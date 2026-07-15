Tres técnicas que pueden salvarte la vida durante un infarto si estás solo

Imagina sentir un dolor aplastante en el pecho estando completamente solo en casa, con el teléfono en otra habitación y entre 8 y 10 minutos antes de que tu corazón sufra un daño irreversible.

Esta situación, lejos de ser una rareza estadística, representa la realidad de millones de personas cada año. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares matan a casi 18 millones de personas anualmente, y más de la mitad mueren antes de recibir atención hospitalaria.

Alejandro Gómez, médico con más de 20 años de experiencia en urgencias y cuidados coronarios, conoce esta realidad de primera mano. Recuerda especialmente el caso de Don Manuel, un paciente de 68 años, activo y sin antecedentes graves, que confundió los síntomas de un infarto con acidez. Cuando su esposa regresó hora y media después, lo encontró inconsciente. Aunque sobrevivió, su calidad de vida cambió para siempre. «Lo que falló no fue su corazón, fue el conocimiento», explica Gómez.

El dato más revelador: el tiempo medio que tarda una persona en llamar a emergencias desde que comienzan los síntomas oscila entre 2 y 4 horas, cuando cada minuto cuenta literalmente en segundos. Los cardiólogos utilizan una frase categórica: «Time is muscle» (el tiempo es músculo). Cada minuto durante un infarto representa células cardíacas que no se recuperarán jamás.

Qué ocurre realmente durante un infarto

Para entender qué hacer, primero hay que comprender el mecanismo. El corazón funciona como una ciudad con millones de trabajadores (células del músculo cardíaco) que necesitan suministros constantes de oxígeno y nutrientes a través de autopistas especiales: las arterias coronarias.

Durante años, en las paredes de estas arterias se acumula placa aterosclerótica, una mezcla de colesterol, células inflamatorias y calcio. Cuando esta placa se desestabiliza por un pico de tensión arterial, estrés emocional intenso o esfuerzo físico súbito, se rompe. El organismo interpreta esta rotura como una herida y envía plaquetas para cerrarla, formando un coágulo que, paradójicamente, bloquea completamente la arteria.

Las consecuencias son devastadoras y rápidas: a los 20 minutos de falta de oxígeno, las primeras células son irrecuperables; a los 40 minutos, la zona afectada crece significativamente; a las 6 horas sin intervención, una gran parte del tejido puede necrosarse permanentemente. El corazón no se regenera como otros órganos: lo que muere, muere para siempre.

La buena noticia es que hoy en día, si se actúa rápido, los equipos médicos pueden abrir esa arteria mediante angioplastia primaria en menos de 90 minutos desde la llegada al hospital, devolviendo prácticamente un corazón sano. Pero para eso, primero hay que llegar.

Técnica 1: El protocolo de emergencia de los primeros 60 segundos

Reconoce los síntomas y no los ignores

Los síntomas clave de un infarto incluyen:

Presión o peso en el centro del pecho : sensación de que alguien te aprieta con la mano o tienes una losa encima, que puede durar más de 20 minutos

: sensación de que alguien te aprieta con la mano o tienes una losa encima, que puede durar más de 20 minutos Dolor irradiado : hacia el brazo izquierdo (el más conocido), pero también hacia la mandíbula, cuello, espalda o brazo derecho

: hacia el brazo izquierdo (el más conocido), pero también hacia la mandíbula, cuello, espalda o brazo derecho Sudoración fría y repentina sin razón aparente

sin razón aparente Náuseas o mareo : especialmente en mujeres, que pueden experimentarlas como síntoma principal sin dolor torácico

: especialmente en mujeres, que pueden experimentarlas como síntoma principal sin dolor torácico Sensación de angustia vital: una percepción de muerte inminente que el propio cuerpo genera

Si tienes más de 60 años, factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, colesterol alto o antecedentes de tabaquismo, y sientes cualquier combinación de estos síntomas durante más de 5 minutos, es un infarto hasta que se demuestre lo contrario.

Llama al 112 inmediatamente

Ninguna técnica reemplaza esta llamada. Es el paso más crítico. Cuando te respondan, di exactamente: «Creo que estoy sufriendo un infarto. Estoy solo. Mi dirección es…» (completa con número de piso). No cuelgues, mantén la línea abierta. El operador puede guiarte en tiempo real y sabrá dónde encontrarte si pierdes la consciencia.

Detalle crucial: desbloquea la puerta antes de que lleguen los servicios de emergencias. Muchos equipos pierden tiempo rompiendo puertas con la persona inconsciente dentro.

Adopta la posición correcta

No te tumbes boca arriba. Esta posición aumenta el retorno venoso al corazón, obligándolo a trabajar más cuando ya está sufriendo. La posición correcta se llama posición de Fowler modificada:

Siéntate en el suelo o silla firme

Apoya la espalda contra la pared

Dobla las rodillas con piernas ligeramente elevadas si es posible

Brazos descansando a los lados

Esta posición reduce la precarga cardíaca y permite respirar con mayor facilidad.

Técnica 2: Aspirina masticada, no tragada

La aspirina (ácido acetilsalicílico) bloquea de forma irreversible la activación de las plaquetas al inhibir la enzima ciclooxigenasa-1, fundamental para que las plaquetas se agreguen. En términos simples, desactiva el mecanismo que construye el coágulo que está matando tu corazón.

