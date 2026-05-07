Hantavirus: Con Mónica García y Fernando Simón, todo lo que puede salir mal, saldrá mal

Un crucero de lujo navegando por el Atlántico con tres muertos, siete afectados y cientos de pasajeros confinados.

Un virus que mata al 50% de quienes desarrollan la forma pulmonar. Un período de incubación de hasta 45 días que significa que cualquier pasajero asintomático puede estar incubando la enfermedad mientras el barco navega hacia Tenerife.

Y al frente de la gestión sanitaria española: Mónica García, la ministra que lleva dos años demostrando que el cargo le queda grande, y Fernando Simón, que ha reaparecido públicamente en el contexto de este brote como si el destino tuviera sentido del humor negro.

Estamos, como en tantas otras cosas, en las peores manos posibles. Así lo reseña OkDiario en su editorial.

Lo que ha ocurrido y lo que preocupa

El MV Hondius, de bandera neerlandesa, se dirige al puerto de Granadilla de Abona en Tenerife después de que el Gobierno de Sánchez aceptara la solicitud formal de la OMS para acoger el brote. Partió con más de 140 personas a bordo, incluyendo 14 españoles, tras una ruta de expedición polar que incluyó desembarcos en zonas remotas de Sudamérica y el Atlántico Sur donde el contacto con roedores portadores del virus es un riesgo documentado.

Tres muertos. Cuatro infectados confirmados incluyendo al médico del barco. Un período de incubación de entre una y seis semanas que hace imposible saber cuántos pasajeros asintomáticos están en fase de desarrollo de la enfermedad. Un avión con dos evacuados que fue rechazado por Marruecos por un fallo en la «burbuja de aislamiento» y tuvo que aterrizar en Gran Canaria de todas formas.

Y la OMS buscando activamente a más de 80 pasajeros de un vuelo a Johannesburgo en que viajó una de las fallecidas, para evaluar su posible exposición.

El hantavirus: qué es y por qué genera tanto miedo

El hantavirus pertenece a la familia Hantaviridae y recibe su nombre del río Hantan en Corea, donde causó estragos entre soldados americanos durante la guerra de 1951. No se transmite fácilmente entre personas, lo que lo distingue radicalmente de la covid. El contagio se produce al inhalar partículas de orina, excrementos o saliva de roedores infectados, y supone el 90% de los casos documentados.

Los síntomas iniciales se confunden con una gripe: fiebre, dolores musculares, cansancio. Lo que viene después es lo que mata: fallo renal o pulmonar con una letalidad que oscila entre el 1% y el 15% en la forma renal y hasta el 50% en la forma pulmonar, según advierte la propia Mónica García en sus comparecencias.

No existe vacuna. No existe antiviral específico. El tratamiento es soporte vital.

En EEUU, el brote de 1993 en los Cuatro Esquinas mató a 14 de los 24 infectados después de que las lluvias intensas dispararan la población de ratones de campo. En España ha habido casos aislados en Cataluña y Andalucía asociados a la limpieza de graneros y sótanos rurales. Los roedores portadores, paradójicamente, no enferman: conviven felizmente con el virus durante toda su vida.

Canarias pide respeto y no recibe información

El presidente canario Fernando Clavijo ha expresado con una claridad que el Gobierno central no merece su frustración ante la gestión del asunto. Canarias no ha recibido ni un solo informe técnico o médico procedente de la OMS sobre el estado sanitario del barco. «Canarias merece respeto», ha declarado Clavijo, exigiendo una reunión urgente con Pedro Sánchez.

La ministra Mónica García, que forma parte del Consejo Ejecutivo de la OMS, respalda la acogida como un acto humanitario y legal. El Gobierno asegura que no hay riesgo para la población gracias a los protocolos de Sanidad Exterior y el respaldo del ECDC europeo, aunque admite que los casos graves podrían requerir atención en UCI canarias «por humanidad».

Lo que el Gobierno no explica con la misma claridad es por qué España tiene la obligación de asumir este brote cuando otros países europeos han declinado hacerlo, ni por qué la comunicación con el Gobierno canario ha sido tan deficiente. El magistrado Fernando Portillo lo ha dicho con precisión: «España es soberana y decide quién entra en sus puertos». La cooperación con la OMS es necesaria pero no equivale a un atraque forzado sin información ni consulta previa con las autoridades territoriales afectadas.

Mónica García y la reaparición de Simón

La gestión de Mónica García al frente de Sanidad ha seguido el patrón que la ha caracterizado desde su llegada al ministerio: más comunicación que competencia, más apariciones públicas que protocolos sólidos, más política que medicina.

El caso del vuelo rechazado por Marruecos por un fallo en la «burbuja de aislamiento» es el resumen más preciso de cómo funciona esta gestión: el protocolo falló en la primera prueba real. Los pasajeros evacuados aterrizaron en Gran Canaria de todas formas, con el fallo técnico sin resolver y las autoridades canarias sin información.

Pero la señal más inquietante de todas es la reaparición de Fernando Simón en el contexto de este brote. El epidemiólogo que en marzo de 2020 dijo que España estaba perfectamente preparada para el coronavirus y que recomendó no cancelar las manifestaciones del 8 de marzo días antes de que el Gobierno declarara el estado de alarma vuelve a aparecer como figura de referencia en una emergencia sanitaria. Es un presagio que quienes recuerdan la gestión del covid recibirán con una mezcla de incredulidad y resignación.

En España existen 8 puertos designados para emergencias sanitarias. El personal de guardia cobra 1,05 euros la hora. Esa cifra dice todo lo que hace falta saber sobre la inversión real en preparación ante crisis sanitarias.

Lo que viene

Los 14 españoles a bordo serán trasladados al hospital Gómez Ulla en Madrid. El resto de los pasajeros será repatriado salvo los casos graves. El barco se aproxima a Tenerife con los protocolos que Sanidad promete que funcionarán.

El hantavirus no es la covid. Su transmisibilidad es incomparablemente menor y el riesgo de expansión comunitaria es real pero manejable con los protocolos adecuados. El problema no es el virus en sí. El problema es quién gestiona la respuesta, con qué información toman las decisiones y con qué transparencia se comunican a las comunidades afectadas.

Tenerife espera. Mónica García gestiona. Fernando Simón ha reaparecido.

La combinación no invita al optimismo.