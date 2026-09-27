Anestesia general: el interruptor del cerebro que todavía desconcierta a la ciencia

En el transcurso de una operación, el cerebro no se apaga: simplemente cambia de canal. La anestesia general interrumpe la percepción, la memoria y la respuesta al entorno, mientras supervisa funciones vitales como la respiración, la circulación y la actividad del corazón. Un artículo de BBC Mundo explora por qué este estado reversible sigue siendo uno de los grandes misterios de la neurociencia.

Resulta fascinante la paradoja. Diferentes fármacos pueden provocar un efecto similar: una persona deja de sentir el mundo y, al cesar la medicación, recobra la consciencia. No hay un único “interruptor de apagado”. La anestesia parece actuar sobre una red completa, como si múltiples ciudades del cerebro se quedaran de repente sin líneas de comunicación.

Cuando las neuronas dejan de hablar

Las imágenes obtenidas por resonancia magnética evidencian una disminución general de la actividad cerebral durante la anestesia. No obstante, este fenómeno no se trata únicamente de disminuir la actividad cerebral. Lo crucial parece ser la pérdida de comunicación entre áreas distantes, especialmente entre circuitos corticales y estructuras más profundas.

El tálamo, ubicado en el centro del cerebro, actúa como una central de comunicación para numerosas señales sensoriales y cognitivas. Investigaciones recientes lo han identificado como una pieza clave en el cambio entre vigilia, sueño y anestesia. Cuando sus conexiones con la corteza se debilitan, la información puede seguir fluyendo hacia el sistema nervioso, pero pierde la capacidad de integrarse en una experiencia consciente.

Durante el estado de alerta, regiones que no están conectadas directamente pueden organizarse a través de redes complejas. Sin embargo, bajo anestesia, esa comunicación a larga distancia se torna mucho más rara. Aunque el cerebro sigue activo, opera de manera más desconectada y menos flexible.

No todos los anestésicos utilizan la misma llave

Los medicamentos utilizados en el quirófano no pertenecen a una misma familia química. El propofol potencia la acción inhibidora del neurotransmisor GABA, y otros anestésicos inhalados, como el sevoflurano, también disminuyen la excitabilidad neuronal a través de diversas vías receptoras. La ketamina, en cambio, bloquea los receptores NMDA, los cuales están vinculados con la transmisión excitadora.

A pesar de sus diferencias en composición, varios anestésicos parecen alterar un equilibrio fundamental entre estabilidad y excitabilidad. Estudios recientes sugieren que, al elevar la dosis, el cerebro tarda más en recuperar su estado normal tras recibir un estímulo. Cuando esta capacidad de respuesta se deteriora de forma significativa, se pierde la consciencia.

Elemento Qué ocurre durante la anestesia Actividad cerebral Disminuye de forma global, aunque no se detiene por completo Comunicación entre regiones Se vuelve menos eficaz, especialmente a larga distancia Tálamo y corteza Reducen su coordinación Percepción Queda suspendida de forma reversible Recuperación El cerebro reorganiza progresivamente sus redes

Este enfoque también ayuda a diferenciar entre anestesia y sueño. Ambos estados implican una pérdida reversible de la consciencia, pero no son exactamente lo mismo. Durante el sueño, el cerebro alterna fases y puede responder parcialmente a estímulos. En cambio, la anestesia, debido a la interferencia farmacológica, altera de manera más profunda la comunicación neuronal.

Más seguridad y tratamientos más precisos

La investigación sobre la consciencia no se limita a los entornos de laboratorio. En la práctica clínica, los anestesiólogos combinan dosis ajustadas, el monitoreo de constantes vitales y registros de actividad cerebral. Su objetivo es mantener al paciente inconsciente y libre de dolor, al mismo tiempo que evitan una profundidad excesiva que pueda complicar la recuperación.

Los avances recientes abarcan:

Monitores basados en electroencefalografía para evaluar el nivel de anestesia.

Analítica predictiva e inteligencia artificial para anticipar cambios fisiológicos.

Sistemas de administración controlada que ajustan la meditación.

Técnicas de anestesia regional guiadas por ecografía.

Analgesia multimodal, que combina fármacos para reducir la necesidad de opioides.

Protocolos de recuperación acelerada para facilitar un regreso más rápido a la actividad diaria.

La seguridad depende también de factores menos llamativos, pero igualmente cruciales: listas de verificación, comunicación entre profesionales, control de las vías respiratorias y revisión meticulosa de las dosis. La anestesia moderna se fundamenta tanto en la farmacología como en una ingeniería de seguridad cada vez más avanzada.

Para la mayoría de las personas, la recuperación se desarrolla sin complicaciones mayores. Es común despertar sintiéndose somnoliento, con náuseas, escalofríos, sequedad bucal o cierta confusión temporal. La experiencia varía según la edad, el estado de salud, el tipo de intervención y la medicación empleada. Es fundamental comunicar enfermedades previas, alergias y tratamientos habituales para personalizar el procedimiento.

Curiosidades para quedarse despierto