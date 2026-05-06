Hantavirus: todo lo que se sabe del brote en el MV Hondius, que atracará en Canarias

Un brote de hantavirus a bordo del crucero de lujo MV Hondius, con 147 personas a bordo, ha terminado con destino a las Islas Canarias después de que la OMS enviara una carta directa al presidente Pedro Sánchez solicitando «con carácter urgente» la colaboración española para el desembarco de los pasajeros y la aplicación de medidas de salud pública.

El Ministerio de Sanidad aceptó el martes a última hora, invocando una obligación «moral y legal».

Es el primer brote documentado de hantavirus a bordo de un barco en aguas del Atlántico y plantea preguntas que las autoridades sanitarias internacionales están intentando responder con la urgencia que el caso requiere.

El MV Hondius lleva días fondeado frente a las costas de Cabo Verde con un brote confirmado de hantavirus que ha matado a tres personas, ha contagiado a cuatro más incluyendo al médico del barco, y ha mantenido a 141 pasajeros y tripulantes confinados en sus camarotes saliendo únicamente a los recreos que las autoridades sanitarias han permitido en cubierta.

La tensión a bordo ha generado situaciones que van más allá del miedo al virus: ha habido peleas entre pasajeros. El encierro prolongado, la incertidumbre sobre el destino del barco y el miedo a un patógeno poco conocido han creado un ambiente que los testimonios recogidos describen como progresivamente insostenible.

La paradoja del confinamiento es que la cocina del crucero de lujo ha seguido funcionando con sus estándares habituales. Los pasajeros reciben langosta cada noche en la cena, servida en los camarotes donde permanecen recluidos. Es la imagen más llamativa de una situación sin precedentes: turistas de alto poder adquisitivo atrapados entre el miedo a un virus de roedores y el menú de un crucero de expedición polar que no ha bajado su nivel gastronómico pese a las circunstancias.

El desenlace: España asume la gestión y el barco pone rumbo a Tenerife

Tras días de negociaciones en que varios países europeos fueron descartando asumir la responsabilidad del brote, España aceptó la solicitud formal de la OMS y dirigirá el MV Hondius hacia Tenerife. El dispositivo sanitario previsto no contempla contacto entre los pasajeros y la población local: el desembarco se realizará con protocolos de aislamiento estrictos y los casos confirmados o sospechosos serán atendidos en instalaciones habilitadas específicamente para el brote.

Antes de que el barco zarpe hacia Canarias, expertos europeos inspeccionarán la embarcación en Cabo Verde para determinar si hay pasajeros que necesiten evacuación médica urgente allí mismo, sin esperar a la llegada a Tenerife.

Los dos pasajeros con hantavirus confirmado serán evacuados a los Países Bajos. Un tercer caso sospechoso será trasladado a Alemania para evaluación. El resto de los ocupantes completará la travesía hasta Tenerife en los próximos días.

Lo que se sabe del brote

Cuatro personas han sido confirmadas como infectadas por hantavirus, incluyendo al médico del barco, que se encuentra en estado grave y fue evacuado en avión medicalizado. Tres pasajeros han fallecido. Una persona se ha recuperado.

La OMS apunta a que las primeras infecciones se produjeron en tierra, durante los desembarcos de expedición en Sudamérica y las islas atlánticas que forman parte de la ruta del MV Hondius, que partió de Ushuaia el 1 de abril. No descarta, sin embargo, que haya habido transmisión dentro del barco, lo que la inspección en Cabo Verde intentará determinar.

El hantavirus no se transmite entre personas salvo en casos extraordinarios y tiene un número reproductivo básico prácticamente cero. No es comparable a la covid en términos de contagiosidad. Pero la gravedad de los casos confirmados y la muerte de tres personas han justificado los protocolos de confinamiento y la atención internacional que el brote ha generado.

Entre los 147 ocupantes del barco hay 14 españoles.

Qué es el MV Hondius y qué ha ocurrido a bordo

El MV Hondius es un crucero de expedición de lujo diseñado para viajes a regiones polares y remotas. Partió de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril tras navegar por la Antártida y varias islas del Atlántico Sur. Es el tipo de barco que lleva a turistas adinerados a los rincones más inaccesibles del planeta, con guías especializados, equipamiento científico y accesos a tierra en zonas de naturaleza extrema.

El brote ha afectado a siete personas de las 147 a bordo. Tres han fallecido. Una ya se ha recuperado. El médico del barco está en estado grave y fue evacuado este martes en avión medicalizado. El resto de los ocupantes llegará a Canarias en tres o cuatro días, después de que expertos europeos examinen el barco en Cabo Verde para determinar qué personas necesitan ser evacuadas de urgencia allí mismo antes de que el barco zarpe hacia las islas.

Entre los 147 ocupantes hay 14 españoles.

