Durante años, en supermercados y mercados hemos sido testigos de una escena habitual: alguien observa con recelo unas judías verdes congeladas y termina optando por las frescas “porque son más sanas”. Sin embargo, la evidencia científica ofrece una perspectiva diferente y cada vez más contundente: los alimentos congelados y enlatados pueden ser tan nutritivos como los frescos, e incluso en ocasiones superarlos.

Diversos estudios que comparan verduras frescas almacenadas varios días con sus versiones congeladas indican que, cuando la congelación se realiza poco después de la cosecha, los niveles de vitaminas y minerales se mantienen iguales o incluso superiores en el producto congelado. La razón es bastante sencilla: se cosechan en su punto óptimo de maduración y sus nutrientes se “conservan” mediante un proceso de ultracongelación rápida. Por su parte, la verdura fresca viaja, espera en cámaras, se exhibe en estantes y va perdiendo vitamina C, folatos y antioxidantes con cada día que pasa.

Las conservas presentan una situación similar. El proceso de enlatado limpia, escala y somete el alimento a altas temperaturas que eliminan bacterias, sellan el envase y conservan fibra, betacaroteno, minerales y la mayoría de las vitaminas liposolubles como A, D, E y K. Algunas vitaminas más delicadas, como la C y varias del grupo B, pueden reducirse, pero no desaparecen por completo. Y hay casos donde el calor juega a favor: en el tomate enlatado se incrementa la disponibilidad del licopeno, un antioxidante relevante para la salud cardiovascular y la prevención del cáncer.

Un reciente artículo divulgativo de La Razón ilustra bien esta realidad: la supuesta superioridad absoluta de lo fresco es, en gran medida, un mito construido a partir de percepciones, marketing y nostalgia más que de datos científicos sólidos (se puede consultar la explicación sobre cómo la congelación preserva el valor nutricional y contribuye a reducir el desperdicio alimentario en dicho análisis periodístico especializado).

¿Y qué dice la nutrición académica?

La nutrición contemporánea lleva tiempo subrayando que lo verdaderamente importante no es tanto el tipo de alimento (fresco, congelado o enlatado), sino su calidad general y cómo ha sido procesado. Ensayos realizados con verduras congeladas revelan que cuando se aplican buenas prácticas durante la cosecha y ultracongelación, se conserva una cantidad notable de nutrientes de manera muy estable.

En cuanto a las latas, estudios poblacionales indican que quienes consumen varias raciones de alimentos enlatados semanalmente presentan una mayor ingesta de nutrientes esenciales comparados con quienes apenas los utilizan. Esto se debe a su contenido en fibra, proteínas, minerales y omega‑3 cuando se trata del pescado. Además, las conservas vegetales han comenzado a incorporar enriquecimientos con hierro o vitamina B12, lo cual refuerza su papel dentro de dietas variadas.

El gran “pero” relacionado con las latas no radica tanto en los nutrientes como en lo que se añade para hacer el alimento más atractivo:

Sal (sodio) en verduras, sopas y platos preparados

Azúcares y almíbares en frutas

La buena noticia es que parte del problema puede corregirse:

Optar por versiones bajas en sodio o sin sal añadida

o Escurrir y enjuagar legumbres y verduras enlatadas puede reducir hasta un 40 % del sodio

Elegir frutas conservadas en su jugo o agua, evitando almíbares espesos

En cuanto a las opciones congeladas, aquí el problema suele ser diferente: no tanto por la congelación misma sino por las salsas, rebozados y quesos que acompañan a muchos platos preparados. La verdura congelada “a pelo” cuenta otra historia: generalmente contiene solo el alimento escaldado y congelado sin aditivos relevantes.

¿Quién gana en la batalla del precio?

El aspecto económico también cuenta. Los productos congelados y enlatados suelen ser más asequibles y estables en precio que los frescos, especialmente fuera de temporada. Esto facilita mantener un consumo regular de frutas y verduras para familias con presupuestos limitados o para aquellas áreas donde acceder a productos frescos de calidad resulta complicado.

