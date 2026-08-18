«No quiero que Mía sea un número, un expediente o una estadística»: María, una madre en lucha por su hija y por todos los niños con enfermedades poco frecuentes

Hay historias que empiezan en un hospital, pero terminan transformando una vida entera. La de Mía comenzó con 42 días especialmente duros para su familia. María, su madre, veía que la niña empeoraba y acudía una y otra vez a urgencias, confiando en la valoración de los profesionales. Sin embargo, la gravedad de la situación no llegó a detectarse a tiempo.

Cuando, en una de aquellas visitas, los médicos decidieron revisar las radiografías anteriores y encontraron una neumonía que no había sido comunicada a la familia, la vida de María y de los suyos cambió para siempre.

Después llegaron los ingresos, la UCI, los virus, una bacteria y un diagnóstico que la familia tuvo que cuestionar para buscar una segunda opinión en Madrid. Allí les explicaron con detalle la situación de Mía.

Hoy, la niña tiene seis años y necesita oxígeno las 24 horas. Su día a día está marcado por medicamentos, fisioterapia respiratoria, desplazamientos y cuidados constantes. Pero también por canciones, películas, animales, premios después de la fisioterapia y pequeños momentos que María intenta preservar para que la enfermedad no le robe la infancia.

Ahora ha decidido contar su historia para que se conozca la realidad de estos niños y para reclamar algo que considera fundamental: investigación, recursos y ayudas que permitan a las familias vivir con mayor dignidad.

Fueron 42 días muy duros. ¿Cómo recuerda aquellos primeros momentos?

Fueron 42 días muy duros. Nosotros íbamos muchas veces a urgencias porque veíamos que la niña no estaba bien, pero en el ratito que estábamos allí no se veía la gravedad de lo que tenía. La familia confiaba en la palabra de los médicos, porque son profesionales y si la mandaban a casa era porque no veían nada. Pero yo, como su madre, no dejé de insistir. Yo estaba con la niña todo el día y veía que cada vez estaba peor.

Cuando el último día volvimos y les dije que, por favor, le hicieran algo porque la niña no estaba bien, me dijeron que iban a revisar las radiografías anteriores y ahí vieron una neumonía que no me habían dicho.

Me convertí en una persona diferente, culpaba a todos, hasta a los que no tenían culpa, porque mi hija estaba en muy mal estado por un fallo en la atención médica.

¿Qué ocurrió después y cómo llegaron a conocer realmente lo que tenía Mía?

Mía ingresó en UCI porque en planta contrajo dos virus que le empeoraron todavía más la situación y, en la UCI, fue donde contrajo esa bacteria que también le complicó todo.

Aquí, en Extremadura, el diagnóstico que le dieron fue “broncoestasis”, que ni siquiera se dice así el nombre de la enfermedad. Yo pregunté si eso se le podía quitar y me dijeron que sí, que podría.

Entonces fui a Atención al Paciente a pedir una segunda opinión en un hospital de Madrid. En seguida me la aceptaron y nos citaron. Y allí sí nos explicaron con detalle todo lo que tenía.

Es inexplicable la mezcla de sentimientos que tuve, tristeza, miedo, frustración… Desde ese momento nos cambió la vida.

¿Cómo es vuestro día a día en casa? ¿Hasta qué punto la enfermedad condiciona vuestra rutina?

Nosotros tenemos un hospital montado en casa. Tenemos una bala de oxígeno, el estetoscopio, el pulsioxímetro con sus recambios, el concentrador de oxígeno grande, la máquina portátil de oxígeno, los recambios de las gafas nasales, el nebulizador, sueros, la botella de lavado nasal, juegos de fisioterapia respiratoria, medicamentos, la cámara y los broncodilatadores.

Nosotros no nos levantamos, nos vestimos y nos vamos. Nos levantamos, Mía se pone su Seretide y su Ventolin, miramos cuántas horas de batería tiene su máquina y tenemos que planificar dónde vamos, si hay enchufes por si acaso.

De casa salimos con medicinas, el estetoscopio, el pulsioxímetro y ella con su oxígeno. Vamos esquivando parques, vamos esquivando sitios donde pueda haber gente fumando… Nuestra rutina prácticamente es estar en casa o salir para cosas necesarias, como comprar.

