En territorio español, ha surgido un negocio clandestino que comercializa dosis letales a un precio de 720 euros. Todo esto, sin la intervención de médicos, certificados ni garantías sanitarias, eludiendo así la Ley de Eutanasia y exponiendo a personas vulnerables a peligros inminentes. Los especialistas advierten que esta falta de transparencia, junto con el afán de lucro y la ausencia de control judicial, convierte estas transacciones en prácticas potencialmente delictivas.

Mientras que la eutanasia regulada se presenta como una prestación sanitaria con todas las garantías, el mercado negro se caracteriza por su oferta anónima y opaca. Utiliza el término «muerte digna» para promocionar sustancias letales a través de Telegram, con envíos directos a España, reporta El Español. Aquí no hay receta ni supervisión médica; solo un contacto que asegura enviar desde otro país europeo una sustancia mortal, fijando dosis y precios en función de la edad y el peso del cliente.

El precio de un «sueño profundo» sin garantías

Un caso reciente ilustra claramente cómo funciona este negocio: un vendedor anónimo estableció un precio de 700 euros por la sustancia y 20 euros por el envío, sumando un total de 720 euros para completar la operación. Las transacciones se llevan a cabo mediante pagos en criptomonedas, con promesas de envío pero sin ningún tipo de control médico, certificados oficiales o garantías de seguridad.

Los expertos subrayan una diferencia crucial: la venta clandestina de sustancias letales no puede considerarse eutanasia. La eutanasia regulada es un procedimiento sanitario llevado a cabo por profesionales dentro del marco legal, con documentación adecuada y supervisión médica. En contraste, las ventas anónimas realizadas por Telegram quedan completamente fuera del alcance de la Ley de Eutanasia, lo que genera falta de transparencia, lucro desmedido, ausencia de control y riesgo para personas vulnerables.

Los productos más utilizados en el «mercado de la muerte digna»

Dentro del arsenal más buscado en este mercado clandestino se encuentra el Pentobarbital, un sedante potente que fue retirado hace décadas de las farmacias y que se utiliza en inyecciones letales en EE. UU. Este medicamento está despenalizado en países donde la eutanasia es legal, como Suiza y Holanda, lo cual facilita su acceso a través del mercado negro en línea.

Producto Precio aproximado Uso principal Pentobarbital 500-800 € Inyección letal (EE. UU.) Sedantes anónimos 700 € «Sueño profundo» sin control Envíos prometidos 20 € Transporte a España

Curiosidades científicas sobre la eutanasia y sus efectos

A pesar de que el mercado negro opera bajo el manto del secreto, la ciencia proporciona datos fascinantes sobre los procesos relacionados con la muerte asistida. El Pentobarbital actúa bloqueando los receptores de glutamato en el cerebro, lo que provoca una pérdida rápida de conciencia seguida por un paro respiratorio. En aquellos países donde la eutanasia es legal, este procedimiento se realiza administrando entre 15-20 mg/kg del fármaco, suficiente para provocar la muerte en menos de diez minutos.

Otra curiosidad científica relevante es que el tiempo de acción de los sedantes utilizados varía según el peso y edad del paciente. En casos de eutanasia infantil, las dosis se ajustan a entre 10-15 mg/kg, mientras que para adultos mayores aumentan hasta alcanzar los 20-25 mg/kg. Además, uno de los efectos secundarios más comunes es la apnea, que ocurre menos de cinco minutos después de su administración.

Anécdotas y curiosidades del «mercado de la muerte»

En Holanda , los procedimientos legales para llevar a cabo la eutanasia implican una dosis estándar de 20 mg/kg de pentobarbital, suficiente para causar fallecimiento en menos tiempo.

, los procedimientos legales para llevar a cabo la eutanasia implican una dosis estándar de de pentobarbital, suficiente para causar fallecimiento en menos tiempo. El Pentobarbital fue retirado del mercado farmacéutico español durante los años 80; sin embargo, su acceso ha crecido considerablemente gracias al comercio online.

fue retirado del mercado farmacéutico español durante los años 80; sin embargo, su acceso ha crecido considerablemente gracias al comercio online. En los Estados Unidos, se emplea una dosis similar entre 15-20 mg/kg del pentobarbital para realizar inyecciones letales efectivas.

del pentobarbital para realizar inyecciones letales efectivas. La administración en niños requiere dosis ajustadas entre 10-15 mg/kg , mientras que para adultos mayores se incrementa hasta cifras superiores.

, mientras que para adultos mayores se incrementa hasta cifras superiores. La apnea es uno de los efectos secundarios más frecuentes tras menos cinco minutos desde su aplicación.

La ciencia nos recuerda que cuando se realiza bajo supervisión médica y legal, la muerte asistida puede ser un proceso seguro y garantista. Sin embargo, cuando opera al margen del sistema legal y sin controles apropiados, se convierte en una amenaza tanto para la dignidad como para la seguridad del individuo. En palabras sencillas: la eutanasia legal en España es una prestación sanitaria regulada; no debe confundirse con un mercado negro repleto de sustancias mortales, tal como afirma un abogado consultado.