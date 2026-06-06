La enigmática “diabetes tipo 5”: ¿una revolución médica o una etiqueta innecesaria?

La escena podría parecer extraída de un guion cinematográfico, más que de un congreso médico. Un grupo de investigadores ha propuesto la creación de un nuevo subtipo de diabetes, la “tipo 5”, y parte de la comunidad científica no puede evitar levantar la ceja. ¿Realmente es necesaria otra etiqueta para una enfermedad que ya afecta a cientos de millones de personas, muchas de las cuales ni siquiera son conscientes de su condición?

Detrás del llamativo titular se encuentra una idea seria: dejar de considerar la diabetes como una única enfermedad y comenzar a abordarla como lo que realmente es: un paraguas que abarca diferentes problemas metabólicos. De esta tensión entre el atractivo del titular y la complejidad real surge el debate que hoy enfrenta a endocrinólogos y diabetólogos.

¿Qué es eso de la “diabetes tipo 5”?

El término “diabetes tipo 5” no está recogido en los manuales tradicionales ni en las guías oficiales. Esta noción proviene de propuestas recientes que buscan agrupar la diabetes en cinco grandes subgrupos, basándose en criterios como:

Edad al diagnóstico

Índice de masa corporal

Medidas de resistencia y déficit de insulina

Parámetros metabólicos y, en algunos estudios, marcadores genéticos

Un reciente reportaje de BBC Mundo sobre una nueva clasificación en cinco categorías aclara que el objetivo no es tanto crear “tipos” numerados, sino estratificar a los pacientes para ajustar mejor los tratamientos; algo así como pasar del tallaje estándar a una “diabetes personalizada”. En este contexto informativo ha cobrado fuerza el término “tipo 5” para referirse a una categoría específica de pacientes con diabetes tardía, relativamente más leve, pero con un riesgo cardiovascular considerable.

En estas propuestas, los cinco grupos generalmente incluyen:

Un grupo similar a la clásica tipo 1 (autoinmune, necesidad temprana de insulina). Una forma grave de resistencia a la insulina, asociada a obesidad significativa. Un subtipo con déficit grave de insulina, pero sin autoinmunidad evidente. Una diabetes vinculada a obesidad moderada. Una diabetes más leve que aparece en edad avanzada, conocida informalmente como “tipo 5”.

La comunidad científica aún debate si estos subgrupos deberían convertirse en categorías oficiales o si son simplemente herramientas útiles para la investigación.

Lo que sí está claro: cuántos diabéticos hay y qué tipos son

Mientras se discute la nomenclatura, las cifras siguen aumentando. A nivel global, el último Atlas Mundial de la Diabetes estima que hay 589 millones de adultos con diabetes entre 20 y 79 años. La gran mayoría todavía se clasifica dentro de los dos grandes grupos tradicionales:

Diabetes tipo 1 : autoinmune, donde el organismo destruye las células pancreáticas productoras de insulina. Representa aproximadamente entre el 5–10 % del total.

: autoinmune, donde el organismo destruye las células pancreáticas productoras de insulina. Representa aproximadamente entre el 5–10 % del total. Diabetes tipo 2: abarca alrededor del 90 % de todos los diagnósticos, relacionada con resistencia a la insulina, sobrepeso, edad y factores genéticos.

Además, coexisten otras formas:

Diabetes gestacional , que ocurre durante el embarazo.

, que ocurre durante el embarazo. Formas menos comunes: LADA, MODY, monogénicas o secundarias a otras enfermedades o tratamientos.

En España, los datos son contundentes:

El Atlas Mundial estima que hay 4,7 millones de adultos con diabetes en 2024.

de adultos con diabetes en 2024. Otras estimaciones elevan el total (diagnosticados y no diagnosticados) por encima de los 5 millones .

. Para tipo 1, el Ministerio de Sanidad señala aproximadamente unas 166.500 personas , lo que representa un 0,36 % de la población.

, lo que representa un 0,36 % de la población. La Sociedad Española de Diabetes calcula una prevalencia cercana al 14–15 % entre personas de 20 a 79 años.

Y hay un dato particularmente preocupante: cerca del un tercio de los casos no están diagnosticados; esto significa que más de 1,5 millones de españoles podrían vivir con diabetes sin saberlo.

