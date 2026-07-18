Sanidad madrileña en cifras

Madrid logra acortar las esperas sanitarias pese al impacto de la huelga médica

Las demoras en cirugías, consultas y pruebas caen durante el primer semestre de 2026, incluso en un contexto de actividad asistencial tensionada

Madrid logra acortar las esperas sanitarias pese al impacto de la huelga médica
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La sanidad pública de la Comunidad de Madrid ha conseguido reducir de forma notable los tiempos de espera en los principales servicios asistenciales durante los seis primeros meses de 2026. Tanto las intervenciones quirúrgicas como las primeras consultas y las pruebas diagnósticas han registrado descensos significativos en sus demoras medias.

En el caso de las pruebas diagnósticas, el tiempo de espera ha alcanzado su punto más bajo del año, con una media de 51,23 días. Esta cifra supone una reducción del 9,2% respecto a enero y un descenso del 15,9% en comparación con junio del año pasado.

Las listas de espera quirúrgicas también han mejorado. El tiempo medio para una operación se sitúa ahora en 48,48 días, frente a los 52,45 días registrados a comienzos de año, lo que implica una bajada del 7%. Este indicador coloca a Madrid muy por debajo de la media nacional, fijada en 121 días según los datos más recientes del Ministerio de Sanidad correspondientes a diciembre de 2025.

En cuanto a las primeras consultas, la reducción ha sido aún más pronunciada. El tiempo medio ha pasado de 69,45 días en enero a 59,59 en junio, lo que representa una caída cercana al 14,2%.

Estos avances cobran especial relevancia por el contexto en el que se han producido. Durante este periodo, el sistema sanitario ha estado condicionado por la huelga médica convocada en rechazo al nuevo Estatuto Marco promovido a nivel nacional. Desde diciembre, este conflicto ha provocado el aplazamiento de más de 12.200 operaciones y la suspensión de más de 248.300 consultas en la región.

A pesar de estas dificultades, los datos reflejan una mejora sostenida en el funcionamiento del sistema sanitario madrileño, impulsada por la incorporación de tecnología, la labor de los profesionales y la coordinación entre los distintos equipos asistenciales.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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