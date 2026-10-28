Anticiparse al cáncer de mama y ovario: cuando la genética transforma el futuro

Existen decisiones médicas que deben tomarse mucho antes de que se manifieste una enfermedad. En el ámbito del cáncer de mama y de ovario, conocer una predisposición genética puede permitir intensificar la vigilancia y considerar medidas preventivas personalizadas para cada mujer.

Es crucial no confundir riesgo con destino. Una variante genética dañina incrementa la probabilidad de desarrollar ciertos tumores, pero no implica que necesariamente se vayan a presentar. La historia familiar, la edad, antecedentes personales y el gen involucrado son parte fundamental del mapa de riesgo.

Cuando el ADN proporciona información valiosa

Algunas mutaciones hereditarias impactan en genes que están relacionados con la reparación del ADN. Entre ellas, destacan BRCA1 y BRCA2, aunque también existen otros genes de importancia como PALB2. Las guías clínicas sugieren que la evaluación genética debe incluir asesoría especializada y una interpretación adaptada a cada caso.

El resultado no debería ser entregado de manera aislada, como si se recibiera una contraseña sin explicaciones. La Genética Clínica facilita comprender el significado de la variante, identificar qué familiares podrían beneficiarse de un análisis y qué medidas podrían ser pertinentes. Se consideran también factores como el deseo de tener hijos, la salud hormonal, el estilo de vida y el impacto emocional.

Para aquellas mujeres con un alto riesgo de cáncer de mama, las alternativas pueden abarcar:

Un seguimiento más cercano a través de resonancia magnética y mamografías, dependiendo de la edad y el gen implicado.

Cirugía bilateral reductora de riesgo en pacientes seleccionadas.

Tratamientos preventivos en situaciones específicas.

Asesoramiento reproductivo y análisis genético para familiares.

La mastectomía bilateral reductora de riesgo puede disminuir de manera significativa la probabilidad de cáncer de mama, aunque no elimina completamente el riesgo. Por esta razón, la decisión exige un análisis de los beneficios, posibles complicaciones, imagen corporal y preferencias personales. No hay una solución única ni la obligación de operar solo por cargar una variante.

Reconstrucción y calidad de vida, desde el principio

Cuando se contempla una intervención mamaria, la reconstrucción no tiene que ser un proceso posterior. La colaboración entre Mastología y Cirugía Plástica permite planificarla desde el principio, incluso durante el mismo procedimiento quirúrgico que conlleva la extirpación del tejido mamario.

La técnica seleccionada depende de la anatomía, el estado de salud, las intervenciones pasadas y los deseos de cada paciente. Se pueden considerar implantes o tejido propio, entre otras opciones. El objetivo no es solo reducir un riesgo estadístico, sino también preservar la función, la autoestima y la calidad de vida.

El enfoque multidisciplinar del Memorial Publio Cordón Hospital, ubicado en Pozuelo de Alarcón, une Genética Clínica, Ginecología, Mastología, Cirugía Oncológica y Cirugía Plástica. Este modelo busca que la paciente reciba una recomendación conjunta y clara en lugar de acumular visiones médicas desconectadas.

La prevención también puede abordar complicaciones como el linfedema, una alteración del drenaje linfático que puede desarrollarse después de ciertos tratamientos o cirugías axilares. En pacientes adecuadamente seleccionadas, existen técnicas microquirúrgicas, como las anastomosis linfático-venosas, que unen vasos linfáticos con pequeñas venas para facilitar la circulación de la linfa.

Para el Dr. Jaume Masià, especialista en Cirugía Plástica y Reparadora y responsable de esta especialidad en el Memorial Publio Cordón Hospital, la planificación conjunta permite abordar diferentes dimensiones de la salud de la paciente. “Nuestro objetivo no es únicamente reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad, sino hacerlo teniendo en cuenta todas las dimensiones de la salud de la paciente. Cuando la cirugía preventiva y la reconstrucción se planifican conjuntamente, podemos ofrecer soluciones que contemplen desde el principio la seguridad oncológica, la imagen corporal y la calidad de vida”, explica el doctor Masià.

