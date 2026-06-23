El costo de la inmortalidad: la sorprendente “eternidad” de las células cancerosas

El deseo humano más profundo es vivir más, vivir mejor… tal vez vivir para siempre. Sin embargo, dentro de nuestros cuerpos ya habita un experto en eludir el paso del tiempo, conocido como cáncer. Las células tumorales han logrado lo que las células sanas no pueden: dividirse repetidamente sin “envejecer” como lo hace el resto del organismo.

En condiciones normales, cada célula cuenta con un contador biológico: los telómeros, pequeños “capuchones” que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que se acortan con cada división celular. Cuando este contador se agota, la célula deja de dividirse o muere. Es una estrategia elegante para evitar que las células se conviertan en una amenaza. Pero las células cancerosas rompen las reglas.

La clave radica en una enzima: la telomerasa. Muchas células tumorales logran reactivarla o llevarla al máximo rendimiento, lo que les permite reparar sus telómeros continuamente y detener el avance del contador. El resultado es que tienen un potencial de división prácticamente ilimitado. No es la inmortalidad consciente que la humanidad busca, pero biológicamente se asemeja bastante a ella. Una buena síntesis de esta idea puede encontrarse en un reportaje divulgativo titulado el precio de vivir para siempre, publicado en un conocido medio digital especializado en salud y longevidad.

Envejecimiento y cáncer: dos caras de una misma moneda

Esta paradoja nos deja una lección incómoda: envejecimiento y cáncer están intrínsecamente relacionados. Si las células se dividen demasiado y se reparan sin cesar, el riesgo de desarrollar cáncer aumenta considerablemente. Por otro lado, si se detienen demasiado y dejan de regenerar tejidos, aparece el deterioro propio del envejecimiento.

Podríamos decir que el cuerpo mantiene un equilibrio precario:

Demasiada división y reparación → mayor probabilidad de tumores.

→ mayor probabilidad de tumores. Demasiadas barreras al crecimiento → tejidos que se desgastan prematuramente.

Por esta razón, muchos científicos advierten: la búsqueda de la “inmortalidad celular” no es la solución hacia una vida larga y saludable. La verdadera meta consiste en que las células vivan lo suficiente para mantener los órganos en óptimas condiciones, pero que sepan detenerse antes de convertirse en una amenaza.

En términos prácticos para la salud personal, esto significa adoptar hábitos menos glamorosos pero muy efectivos: dormir adecuadamente, no fumar, mantener un peso saludable, realizar actividad física diariamente y moderar el consumo de alcohol. Estas costumbres ayudan a reducir inflamaciones, estrés oxidativo y errores en el ADN, disminuyendo así la probabilidad de que alguna célula “aprenda” las malas artes propias de un tumor.

Acabar con el cáncer… dejándolo envejecer

Dado que tantas células tumorales dependen de la telomerasa, esta enzima ha emergido como una diana terapéutica muy prometedora. La propuesta es casi poética: bloquear este mecanismo para que el cáncer sufra nuevamente el desgaste natural de sus telómeros.

Si se inhibe la telomerasa:

Los telómeros de las células cancerosas volverían a acortarse.

El tumor perdería su capacidad para dividirse.

De alguna manera, el cáncer “moriría por vejez” antes que el paciente.

Se trata de una línea investigativa intensa, aunque con desafíos evidentes: muchas células madre sanas también utilizan telomerasa. El reto radica en atacar el mecanismo tumoral sin perjudicar la regeneración normal del tejido.

Del enemigo interno al aliado estratégico: la revolución CAR-T

Mientras se busca hacer «envejecer» a las células cancerígenas, otra estrategia sigue un camino opuesto: entrenar al sistema inmunitario para convertirlo en un cazador eficaz de tumores. Aquí es donde entran las terapias CAR‑T, uno de los avances más destacados en oncología moderna.

