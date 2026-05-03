De las camas a las máscaras LED: la fiebre de la luz roja que fascina a la gente con dinero

Imagina tumbarte en una cama que brilla como un OVNI amigable o ponerte una máscara LED sacada de una película de ciencia ficción.

La terapia de luz roja ha recorrido el camino desde los laboratorios espaciales hasta los gimnasios de lujo, los spas y los dormitorios de los influencers con una velocidad que invita tanto al entusiasmo como a la cautela.

Su origen no es el marketing: es la NASA. Los investigadores espaciales estudiaron las luces rojas para acelerar la cicatrización de heridas en astronautas y cultivar plantas en condiciones de microgravedad.

Lo que encontraron sobre los efectos de determinadas longitudes de onda en las células vivas abrió una línea de investigación que hoy mueve un mercado estimado en mil millones de dólares para 2030.

Cómo funciona realmente

El efecto real ocurre en las mitocondrias, las centrales energéticas de nuestras células. La luz roja y el infrarrojo cercano penetran la piel sin dañar el ADN, a diferencia de los rayos UV, y activan la enzima citocromo c oxidasa, lo que desencadena la producción de ATP, la molécula que proporciona energía para reparar tejidos. El resultado documentado en estudios clínicos incluye reducción de la inflamación, mejora de la circulación y aumento de la producción de colágeno.

Las diferentes longitudes de onda actúan a distintas profundidades y con distintos efectos:

Tipo de luz Longitud (nm) Profundidad Beneficios documentados Roja 600-700 Superficial (mm) Piel, colágeno, acné, cabello Infrarroja cercana 800-1000 Profunda (cm) Músculos, articulaciones, cerebro Infrarroja lejana 1000 Calorífica Circulación, relajación

Qué está respaldado y qué no

La evidencia clínica es sólida en varias áreas. Los atletas la usan para acelerar la recuperación muscular y reducir el dolor después del entrenamiento con resultados medibles. Hay estudios que respaldan mejoras en neuropatía periférica, degeneración retiniana y algunos trastornos neurológicos. La estimulación de la producción de melatonina puede mejorar la calidad del sueño. Y el efecto sobre los niveles de serotonina tiene respaldo para la reducción del estrés y la ansiedad.

Centros como Repeat en Barcelona han incorporado las máscaras LED al final de sus clases de pilates no solo como elemento estético sino por sus efectos documentados en la recuperación muscular.

Lo que todavía no tiene respaldo suficiente son las afirmaciones más ambiciosas: curar el TDAH, revertir enfermedades autoinmunes o producir efectos antienvejecimiento sistémicos. La BBC y varios especialistas consultados advierten que faltan ensayos clínicos amplios y bien diseñados que respalden las promesas más expansivas que circulan en redes sociales.

Los expertos coinciden en dos advertencias prácticas: las sesiones deben ser regulares (entre 8 y 10 sesiones cada dos o tres semanas para obtener resultados) y los dispositivos deben estar certificados. Los equipos baratos sin certificación pueden no emitir las longitudes de onda correctas con la intensidad necesaria, lo que los hace simplemente inútiles.

Las curiosidades que hacen más interesante la ciencia

Los oxímetros de pulso que miden el oxígeno en sangre funcionan exactamente con este principio: usan LED roja e infrarroja simultáneamente. La sangre oxigenada deja pasar la luz roja mientras absorbe la infrarroja. La diferencia entre ambas lecturas calcula la saturación de oxígeno. Es la misma física aplicada a un aparato médico de uso cotidiano.

En las profundidades del océano, hay peces que emiten luz roja para cazar presas que otros depredadores no pueden ver porque sus ojos no detectan esa longitud de onda. Es un sistema de visión nocturna biológico que la evolución tardó millones de años en desarrollar.

Las plantas tienen 13 tipos de fotorreceptores frente a los 4 del ojo humano, y usan específicamente la luz roja para regular su crecimiento. Es uno de los hallazgos que llevó a la NASA a estudiar esas longitudes de onda en primer lugar.

Las estrellas rojas tipo M son las más frías y abundantes del universo, lo que hace que la luz roja sea también la más común en el cosmos. Que sea también la que parece más beneficiosa para la biología humana es una de esas coincidencias que invitan a la reflexión.

Desde los laboratorios espaciales hasta la mesita de noche: la terapia de luz roja tiene base científica real, limitaciones reales y exageraciones de marketing también reales. Como casi todo lo que brilla.