Esta atención también contempla complicaciones que pueden aparecer después de determinados tratamientos oncológicos, como el linfedema, una alteración del drenaje linfático. La Dra. Gemma Pons, especialista en Cirugía Plástica, aborda las estrategias de prevención y las opciones quirúrgicas disponibles para pacientes seleccionadas, entre ellas las técnicas de reconstrucción inmediata del sistema linfático después de vaciamiento axilar. Este tratamiento quirúrgico preventivo se base en la técnica de anastomosis linfático-venosas, que conectan vasos linfáticos con pequeñas venas para facilitar el drenaje de la linfa.

El desafío particular del cáncer de ovario

En el caso del cáncer de ovario, la prevención requiere una atención especial. Las pruebas de cribado actuales no han demostrado ser efectivas para reducir la mortalidad en la población general ni para detectar de forma confiable todos los tumores en etapas tempranas.

Por este motivo, en mujeres que tienen variantes de alto riesgo puede considerarse una salpingooforectomía bilateral reductora de riesgo, que consiste en extirpar ambos ovarios y las trompas de Falopio. Para quienes portan BRCA1, generalmente se evalúa alrededor de los 35-40 años, después de haber completado el deseo de gestación; en el caso de BRCA2, el momento puede individualizarse a edades más avanzadas.

Esta intervención reduce notablemente el riesgo de cáncer de ovario, trompas de Falopio y peritoneo primario. Sin embargo, causa una menopausia quirúrgica si se lleva a cabo antes de que ocurra la menopausia natural y puede influir en la fertilidad, la salud ósea, el sistema cardiovascular y el bienestar sexual. La conversación médica tiene que abordar estos efectos y las posibles estrategias para gestionarlos.

Además, existe una estrategia denominada salpingectomía oportunista. Esta consiste en retirar las trompas durante ciertas cirugías abdominales o ginecológicas en mujeres que ya han completado su deseo reproductivo. Aunque puede ayudar a disminuir el riesgo, no sustituye a la cirugía recomendada para las portadoras de variantes de alto riesgo.

Factor Por qué importa Gen y variante Determinan el nivel y el tipo de riesgo Antecedentes familiares Ayudan a estimar edades y patrones de aparición Edad Orienta el momento de comenzar vigilancia o cirugía Fertilidad Puede modificar el calendario de las intervenciones Preferencias personales Influyen en la elección entre vigilancia y cirugía Salud general Permite valorar riesgos anestésicos y complicaciones

Decisiones acompañadas y no automáticas

La prevención quirúrgica no está indicada para todas las mujeres con antecedentes familiares ni para cualquier resultado genético alterado. Debe llevarse a cabo en una unidad especializada, con información clara y el tiempo necesario para resolver cualquier duda.

El bienestar personal también forma parte del tratamiento preventivo. Dormir adecuadamente, hacer ejercicio, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol son aspectos que contribuyen a cuidar la salud general, aunque ningún hábito sustituye las medidas específicas recomendadas cuando se presenta un riesgo hereditario elevado.

Algunas curiosidades que explican el cambio de paradigma

BRCA1 y BRCA2 no son genes “del cáncer” , sino que participan en la reparación del ADN; el problema surge cuando una alteración afecta a esa función.

, sino que participan en la reparación del ADN; el problema surge cuando una alteración afecta a esa función. Parte considerable de ciertos cánceres serosos de alto grado parece originarse en las trompas de Falopio, lo que explica que la prevención del cáncer de ovario incluya también su extracción.

La reconstrucción inmediata no siempre resulta ser la mejor solución: la seguridad oncológica y las condiciones médicas de la paciente son primordiales.

El análisis genético puede ofrecer información pertinente a familiares que aún no presentan síntomas.

La tecnología ayuda a precisar el riesgo, pero la conversación entre paciente y equipo médico es la herramienta esencial.

En la prevención oncológica, anticiparse no implica adivinar el futuro: se trata de contar con más información para tomar decisiones con menor incertidumbre y mayor margen de opción.