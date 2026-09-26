Septiembre o enero: cuándo conviene apuntarse al gimnasio según los datos

Dos fechas se disputan cada año el título de gran mes del gimnasio. Enero llega empujado por los propósitos de año nuevo y septiembre, por la vuelta de las vacaciones. La intuición popular sigue apostando por enero. Los datos públicos del sector, búsquedas, altas y aperturas, cuentan una historia distinta.

Hay una segunda pregunta, más útil para quien piensa en empezar. Si los dos meses concentran a tanta gente, ¿importa cuál se elige? La respuesta corta es que importa menos de lo que parece, y entender por qué ayuda a que la decisión no se quede en el intento.

Las búsquedas dibujan dos picos y un valle

El término «gimnasio» tiene en España una estacionalidad muy marcada. Las series de volumen de búsqueda mensual de Ahrefs muestran una curva con dos crestas, enero y septiembre, y un valle en diciembre, el mes con menos interés del año. En 2023 y 2024 septiembre superó a enero, y en 2025 los dos meses quedaron prácticamente a la par. El interés sube ya en agosto y se desinfla a partir de octubre.

La diferencia se agranda cuando la búsqueda es más concreta. En «gimnasio cerca de mí», la consulta típica de quien ya ha decidido apuntarse y solo quiere saber dónde, septiembre ha sido el mes más alto de cada año desde 2023, con ventaja clara sobre enero. En la misma línea, la Asociación de Empresarios de Fitness y Deporte, EFAD, señala que las búsquedas online de gimnasios crecen un 115% en las dos primeras semanas de septiembre.

Desde una red de gimnasios el dibujo es el mismo. Como explican desde vivagym.com, con más de 280 gimnasios en España y Portugal, los dos picos existen y se notan tanto en las visitas para conocer las instalaciones como en la actividad digital, pero el de la vuelta de vacaciones arranca antes, en la recta final de agosto, y se prolonga hasta octubre, mientras que el de enero es más corto e intenso.

Las altas del sector confirman al ganador

Buscar no es apuntarse, así que conviene mirar lo que registra el propio sector. Según la patronal FNEID, recogida por Portalhoy, septiembre y octubre son los meses con mayor número de inscripciones, por encima incluso de enero. La misma federación cifró en un 50% el aumento de altas en el arranque de la campaña de otoño de 2023 respecto a agosto, según los datos publicados por 2Playbook.

El patrón encaja con el calendario. Agosto es temporada baja y el contraste con septiembre es brusco. Enero también hereda un mes flojo, diciembre, pero su subida compite con la cuesta de enero y con el frío.

Las aperturas: el sector también vota por septiembre

Los operadores invierten donde esperan la demanda. Solo en septiembre de 2023 se abrieron en España 40 gimnasios nuevos, según el recuento de 2Playbook, prácticamente el doble de los 21 inaugurados entre junio, julio y agosto juntos. No es casualidad, ya que un gimnasio que abre en septiembre capta su primera oleada de socios cuando más gente busca. Enero mantiene su peso, pero como segundo pico, no como el primero.

Por qué septiembre pesa más que enero

Los investigadores de la escuela de negocios Wharton bautizaron hace una década el efecto de los nuevos comienzos. Las fechas que percibimos como el inicio de un capítulo, un lunes, un cumpleaños, el primer día del mes, hacen más fácil arrancar un hábito. Enero y septiembre funcionan igual como borrón y cuenta nueva. La diferencia está en lo que viene después.

Quien empieza en septiembre tiene a favor el resto de las condiciones. Los horarios se estabilizan, la agenda familiar se ordena y queda un curso entero por delante. Quien empieza en enero lo hace en mitad del invierno, con las cuentas ajustadas tras las fiestas y las agendas a medio gas. Es el mismo impulso, con menos viento de cola.

Lo que de verdad decide: llegar con estructura

Nada de lo anterior convierte enero en una mala fecha. Los dos picos se llenan de gente motivada, y la motivación es lo que menos escasea esas semanas. Lo que separa a quienes siguen entrenando meses después no es el mes elegido, sino haber llegado con un plan que no depende del ánimo:

Un horario fijo. Los mismos días a la misma hora, encajados en un desplazamiento que ya existe, como la salida del trabajo.

Los mismos días a la misma hora, encajados en un desplazamiento que ya existe, como la salida del trabajo. Un gimnasio cerca. A menos de diez minutos de casa o del trabajo la excusa logística desaparece, y es la que más rutinas se lleva por delante.

A menos de diez minutos de casa o del trabajo la excusa logística desaparece, y es la que más rutinas se lleva por delante. Clases con cita. Es más fácil acudir a algo que empieza a una hora concreta que «ir a entrenar» en abstracto.

Es más fácil acudir a algo que empieza a una hora concreta que «ir a entrenar» en abstracto. Empezar por debajo de la capacidad. Dos o tres sesiones semanales durante meses construyen más que dos semanas a diario que acaban en abandono.

Hay un factor más que ha cambiado la ecuación. Con la permanencia anual desaparecida en buena parte del sector, y redes como VivaGym donde apuntarse no ata a nadie, la fecha ha dejado de ser una apuesta. Si septiembre se tuerce, se retoma en octubre, y si enero no cuadra, se espera a febrero. El mejor mes para apuntarse es aquel en que uno puede sostenerlo, y eso, según los datos, en España ocurre con más frecuencia en septiembre.