Si echamos un vistazo a la cesta de la compra:

Verduras frescas de temporada: Pueden ser económicas pero su precio puede dispararse durante épocas de baja oferta. Tienen una vida útil corta: hay un mayor riesgo de acabar tirándolas.

Verduras congeladas: Su precio tiende a ser más estable durante todo el año. Se aprovechan casi al 100 %, ya que solo se utilizan las raciones necesarias mientras el resto permanece seguro en el congelador.

Verduras enlatadas: Generalmente son la opción más económica por ración comestible. Cuentan con una larga vida útil; permiten tener siempre un “fondo de armario” vegetal.



Al considerar coste real, tiempo de preparación y desperdicio generado, tanto las alternativas congeladas como las enlatadas compiten muy bien con los productos frescos e incluso suelen superarlos cuando hablamos de relación calidad-precio.

Seguridad, conservación y desperdicio

Detrás del debate nutricional hay otro asunto menos glamuroso pero vital: la seguridad alimentaria. La congelación doméstica a –18 ºC o menos —según marcan los estándares sanitarios— inhibe el crecimiento de bacterias y hongos manteniendo los alimentos aptos para consumir durante semanas o meses. Siempre que se respete correctamente la cadena de frío al descongelar refrigerando adecuadamente se minimiza el riesgo de intoxicaciones mientras se aprovecha mejor cada alimento.

El proceso térmico del enlatado esteriliza su contenido creando un sellado hermético que impide la entrada tanto del aire como microorganismos; esto permite conservarlos durante meses sin riesgos adicionales. Este hecho tiene dos consecuencias sociales importantes:

Disminución del desperdicio tanto a nivel doméstico como dentro toda la cadena de suministro

Mayor disponibilidad alimentaria ante situaciones críticas o zonas con infraestructuras limitadas

Por otro lado, los alimentos frescos requieren más planificación así como un buen control temporal junto con conocimientos prácticos sobre conservación casera. Sin esta logística adecuada, el mito sobre “lo fresco es mejor” acaba transformándose rápidamente en “lo fresco se estropea antes”.

Anécdotas y curiosidades para la despensa moderna

El licopeno presente en el tomate —ese antioxidante tan popular— resulta más accesible cuando está triturado dentro de una lata que si optamos por consumirlo crudo directamente desde ensaladas. Curiosamente, aquí la lata juega a favor.

cuando está triturado dentro de una lata que si optamos por consumirlo crudo directamente desde ensaladas. Curiosamente, aquí la lata juega a favor. En estudios sobre hábitos alimentarios aquellos que consumen legumbres conservadas tienden a incorporar más fibra total comparados con quienes solo utilizan las cocidas tradicionales… porque siempre tienen legumbres disponibles al alcance..

comparados con quienes solo utilizan las cocidas tradicionales… porque siempre tienen legumbres disponibles al alcance.. Muchos nutricionistas repiten un consejo poco “romántico”: si esa verdura fresca acaba olvidada hasta ponerse mustia es preferible comprarla congelada para asegurarse su uso real..

para asegurarse su uso real.. Se estima que el temor infundado hacia lo congelado o lo enlatado contribuye al desperdicio anual masivo productos frescos; mientras tanto los alimentos bien conservados pueden convertirse en aliados decisivos contra este despilfarro..

En conclusión —si bien parece redundante— puede afirmarse sin duda alguna que tanto el congelador como las despensas llenas son aliados discretos. Juntos ayudan a mantener lo verdaderamente importante: comer variado e inteligentemente forma parte fundamental para establecer buenos hábitos diarios.

Fuentes: análisis sobre nutrición y conservación alimentaria publicado por La Razón, donde se compara comida fresca frente a sus versiones congeladas o conservadas.