En esencia, la terapia CAR-T implica:

Extraer linfocitos T del propio paciente.

del propio paciente. Modificarlos genéticamente en laboratorio para dotarlos con un receptor de antígeno quimérico (CAR) capaz de identificar una proteína específica presente en las células tumorales.

capaz de identificar una proteína específica presente en las células tumorales. Multiplicar estas células “entrenadas” hasta formar un verdadero ejército personalizado .

. Reinfundirlas al paciente para que estas persigan y eliminen las células cancerosas.

En ciertos tipos de cáncer hematológicos (como algunas leucemias o linfoma B difuso), las CAR-T han logrado conseguir remisiones completas en pacientes que no respondían a tratamientos previos. Actualmente hay ensayos avanzados con terapias innovadoras como el rapcabtagene autoleucel, mostrando respuestas muy favorables y tiempos cada vez más cortos para su fabricación.

Curiosamente, estas células CAR-T pueden también persistir durante años dentro del organismo del paciente, patrullando constantemente por nuevos enemigos. Son una suerte de “inmortalidad funcional” al servicio del paciente, muy distinta a la caótica inmortalidad que exhiben las células tumorales.

Implicaciones para la vida cotidiana

Todo este despliegue científico tiene repercusiones directas sobre nuestra vida diaria:

Transforma la percepción del cáncer desde ser una sentencia irrevocable a considerarlo como una enfermedad cada vez más manejable, al menos para ciertos tipos.

a considerarlo como una enfermedad cada vez más manejable, al menos para ciertos tipos. Obliga a replantear nuestra visión sobre vivir eternamente: lo crucial no es evitar la muerte celular indefinidamente sino permitirla cuando sea necesario .

. Refuerza la importancia del cuidado básico: cuanto menos desorden haya en los tejidos, menores serán las oportunidades para que alguna célula decida volverse “inmortal” al estilo tumoral.

Así pues, el mensaje sobre salud personal resulta algo incómodo pero claro: no existen atajos tecnológicos capaces de compensar años dedicados al tabaco o al sedentarismo extremo ni a estar expuestos constantemente a radiación solar sin protección. A la ciencia le cuesta mucho más reparar esos daños acumulados que al cuerpo prevenirlos desde un inicio.

Curiosidades científicas

Algunos datos interesantes sobre esta curiosa lucha entre inmortalidad y enfermedad:

Las primeras células humanas consideradas “inmortales” fueron las célebres HeLa , obtenidas sin consentimiento de Henrietta Lacks en 1951. Desde entonces han estado dividiéndose durante más de 70 años en laboratorios alrededor del mundo.

, obtenidas sin consentimiento de en 1951. Desde entonces han estado dividiéndose durante más de 70 años en laboratorios alrededor del mundo. Los telómeros son frecuentemente comparados con los plásticos en los extremos de los cordones de los zapatos , ya que cuando se desgastan los cordones (los cromosomas) tienden a deshilacharse.

, ya que cuando se desgastan los cordones (los cromosomas) tienden a deshilacharse. No todos los tipos celulares cancerosos son iguales; algunos tumores utilizan escasamente o nada la telomerasa y optan por vías alternativas para extender sus telómeros, lo cual complica aún más el desarrollo de fármacos.

Las CAR-T son consideradas como el primer “medicamento vivo” aprobado en muchos países; no son pastillas ni moléculas químicas sino células vivas capaces de adaptarse y perdurar.

Ya se están investigando variaciones del enfoque CAR‑T para tratar enfermedades autoinmunes, e incluso procesos vinculados con el envejecimiento, lo cual abre nuevas posibilidades donde las fronteras entre cáncer, inmunidad y longevidad serán cada vez más difusas.

Mientras tanto, persiste una irónica realidad: el cáncer ha alcanzado esa ambición humana por vivir más tiempo e incluso casi eternamente. Ahora toda esta investigación busca transformar esa habilidad exclusiva de los tumores en una oportunidad adicional para aquellos pacientes afectados por esta enfermedad.