Alerta sanitaria en Madrid: uno de los 14 españoles del crucero del hantavirus da positivo

El operativo sanitario desplegado tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha encendido las alertas en España. Uno de los 14 pasajeros repatriados ha arrojado un resultado positivo provisional en la PCR realizada a su llegada a Madrid, lo que ha obligado a reforzar las medidas de aislamiento en el Hospital Gómez Ulla.

El paciente, un hombre que viajaba como parte del pasaje, se encuentra en buen estado y no presenta síntomas. Aun así, ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del centro, donde permanecerá bajo vigilancia estricta hasta que una segunda prueba confirme o descarte el contagio.

Frente a este caso, los otros 13 españoles evacuados han dado negativo en las pruebas iniciales, aunque continúan en cuarentena preventiva mientras se mantiene el seguimiento epidemiológico.

El episodio se produce tras una compleja operación de evacuación en Canarias, marcada por dificultades logísticas y discrepancias políticas. El buque logró finalmente desembarcar a los pasajeros en Tenerife en medio de condiciones marítimas adversas, mientras parte de la tripulación pone rumbo a Países Bajos.

A nivel internacional, el brote suma ya varios casos confirmados. El más grave corresponde a una pasajera francesa ingresada en cuidados intensivos tras desarrollar síntomas severos. La Organización Mundial de la Salud mantiene bajo vigilancia el foco, con al menos siete contagios confirmados y varios más en estudio.

Las estrategias de control difieren entre países. Mientras España ha optado por el aislamiento hospitalario, las autoridades neerlandesas permiten cuarentenas domiciliarias con ciertas flexibilidades. En cualquier caso, la OMS insiste en que el periodo de vigilancia debe prolongarse hasta 42 días desde el último contacto de riesgo.

El caso detectado en Madrid, aunque de momento sin síntomas, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que continúan rastreando contactos y evaluando la evolución de un brote que ha trascendido fronteras.