Mía es una niña y, como cualquier niña, quiere jugar y correr. ¿Cómo conseguís que pueda disfrutar de su infancia?

Intentamos adaptarnos, porque ella es una niña. Ella quiere correr, pero su cuerpo llega a un límite en pocos segundos. Yo le digo que hay muchas formas de jugar sin correr.

Lo importante es disfrutar, porque un juego donde se sufre no es un juego.

Como madre, ¿qué es lo que más le preocupa cuando ve que Mía se cansa tan rápido?

Me preocupa que se canse tan rápido. Mi mente me dice, ¿y si le pasa algo? Yo intento vivir sin pensar todo el rato en lo peor, pero ese miedo está ahí.

En la última prueba que le hicieron, su enfermedad había empeorado. Ese es el problema de esta enfermedad, que puede controlarse durante un tiempo, pero también puede ir a peor, pero no a mejor.

¿Se puede llegar a convivir con ese miedo?

Yo creo que todas las madres tenemos miedo por nuestros hijos, pero cuando tu hija tiene una enfermedad así, ese miedo es diferente. Al final yo he aprendido a convivir con miedo.

La familia tampoco entiende muchas veces mis miedos. Yo también necesito que me entiendan y no que me digan “pero no pienses eso”. Lo que pienso es algo que no puedo controlar. Son miedos.

Mía tiene hermanas. ¿Cómo han vivido ellas todo este proceso?

Sus hermanas al final se han criado con esto. Su hermana mediana, cuando todo esto empezó, solo tenía dieciocho meses y la pequeña todavía no había nacido. Entonces han crecido con la vida adaptada.

Ellas no tratan a Mía diferente, pero saben que necesita más cuidados y, dentro de sus posibilidades, también la cuidan y están muy pendientes de ella.

También intentamos que ellas tengan su espacio. Por ejemplo, cuando vamos con Mía a su fisio, ellas se quedan con la abuela, saltan en las colchonetas, corren, porque también necesitan su infancia. Nosotros hacemos todo lo que podemos para que ninguna se sienta apartada.

En medio de hospitales, médicos y tratamientos, ¿cómo conseguís encontrar momentos de felicidad?

Cada vez que sale de su fisio tiene un premio. Cada vez que vamos a Madrid, al hospital, vamos a comer a un restaurante de Leganés.

También a veces hemos intentado ir al zoo. Cada vez que vamos al hospital de Badajoz, vamos a un centro comercial a ver cositas.

Porque yo no quiero que todo sean solamente hospitales, médicos y enfermedad.

En casa vemos algunas películas, cantamos, porque a ella le encanta cantar. Tenemos un perrito y ella cuida mucho de él porque le encantan los animales. Y esa también es una manera de disfrutar.

¿Os habéis sentido acompañados durante todo este proceso?

Sinceramente, muchas veces hemos sentido que estamos bastante solos. Cuando tienes una niña con una enfermedad así, ya tienes bastante con aprender a cuidarla y con sacar adelante el día a día.

Y muchas veces encima tengo que estar yo buscando información, peleando por ayudas y explicando muchas veces la situación de mi hija. Yo creo que las familias necesitamos que las administraciones estén más pendientes y que no tengamos que luchar tanto para conseguir cosas que necesitamos.

¿Considera que las ayudas actuales son suficientes para familias que tienen que afrontar una situación como la vuestra?

Yo creo que no son suficientes, porque una niña que necesita oxígeno las 24 horas necesita muchos cuidados y muchos recursos.

No es solamente el gasto económico, también está el tiempo, los desplazamientos y los cuidados diarios. Pienso que, aparte de no tener tratamiento ni investigación necesaria sobre estas enfermedades, tampoco tenemos las ayudas suficientes para darles a nuestros hijos la mejor calidad de vida posible.

Hay muchos tratamientos complementarios, muchos balnearios que ofrecen tratamientos naturales para enfermedades pulmonares. También están las cuevas de sal y muchos otros sitios donde estos niños podrían ir más de seguido para poder tener una mejor calidad de vida, pero económicamente es imposible hacer todo eso y aparte tirar de todos los gastos del día a día de cualquier familia.

Si pudiera pedir a las administraciones más apoyo, ¿qué les pediría?

