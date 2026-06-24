Almeida elogia la “excelencia y profesionalidad” de los sanitarios de SAMUR-Protección Civil

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha clausurado esta mañana el acto institucional por la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de SAMUR-Protección Civil, donde ha elogiado “excelencia y profesionalidad” de sus profesionales y voluntarios, que hace que los madrileños sitúen a este servicio municipal entre los mejor valorados.

Almeida ha recordado que, el año pasado, SAMUR-PC tuvo una media de 443 activaciones cada día “en un tiempo medio de 8 minutos” y su mejor dato histórico de supervivencia a los siete días en pacientes críticos, con el 93,4 %, aumentando día a día la calidad de su respuesta asistencial. Además, el alcalde ha ejemplificado su importancia con varias actuaciones concretas como el reciente despliegue durante la visita del papa León XIV.

Asimismo, Almeida ha subrayado que SAMUR-PC es “el primer servicio mundial” de carácter municipal que está “habilitado para poder actuar en las grandes catástrofes internacionales” lo que, en palabras del alcalde, lleva a la ciudad de Madrid a “alcanzar la excelencia” también “en el ámbito global” y ha ratificado el compromiso del equipo de Gobierno de seguir dotándoles de “los mejores medios para el desempeño de vuestro extraordinario trabajo”.

En el acto, se ha reconocido la labor de diversas instituciones y personas con los que ha colaborado SAMUR-PC en el último año, con un apartado especial para sus propios profesionales, que han recibido las insignias por las horas de servicio prestadas y también los galardones a las actuaciones más distinguidas, etc., así como a los compañeros jubilados y fallecidos.

Las instituciones y personalidades premiadas han sido, entre otros, el jefe superior de CNP de Madrid, Javier María Galván; el presentador Christian Gálvez; los polideportivos municipales Triángulo de Oro y Daoiz y Velarde; la Comisión Nacional de Medicina de Urgencias y Emergencias; la jefa de Sección de Cardiología de La Paz, Sandra Ofelia Rosillo; el jefe de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico, Fernando Martínez, y el personal técnico del CIFSE.