Cómo viven los diabéticos día a día

Más allá de las etiquetas médicas, la diabetes impacta profundamente en la vida cotidiana. Informes recientes sobre diabetes y bienestar resaltan que:

Equilibrar trabajo y salud es complicado para un 58 % de las personas con diabetes.

de las personas con diabetes. La enfermedad requiere tomar decisiones diarias sobre alimentación, ejercicio, medicación y horarios laborales y del sueño.

Para minimizar complicaciones y mejorar su calidad de vida, los especialistas sugieren seguir algunas pautas básicas:

Mantener una dieta variada y equilibrada basada principalmente en productos frescos.

Realizar actividad física regular para evitar largos periodos sedentarios.

No fumar y moderar (o evitar) el consumo alcohólico.

Prestar atención al sueño y al bienestar emocional; aspectos clave para no descuidar el autocuidado.

Tanto la American Diabetes Association como centros punteros como Mayo Clinic destacan un concepto crucial: un paciente bien informado sobre su enfermedad y activo en las decisiones relacionadas vive más años y mejor calidad con diabetes.

¿Realmente ayuda crear una “tipo 5”?

Aquí se abre un abismo entre quienes ven esta clasificación como algo positivo y quienes muestran reservas al respecto. Los defensores argumentan que:

Facilita la predicción del riesgo asociado a complicaciones según cada perfil clínico.

asociado a complicaciones según cada perfil clínico. Permite personalizar tratamientos; no responderá igual un paciente con alta resistencia a insulina que uno con déficit secreto.

Podría guiar ensayos clínicos más específicos sin agrupar indiscriminadamente a todos los diabéticos.

Sin embargo, quienes critican esta nueva categorización advierten sobre varios peligros:

Mezclar términos propios del ámbito investigativo (subgrupos) con aquellos del clínico (tipos oficiales) puede generar confusión tanto en pacientes como médicos generales.

La etiqueta “tipo 5” da pie a pensar en una categoría establecida cuando aún no está presente en las guías internacionales.

Ya existen otras formas reconocidas (LADA, MODY) que no encajan fácilmente dentro estos cinco grupos propuestos.

En definitiva: clasificar la diabetes en cinco categorías resulta ser una propuesta interesante para avanzar hacia una medicina más personalizada; sin embargo, todavía no ha logrado desplazar la tradicional división entre tipos 1/2/gestacional en la práctica clínica diaria ni en España ni en gran parte del sistema sanitario.

Salud, bienestar… y algunas curiosidades

La diabetes va más allá del control glucémico y las estadísticas frías; trae consigo historias fascinantes e incluso paradojas sorprendentes:

Se cree que antiguos médicos egipcios ya identificaban esta enfermedad por su característica “orina dulce” , capaz incluso de atraer insectos.

, capaz incluso de atraer insectos. Hoy por hoy, los sensores continuos permiten a muchas personas monitorear sus niveles glucémicos desde sus teléfonos móviles; algo impensable hace solo dos décadas.

Hay individuos con diabetes tipo 1 capaces de completar maratones o Ironman e incluso emprender expediciones montañesas; su diagnóstico ya no implica llevar una vida limitada sino tener una vida muy organizada.

En ciertos países asiáticos se menciona extraoficialmente un “tipo 3”, refiriéndose a la diabetes del cuidador : aquellos familiares sin diabetes cuya vida se ve alterada al acompañar al paciente.

: aquellos familiares sin diabetes cuya vida se ve alterada al acompañar al paciente. Y quizás lo más humano: muchos endocrinos cuentan al menos con un paciente que conoce las tablas nutricionales mejor que ellos mismos; un claro ejemplo donde el conocimiento personal se torna excepcionalmente preciso.

La “diabetes tipo 5” podría ser solo un término transitorio; sin embargo, lo verdaderamente relevante del debate radica en comprender cada vez mejor qué tipo específico tiene cada persona afectada por esta condición. Así convertimos cifras alarmantes en relatos sobre vidas plenas.

Fuentes: Reportaje publicado por BBC Mundo acerca del intento por clasificar la diabetes en cinco categorías junto al debate sobre lo denominado “diabetes tipo 5”.