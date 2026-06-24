Un sistema inteligente vigila el corazón de miles de pacientes las 24 horas

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo modelo de atención cardiológica que apuesta por la vigilancia continua y la tecnología avanzada para mejorar la vida de los pacientes. Bajo el nombre de CardiologIA Madrid 365, este programa, desarrollado en el Hospital Ramón y Cajal, introduce un sistema de seguimiento remoto que ya está teniendo impacto directo en la detección precoz de complicaciones cardíacas.

La iniciativa permite controlar de forma permanente a pacientes con patologías como insuficiencia cardíaca, arritmias o cardiopatía isquémica, así como a personas con riesgo de desarrollarlas. A través de herramientas digitales y dispositivos conectados, el equipo médico recibe información constante sobre parámetros clave como la presión arterial, los niveles de glucosa o la saturación de oxígeno.

Los usuarios acceden al sistema mediante la Tarjeta Sanitaria Virtual, desde la que pueden registrar datos o sincronizar dispositivos domésticos de control. Esta información es analizada por profesionales sanitarios con el apoyo de algoritmos de inteligencia artificial, capaces de detectar patrones de riesgo y activar respuestas rápidas ante posibles complicaciones.

Cuando el sistema identifica una situación preocupante, se ponen en marcha diferentes medidas: desde consultas telemáticas hasta ajustes en la medicación o derivaciones urgentes. Incluso se puede coordinar la intervención del servicio de emergencias. Además, los pacientes cuentan con programas de rehabilitación desde casa y recordatorios personalizados para seguir correctamente sus tratamientos.

Desde su lanzamiento, el programa ha gestionado más de 11.000 alertas clínicas, de las cuales cerca de 400 han sido consideradas de alta gravedad. Actualmente atiende a unas 28.000 personas y se prevé ampliar progresivamente su capacidad de monitorización.

El núcleo operativo del sistema es un centro de control equipado con tecnología avanzada, donde un equipo especializado supervisa en tiempo real la evolución de los pacientes. Desde este espacio se integran datos procedentes de historiales clínicos, pruebas médicas y dispositivos como relojes inteligentes o electrocardiógrafos portátiles.

La plataforma no solo facilita la respuesta médica inmediata, sino que también promueve la educación del paciente. A través de contenidos personalizados, se busca reducir la incertidumbre asociada a estas enfermedades y fomentar un mayor autocuidado.

Financiado con fondos europeos, este proyecto sitúa al Hospital Ramón y Cajal como un referente en la aplicación de la tecnología a la medicina preventiva y personalizada, consolidando un modelo que apuesta por adelantarse a la enfermedad antes de que sea irreversible.