Qué es el hantavirus y por qué no es como la covid

La comparación con la covid que inevitablemente surge en cualquier brote infeccioso es en este caso especialmente equivocada. El hantavirus tiene un número reproductivo básico prácticamente cero: no se transmite de persona a persona salvo en casos extraordinarios y documentados solo en una variante específica del virus llamada Andes, presente en Sudamérica.

El mecanismo de contagio es radicalmente diferente al de cualquier virus respiratorio. El hantavirus se transmite principalmente al inhalar partículas microscópicas de heces, orina o saliva de roedores infectados. También puede contagiarse por mordedura directa de un roedor portador o por contacto con superficies contaminadas por sus excrementos, aunque esta vía es menos habitual.

Los roedores, especialmente los ratones silvestres, son los reservorios naturales del virus. No enferman ellos mismos pero lo portan y lo eliminan a través de sus secreciones. Cuando una persona entra en contacto con esas secreciones en espacios cerrados, al limpiar un granero, explorar una cueva, acampar en zonas con alta densidad de roedores o en actividades de naturaleza en zonas endémicas, el riesgo de infección existe.

Dónde y cuándo se infectaron

La OMS apunta a que los primeros casos se infectaron en tierra, en Sudamérica, antes de embarcar. La ruta del MV Hondius por la Antártida y las islas atlánticas incluye desembarcos en zonas remotas donde el contacto con la fauna local, incluidos roedores, forma parte de la experiencia de expedición.

La organización no descarta, sin embargo, que haya habido transmisión dentro del barco, lo que abre la posibilidad de que hubiera roedores infectados a bordo o superficies contaminadas en el interior del navío. La inspección que los expertos europeos realizarán en Cabo Verde antes de autorizar la navegación hacia Canarias tiene precisamente ese objetivo: determinar si el barco es seguro o si requiere desinfección antes de zarpar.

La búsqueda de los 80 pasajeros del vuelo a Johannesburgo

Uno de los aspectos más preocupantes de la situación actual es la localización de más de 80 pasajeros de un vuelo a Johannesburgo en el que viajó una de las personas fallecidas por hantavirus. La OMS está buscando activamente a esos pasajeros para notificarles la situación y evaluar su posible exposición.

Aunque el riesgo de transmisión en ese contexto es muy bajo dado que el hantavirus no se contagia por vía respiratoria entre personas en condiciones normales, el protocolo sanitario exige el rastreo de todos los contactos cercanos de los fallecidos para descartar exposición a fuentes comunes de infección y monitorizar su estado de salud.

Por qué España y por qué Canarias

La OMS eligió Canarias como destino porque es el punto más próximo con capacidad hospitalaria y de salud pública suficiente para gestionar un brote de esta naturaleza. El presidente de la organización, Tedros Adhanom, envió una carta personal a Pedro Sánchez solicitando la colaboración española con carácter urgente.

El Ministerio de Sanidad aceptó invocando una doble obligación: moral, porque hay personas enfermas que necesitan atención, y legal, por los compromisos internacionales de España en materia de salud pública y respuesta a emergencias sanitarias.

El protocolo previsto incluye la inspección del barco en Cabo Verde, la evaluación individual de cada pasajero para determinar su estado de salud y nivel de exposición, y la llegada escalonada a Canarias con los protocolos de aislamiento y vigilancia epidemiológica que el caso requiere.

Lo que no se sabe todavía

Los investigadores no han determinado todavía con certeza en qué momento exacto se produjo la primera infección ni si el barco en sí fue fuente de contagio o solo el lugar donde los síntomas se manifestaron después de una exposición previa en tierra.

El hantavirus tiene un período de incubación que puede ir de una a ocho semanas, lo que complica la identificación del momento y lugar de la exposición. Los tres fallecidos pueden haberse infectado en distintos puntos de la ruta, en tierra durante los desembarcos de expedición, o en el propio barco si había roedores o superficies contaminadas a bordo.

La inspección en Cabo Verde y el análisis detallado de los casos confirmados deberían ofrecer respuestas más precisas en los próximos días.

Lo que conviene recordar

El hantavirus no es nuevo. Circula en poblaciones de roedores en América, Asia y Europa desde mucho antes de que la ciencia lo identificara. En España existe una variante propia, el virus Puumala, transmitido por el topillo rojo y que causa una forma menos grave de la enfermedad llamada nefropatía epidémica, con brotes documentados especialmente en Castilla y León y otras zonas del norte peninsular.

Lo que hace inusual este caso es el contexto: un crucero de lujo, una ruta de expedición, tres muertos y la necesidad de coordinar una respuesta sanitaria internacional que involucra a la OMS, varios gobiernos europeos y el sistema de salud de las Islas Canarias.

El barco llegará a Canarias en los próximos días. Las autoridades sanitarias españolas tienen la infraestructura y el protocolo para gestionarlo. Y el hantavirus, aunque grave cuando infecta, no es el tipo de patógeno que justifica el pánico que la palabra «brote» inevitablemente genera después de la experiencia de la covid.

Son cosas muy distintas. Y conviene recordarlo.