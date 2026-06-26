Madrid convierte un congreso médico en una gran acción solidaria y sostenible

Madrid ha aprovechado la celebración del Congreso Europeo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ENCALS 2026) para desplegar una iniciativa que va mucho más allá del ámbito científico. El Madrid Convention Bureau (MCB) ha activado su mayor programa de impacto social y ambiental, combinando acciones solidarias, divulgativas y sostenibles durante los días del encuentro.

El proyecto, desarrollado junto a los organizadores del congreso, refuerza la estrategia de la ciudad de vincular el turismo de reuniones con beneficios tangibles para la ciudadanía. La propuesta incluye campañas de donación, actividades culturales y herramientas diseñadas para reducir la huella ecológica del evento.

Entre las iniciativas más destacadas figura la campaña ‘Share Knowledge, Share Life’, en colaboración con Cruz Roja y el Centro de Transfusión regional. Durante una semana, se han habilitado cerca de 140 puntos de donación en distintos barrios, además de una unidad móvil instalada en el propio recinto ferial de IFEMA Madrid. La acción busca implicar tanto a asistentes como a residentes en una causa sanitaria de alto impacto.

En paralelo, el congreso ha servido de escenario para una apuesta cultural inédita: un ciclo de cine centrado en la ELA organizado junto al Hospital 12 de Octubre. La programación, que ha reunido a alrededor de 200 asistentes, ha incluido proyecciones de películas y documentales acompañadas de coloquios con especialistas. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Fundación Luzón, dedicada a la investigación de esta enfermedad.

Como complemento divulgativo, se han distribuido miles de folletos informativos sobre la ELA en distintos puntos del evento y de la ciudad, con el objetivo de acercar al público el conocimiento sobre su diagnóstico, evolución y tratamiento.

En el plano medioambiental, el congreso ha sido diseñado mediante la plataforma digital PLUS, una herramienta impulsada por el propio MCB para integrar criterios de sostenibilidad desde la fase de planificación. Gracias a ello, se han aplicado más de medio centenar de medidas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellas la reducción de materiales impresos, la digitalización de contenidos y la selección de proveedores responsables.

Con una asistencia de unos 1.200 especialistas, ENCALS 2026 consolida a Madrid como referente europeo en el ámbito de la investigación sobre la ELA. Al mismo tiempo, refuerza un modelo de congresos que busca dejar huella más allá de lo académico, generando beneficios sociales y ambientales duraderos en la ciudad.