Canarias impedirá desembarcar a pasajeros del crucero infectado con hantavirus, si no recibe antes cada historial médico con partes diarios

El MV Hondius llegará este domingo al puerto de Granadilla de Abona en Tenerife con ocho positivos confirmados de hantavirus, tres muertos y el cuerpo del primer fallecido a bordo, cuya muerte pasó inadvertida durante varios días hasta que se identificó la causa real.

Pero antes de que el barco atraque, hay una condición que el Gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa con una claridad que no admite interpretaciones: ningún pasajero desembarcará si las autoridades canarias no reciben previamente el historial médico completo de cada persona a bordo, con partes diarios desde el miércoles.

Hasta este momento, ni el Gobierno de Fernando Clavijo ni el de Isabel Díaz Ayuso han recibido los informes que Sanidad y la OMS deberían haber estado aportando desde el inicio de la crisis.

La opacidad informativa ha sido la tónica dominante en una gestión que el presidente canario ha reprochado públicamente a la ministra Mónica García con una contundencia inusual entre presidentes autonómicos y miembros del Gobierno central del mismo signo político.

«Canarias merece respeto», ha declarado Clavijo. Y ha añadido algo que desmonta el argumento jurídico con que La Moncloa ha justificado la decisión: Canarias niega que el Reglamento Sanitario Internacional les obligue a acoger el crucero. La obligación, insiste el presidente canario, no está en ningún reglamento sino en una decisión política del Gobierno de Sánchez que se ha tomado sin consultar adecuadamente a la comunidad que asume las consecuencias.

Lo que ocurrirá cuando el barco llegue

El protocolo previsto, si se cumplen las condiciones que Canarias exige, es el siguiente: ningún pasajero desembarcará directamente en el puerto. Se realizará un examen médico exhaustivo a bordo y los viajeros serán trasladados directamente a aviones militares medicalizados para su repatriación a los países de origen.

Los 14 ciudadanos españoles serán la excepción: serán ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, que dispone de habitaciones de aislamiento con alto nivel de bioseguridad. El Ministerio de Defensa tiene preparado un avión militar con sistemas de contención para esa evacuación. Madrid, a diferencia de Canarias, sí ha sido informada de los detalles del protocolo, aunque el Gobierno de Ayuso tampoco ha recibido los informes médicos que debería haber recibido desde el principio.

La complicación adicional que nadie en el Gobierno ha explicado satisfactoriamente: 23 pasajeros abandonaron el barco durante una escala previa en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, sin pasar por cuarentena. Uno de ellos fue ingresado posteriormente en un hospital suizo con síntomas compatibles con el virus. La OMS está buscando activamente a los otros 22.

Qué es la cepa Andes y por qué este brote es excepcional

El hantavirus no es un patógeno nuevo. Lleva presente en las poblaciones humanas durante siglos, con circulación mayoritariamente restringida a zonas rurales. Lo que hace excepcional este brote no es el virus en sí sino la cepa: la variante Andes es la única entre las aproximadamente 40 cepas conocidas del hantavirus que puede transmitirse directamente entre personas, aunque requiere contacto muy cercano a través de fluidos corporales.

Esa capacidad de transmisión persona a persona, por limitada que sea, es lo que ha llevado a los investigadores a considerar dos hipótesis sobre el origen del brote a bordo: que haya roedores infectados en el barco, lo que la inspección en Cabo Verde debería haber aclarado, o que haya habido transmisión directa entre pasajeros en los espacios cerrados del crucero durante semanas de convivencia.

La comparación con la covid que inevitablemente surge en cualquier brote es en este caso especialmente equivocada pero también especialmente necesaria de hacer para entender las diferencias reales.

El hantavirus Andes tiene una mortalidad media del 18,5%, frente al 1,7% del COVID-19 en 2020, alcanzando en algunos brotes el 40%. Entre 2013 y 2018, Argentina registró 598 infectados y 111 muertes. Pero esa mayor letalidad va acompañada de una capacidad de transmisión radicalmente menor. El COVID-19 se transmitía por aerosoles en cualquier espacio compartido. El hantavirus Andes requiere contacto muy cercano con fluidos corporales. El riesgo de expansión comunitaria existe pero es incomparablemente más manejable que el de un virus respiratorio de alta transmisibilidad.

El período de incubación añade complejidad al protocolo: entre una y seis semanas, frente a los menos de siete días del COVID-19. Cualquier pasajero asintomático puede estar en fase de desarrollo de la enfermedad durante semanas. Sin historial médico individual y sin partes diarios, es imposible determinar el estado real de cada persona a bordo.

El origen del virus y la historia que pocos recuerdan

El hantavirus recibe su nombre del río Hantan en Corea del Norte, donde causó un brote masivo entre soldados americanos durante la Guerra de Corea en los años cincuenta. Sus efectos devastadores sobre las poblaciones humanas habían sido documentados mucho antes pero la identificación formal del patógeno llegó en esa década.

La cepa Andes fue identificada específicamente en 1993 durante un brote en el suroeste de Estados Unidos, cuando los investigadores descubrieron que producía un síndrome pulmonar distinto al síndrome renal típico de otras cepas. Años después se confirmó su capacidad única de transmisión entre personas. En América del Sur, especialmente en la Patagonia argentina y chilena, los brotes de cepa Andes son periódicamente documentados.

El mecanismo de transmisión habitual no es el contacto directo con roedores sino la inhalación de partículas contaminadas presentes en su orina, heces o saliva. Limpiar un granero, explorar una cueva, acampar en zonas con alta densidad de roedores: esas son las situaciones de riesgo habituales. Que un brote se produzca a bordo de un crucero de lujo es una anomalía sin precedentes en la historia epidemiológica documentada del virus.

La gestión que Clavijo no acepta

El presidente canario ha dejado claro que la obligación moral de atender a personas enfermas es una cosa y la falta de transparencia informativa es otra completamente distinta. Canarias puede asumir el desafío sanitario si tiene la información necesaria para hacerlo con seguridad. Lo que no puede asumir es la responsabilidad de un protocolo diseñado sin su participación y ejecutado sin los datos que necesita para proteger a su población.

Mónica García es miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS y ha presentado la acogida del crucero como un acto humanitario y legal. Lo que no ha explicado es por qué las autoridades canarias llevan días esperando informes que no llegan, ni por qué el Reglamento Sanitario Internacional que invoca como obligación jurídica no parece contener la cláusula de transparencia informativa que Clavijo reclama.

El barco llega el domingo. Canarias espera los historiales.

Y España sigue en las peores manos posibles para gestionar una emergencia sanitaria.