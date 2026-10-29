Una reseña de tres líneas dice si alguien está contento. Una conversación de una hora cuenta lo que ha vivido: cómo llegó, qué le costó, qué cambió y cómo es su vida ahora. Por eso, para quien busca opiniones sobre Centro Zeus, los testimonios en primera persona de sus expacientes son una de las fuentes más completas.

Centro Zeus (ZEUS Centro Terapéutico) es un centro especializado en el tratamiento de adicciones, reconocido como Mejor Centro de Tratamiento de Adicciones de España por La Razón (2022) y con el European Award in Medicine 2024. Su fundador, Luis Pérez, superó una adicción a la cocaína, es autor del libro Cadenas invisibles (Penguin Random House) y presenta Adicciones al Descubierto, un podcast en el que conversa con personas que han pasado por la adicción y la recuperación.

Opiniones Centro Zeus: por qué escuchar a otros adictos

Luis Pérez lo explica en su libro a partir de su propia experiencia: “Las palabras de otro adicto tienen un poder especial. No necesitan adornos ni títulos. Cuando te habla alguien que ha estado en el mismo abismo que tú, algo en ti se ablanda”.

Esa es la idea del podcast. Quien está atrapado en una adicción, o su familia, puede escuchar a personas que estuvieron en el mismo punto y salieron. Muchas veces, reconocerse en la historia de otro es el primer paso para pedir ayuda.

De la negación a reconocer el problema

Uno de los temas que más aparecen en las conversaciones es la negación. Muchos expacientes cuentan que durante años no se veían como adictos: tenían trabajo, familia y una vida aparentemente normal, y pensaban que lo tenían controlado.

Es algo que el propio Luis Pérez vivió. “Desde fuera todo el mundo lo veía. Desde dentro, yo era prisionero de la negación”, escribe. La mayoría de las personas con una adicción no saben que la tienen, y por eso suele ser la familia la que da el primer paso.

La fuerza del grupo

Otro punto en común en los testimonios es el papel de los compañeros. Varios expacientes explican que compartir el proceso con personas que estaban viviendo lo mismo les ayudó a verse a sí mismos con más claridad y a sentirse menos solos.

Escuchar a otro contar algo que tú también has sentido rompe el aislamiento en el que vive la persona con adicción. En Zeus, ese apoyo entre compañeros forma parte del tratamiento, junto al trabajo individual con el equipo de profesionales.

Volver a vivir después del tratamiento

Lo que más impacta de los testimonios es cómo describen su vida después. Los expacientes hablan de volver a estudiar, de recuperar el trabajo, de reconstruir la relación con sus padres o con sus hijos y de tener proyectos de nuevo.

Es el caso de Palmira F., que cuando compartió su historia llevaba dos años sin consumir. En su testimonio agradece el acompañamiento que recibió y cuenta cómo ha retomado sus proyectos personales y su formación.

Esa es la idea que define el enfoque de Zeus: el objetivo no es solo dejar de consumir, sino aprender a vivir de nuevo. “Cuando un paciente empieza a recuperar su proyecto de vida, deja de luchar contra la adicción y comienza a enamorarse de su nueva realidad”, explica Luis Pérez en Cadenas invisibles.

Historias distintas, un mismo camino

Entre los testimonios publicados por el centro están los de Izan y Sebastián, que hablan de su paso por el tratamiento y de los cambios que han vivido después, y los de Manuel y Carlos, que recuerdan cómo fueron sus primeras semanas y lo que les ayudó a seguir adelante.

Cada historia es diferente, porque cada persona llega con su propia historia, su sustancia y sus heridas. Por eso en Zeus el tratamiento se adapta a cada caso: el equipo, formado por profesionales de medicina, psiquiatría, psicología, terapia y otras disciplinas, diseña el plan según la situación de cada persona.

Dónde escuchar las opiniones de los expacientes de Centro Zeus

Los testimonios de expacientes están disponibles en el podcast Adicciones al Descubierto, en YouTube y en las principales plataformas de audio, y en la sección de testimonios de la web de Centro Zeus, junto a las reseñas de pacientes y familias.

Son historias que las propias personas han querido contar, con sus luces y sus sombras. Para una familia que duda o para alguien que no se atreve a dar el paso, pueden ser la mejor forma de entender que la recuperación es posible.

La recuperación, contada por quien la ha vivido

Luis Pérez resume en su libro lo que tienen en común todas estas historias: “La verdadera prevención de la recaída no es el miedo, ni el control. Es el amor a la vida recuperada”. Eso es lo que transmiten los expacientes de Centro Zeus cuando cuentan su experiencia: no hablan de lo que dejaron, sino de lo que han vuelto a tener.