Yo pediría más apoyo y, sobre todo, más facilidad para conseguir ayuda. Que cuando una familia tenga un niño con una enfermedad crónica o poco frecuente no tenga que convertirse en experta en papeles, ayudas y trámites.

Que haya más apoyo psicológico, más ayuda para las familias y más recursos para los niños.

¿Qué les diría a quienes tienen capacidad para cambiar esta situación?

Yo les pediría que se pusieran un momento en nuestro lugar, que mirasen a nuestros hijos como lo que son, niños que tienen una enfermedad y que necesitan cuidados especiales, y que nos ayudasen de verdad, no solamente con palabras.

Necesitamos recursos, investigación y ayudas que lleguen a las familias.

¿Cree que todavía existe un gran desconocimiento sobre las enfermedades poco frecuentes?

Yo creo que no. Cuando vives de cerca una enfermedad como la de Mía, te das cuenta de que hay muchísimo que todavía no se sabe.

Nosotros no tenemos un tratamiento que cure su enfermedad, lo que hacemos es intentar controlarla. Pero sabemos que puede empeorar.

Como su madre que soy, quiero que se investigue, que se busquen soluciones. Tenemos que avanzar.

Y creo que estas enfermedades, por ser poco frecuentes, muchas veces quedan olvidadas. Pero que sean pocos niños no significa que valgan menos, ni que tengan menos derecho a una solución.

¿Por qué decidió contar públicamente la historia de Mía?

Decidí contarla porque no quiero conformarme con lo que tenemos. No me conformo con que mi hija tenga que vivir con oxígeno las 24 horas, con todas las limitaciones que tiene y sin un tratamiento que pueda mejorar su enfermedad.

No solamente decidí contarlo para que la gente conozca nuestra historia, sino porque quiero luchar. Quiero luchar por Mía, pero también por otros niños que están pasando por situaciones parecidas.

Y la verdad es que yo nunca pensé que esto pudiera llegar hasta donde está llegando. Yo empecé contando nuestra historia porque necesitaba luchar por mi niña y dar a conocer lo que estábamos viviendo.

Pero me he dado cuenta de que mi voz está sirviendo para que haya gente que conozca estas enfermedades, que antes ni siquiera sabía que existían.

Y para mí eso es muy importante, porque si la gente conoce lo que vivimos, también puede entender nuestras necesidades y puede ayudar a que se nos escuche.

¿Cuál es ahora el objetivo de esta lucha?

Pues primero quiero conseguir que se conozca la enfermedad y que estas enfermedades dejen de ser tan desconocidas.

También quiero que se investigue, porque necesitamos encontrar tratamientos que puedan mejorar la vida de estos niños. Y también quiero que se ayude más a las familias, porque muchas veces no solamente tienes que cuidar a tu hijo, sino que además tienes que estar pendiente de buscar información y de conocer qué recursos existen para poder ayudarlo.

Pero sobre todo quiero que esto sirva para que Mía y los niños que están como ella puedan tener la mejor vida posible.

Quiero que se siga avanzando, que se investigue y que algún día podamos decir que las cosas han cambiado. Que estos niños tengan más oportunidades, que tengan mejores tratamientos y que puedan vivir su infancia lo mejor posible.

Si pudiera sentarse delante de un responsable político y explicarle quién es Mía, ¿qué le diría?

Le diría que mirase a Mía, que no la viera como un número, como un expediente o como una estadística, que la viera como una niña de seis años que quiere jugar y quiere hacer su vida, pero que tiene muchas limitaciones por su enfermedad.

Le pediría que hiciera todo lo posible para que niños como ella tengan una vida lo más feliz posible. Que cuando sean mayores sepan lo que es una infancia bonita.

Y a las madres y familias que están atravesando situaciones parecidas, ¿qué mensaje les enviaría?

Les diría que no están solas. Que hay momentos en los que parece que no se puede más, que estás cansada, que no sabes ni por dónde tirar. Pero hay que seguir.

También les diría que hablen, que pidan ayuda y que no tengan miedo de contar lo que están viviendo. Porque cuando hablamos nos damos cuenta de que somos muchas familias pasando por cosas parecidas, y juntas tenemos mucha más fuerza.