llegan tras el fracaso rotundo de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

La exigencia central ya no es solo laboral. Es política: los facultativos piden la dimisión inmediata de la ministra Mónica García, a quien acusan de «mentiras reiteradas» y manipulación sistemática en las reuniones de negociación. La líder de Más Madrid, ante su nefasta gestión y oliendo bien un cese por parte del presidente del Gobierno Pedro Sánchez o la salida de Moncloa del líder del PSOE, ya ha anunciado que se ‘regresará’ a Madrid para competir con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Por qué están en huelga

El conflicto tiene su origen en el rechazo al Estatuto Marco, un acuerdo que el Ministerio alcanzó con los sindicatos mayoritarios pero que los médicos consideran que los deja sin voz propia. Los facultativos reclaman un estatuto específico para su colectivo que reconozca las condiciones laborales particulares de la medicina, una regulación que existe en prácticamente toda Europa salvo en Croacia y Rumanía.

Las reivindicaciones concretas incluyen una jornada laboral de 35 horas semanales con retribución por exceso y computabilidad para la jubilación, coeficientes reductores por penosidad en el cálculo de la pensión, guardias voluntarias en lugar de obligatorias, una clasificación profesional que distinga las responsabilidades entre especialistas y auxiliares, y mesas de negociación propias con grabación de las reuniones para garantizar transparencia.

Este último punto tiene su historia. El Comité exige que las reuniones se graben precisamente porque acusa al Ministerio de distorsionar lo acordado en cada cita. La petición de grabación es, en sí misma, una acusación.

Lo que ofrece el Ministerio y por qué no convence

Mónica García defiende el Estatuto Marco como una «oportunidad histórica» para mejorar las condiciones laborales de los médicos. El texto incluye un capítulo específico para facultativos con una jornada de 45 horas semanales y guardias de 17 horas.

El problema es el punto de partida: los médicos piden 35 horas y el Ministerio ofrece 45. La distancia es de diez horas semanales, que en el cómputo anual equivalen a semanas enteras de trabajo adicional no remunerado.

En la reunión del 17 de abril, Sanidad propuso crear mesas de negociación autonómicas específicas para los médicos. El Comité rechazó la propuesta por considerarla «inviable jurídicamente» sin una reforma previa de la legislación estatal básica: sin cambiar la norma nacional primero, las mesas autonómicas no tienen base legal sobre la que negociar. El Ministerio canceló la reunión del jueves posterior argumentando una «falta de voluntad» para desescalar por parte de los sindicatos. Los sindicatos dicen que fue el Ministerio quien bloqueó el proceso al presentar propuestas que saben que no pueden prosperar.

Los MIR también se suman

La huelga ya no es solo de médicos en activo. La Asociación MIR España, que representa a los médicos internos residentes, se ha unido al clamor y exige igualmente la destitución de Mónica García, alegando caos en la Formación Sanitaria Especializada y falta de respuestas a problemas que arrastran desde hace años.

Que los médicos que están formándose se sumen a una huelga contra la ministra es una señal de la profundidad del conflicto: no es una disputa puntual sobre una cláusula del contrato sino una crisis de confianza que afecta a toda la relación entre el colectivo médico y el Ministerio.

Los paros que no paran

Los paros se han vuelto mensuales desde febrero. La segunda huelga en marzo generó algunos acercamientos que no se materializaron en ningún acuerdo. El Comité ha dejado claro que los paros continuarán indefinidamente hasta que haya un acuerdo real.

La huelga médica ocurre en el contexto de un sistema sanitario que ya tiene 853.000 personas en lista de espera quirúrgica y que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE gestionan con los peores indicadores del país. Madrid, con el gobierno del PP, tiene una espera media de 50 días. Andalucía y Cataluña, con gestión de izquierdas durante décadas, superan los 140 días.

La ministra García llegó al cargo prometiendo reforzar la sanidad pública. Los médicos que trabajan en esa sanidad llevan tres huelgas este año pidiendo que alguien les escuche.

Cronología del conflicto en 2026

Enero: Los sindicatos se unen para lanzar movilizaciones indefinidas contra el Estatuto Marco. Mediados de marzo: Segunda huelga con manifestaciones significativas en Madrid. 17 de abril: Reunión decisiva; propuesta del Ministerio sobre mesas autonómicas es rechazada. 22-23 de abril: Se suspende otra reunión; Comité exige la dimisión de García. 27 de abril (hoy): Comienza la tercera huelga sin perspectivas claras hacia un pacto.

El Ministerio sostiene que muchas demandas dependen del trabajo con las comunidades autónomas. Aunque ha llegado a acuerdos con sindicatos mayoritarios (que representan al 85% del personal sanitario), los médicos reclaman su espacio propio en las negociaciones. Por su parte, Mónica García promete diálogo aunque advierte que no renunciará a una reforma general.