El estudio ISIS-2, uno de los más grandes sobre infarto, demostró que la administración precoz de aspirina reducía la mortalidad en aproximadamente un 23%: casi uno de cada cuatro pacientes que de otro modo habrían muerto sobrevivían gracias a una sola pastilla.

Cómo tomarla correctamente

Dosis : 300 miligramos (media aspirina de 500 mg o tres de 100 mg)

: 300 miligramos (media aspirina de 500 mg o tres de 100 mg) Fundamental : másticala, no la tragues entera

: másticala, no la tragues entera Al masticarla se desintegra en la boca, se absorbe parcialmente por la mucosa sublingual y llega al torrente sanguíneo mucho más rápido que si pasa por el estómago

La diferencia puede ser de minutos en biodisponibilidad, y cada minuto cuenta.

Técnica 3: Respiración de control de carga cardíaca

Contrario a lo que circula por Internet, el COF-CPR (RCP con tos) no está recomendado por la Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Europea de Cardiología ni la Cruz Roja como técnica de primeros auxilios para la población general. Esta técnica surgió de estudios de 1976 en entornos hospitalarios controlados para arritmias graves, no para infartos en casa.

Toser vigorosamente cuando el corazón ya está sufriendo puede aumentar la demanda de oxígeno del músculo cardíaco, empeorando la situación.

La técnica correcta: respiración 4-7-8

Cuando sufres un infarto, el pánico activa el sistema nervioso simpático, liberando adrenalina y noradrenalina que aumentan la frecuencia cardíaca, elevan la tensión arterial y aumentan la demanda de oxígeno. La respiración controlada activa el sistema nervioso parasimpático mediante el reflejo vagal, reduciendo la carga cardíaca.

Cómo hacerlo:

Cierra la boca Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos (suave, como oliendo una flor) Mantén el aire durante 7 segundos (con calma, sin tensarte) Exhala lentamente por la boca durante 8 segundos (como apagando una vela lejana) Repite el ciclo constantemente

Mientras respiras, repite mentalmente: «He llamado al 112. Están en camino. Solo tengo que mantenerme tranquilo hasta que lleguen».

El caso de Doña Consuelo

Doña Consuelo, de 72 años, vivía sola desde hacía 8 años. Maestra jubilada, había asistido a una charla sobre salud cardiovascular y tomado notas. Llevaba el 112 en el primer marcador de su teléfono.

Un miércoles por la tarde sintió la presión en el pecho. Reconoció los síntomas, llamó al 112 antes de dos minutos, abrió la puerta, se sentó en la silla del recibidor y esperó respirando despacio. Los sanitarios llegaron 9 minutos después. Estaba consciente, orientada y con el pulso relativamente estable. Le hicieron una angioplastia y a las 72 horas llamó al doctor: «Lo único que me mantuvo calmada fue saber qué tenía que hacer. El miedo no me ganó porque tenía un plan».

Errores que pueden costarte la vida

Conducir al hospital : nunca cojas el coche si estás solo. El esfuerzo aumenta la carga cardíaca y si pierdes el conocimiento al volante, el resultado puede ser catastrófico

: nunca cojas el coche si estás solo. El esfuerzo aumenta la carga cardíaca y si pierdes el conocimiento al volante, el resultado puede ser catastrófico Esperar a ver si mejora : si los síntomas duran más de 5 minutos, no esperes. Cada minuto es músculo cardíaco que se pierde

: si los síntomas duran más de 5 minutos, no esperes. Cada minuto es músculo cardíaco que se pierde Beber agua o comer : el estómago lleno complica la anestesia si hay que intervenir quirúrgicamente de emergencia. Nada por la boca excepto la aspirina

: el estómago lleno complica la anestesia si hay que intervenir quirúrgicamente de emergencia. Nada por la boca excepto la aspirina Hacer esfuerzo físico : caminar aumenta la demanda de oxígeno del corazón. Siéntate, quédate quieto, respira

: caminar aumenta la demanda de oxígeno del corazón. Siéntate, quédate quieto, respira No abrir la puerta: el tiempo que pierden los equipos de emergencias accediendo al domicilio puede marcar la diferencia

Señales de alarma previas al infarto

Entre el 50 y 60% de los casos, el cuerpo manda señales de alarma en las horas o días previos. Estos síntomas prodrómicos incluyen:

Fatiga inexplicable y desproporcionada, especialmente en mujeres

Molestia en el pecho con el esfuerzo (angina inestable)

Dificultad para respirar sin causa aparente

Insomnio inusual con ansiedad

Palpitaciones frecuentes o irregulares

Si tienes cualquiera de estas señales, especialmente combinadas, llama a tu médico, ve a urgencias, pide un electrocardiograma. El infarto que se previene es el mejor de todos.

Protocolo para grabar en la memoria

Si sientes síntomas de infarto:

Llamas al 112 de inmediato Abres la puerta Te sientas con rodillas dobladas y espalda apoyada (no te tumbes, no conduzcas, no esperes) Masticas una aspirina de 300 miligramos (si no tienes contraindicaciones) Respiras: 4 segundos dentro, 7 de pausa, 8 fuera

Estas tres cosas, solo estas tres, pueden salvarte la vida. El conocimiento no elimina el riesgo, pero te da una oportunidad que de otra manera no tendrías.