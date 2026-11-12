Running y fitness: las disciplinas que transforman los hábitos deportivos de los españoles

Nuevos paradigmas de ocio y cuidado de la salud para una sociedad que cambia; tanto el running como el fitness han crecido de manera exponencial en nuestro país durante las últimas décadas.

Veamos las causas… y en qué consisten estas disciplinas exactamente.

¿Tan solo culto al cuerpo… o también salud y ocio?

En términos de práctica deportiva, la España actual se muestra muy distinta a la de hace apenas unas décadas. Hacemos más deporte porque somos más conscientes de la necesidad de cuidar nuestro cuerpo y hemos descubierto cómo este repercute positivamente sobre nuestro ánimo. También debido a que nuestra vida tiende a un mayor grado de sedentarismo. Por supuesto, las campañas informativas y las fotos de «influencers» en redes tienen algo que ver en el hecho de que las secciones de «zapatillas running hombre» o «equipamiento fitness mujer» se hallen cada vez más nutridas y reciban mayor atención. Hemos descubierto que entrenar puede ser placentero y divertido.

Por supuesto, los fabricantes de equipamiento se han puesto las pilas para satisfacer a este mercado creciente. Lo que se aprende en la competición se utiliza luego en el desarrollo de artículos de calle. Si usted compra, por ejemplo, unas Nike Metcon actuales, no solo compra su estética, sino también un artículo especializado que mejora sustancialmente su rendimiento y comodidad.

¡Running por todas partes!

El running llegó para quedarse y cuenta, cada vez, con mayor número de adeptos. Si eres de esas personas que consideran absurdo «salir a sufrir», déjame explicarte por qué lo hace un corredor.

Bueno, las razones pueden ser muchas, ¿cierto? Hay quien lo hace para bajar o contener el peso, quemando gran número de calorías y acelerando el organismo. Hay quien lo hace porque necesita retos y disfruta mejorando cada vez más. ¿Sabías que mucha gente corre para superar una crisis? Una pérdida, una ruptura, un despido… en ocasiones se sobrellevan mucho mejor si hay un reto en mente, y una fórmula para quemar energías de más y desterrar pensamientos negativos.

Correr permite, además, salir de casa y despejarse. Por ejemplo, quien escribe este texto necesita alejarse de cuando en cuando de la pantalla, tomar el aire, disfrutar del ambiente de la ciudad o del campo, y también de toda esa dopamina tras haberse dado una buena ducha.

El fitness: cuidado integral del cuerpo.

El trabajo de gimnasio también está de moda. Sin lugar a dudas, el entrenamiento con pesas es muy positivo para el organismo: combate de manera especialmente efectiva el envejecimiento e incluso nos prepara para posibles coyunturas de emergencia o para resistir con mayor empaque un accidente. Claro que, aunque quizás nos guste, ser una mole más bien estática no es lo más sano.

El fitness busca el equilibrio. El equilibrio de las rutinas para el mejor balance posible de nuestro físico. Trata de combinar ejercicios de fuerza con aeróbicos y la conveniente mejora de nuestra flexibilidad. Tiene todo el sentido del mundo e incluso combate la posibilidad de perder interés al caer en rutinas muy cerradas. ¿Caminar por un sendero de monte con un saco de peso a la espalda? ¿Carreras por la playa? ¿Esprints que llegan a su fin frente a una barra de dominadas? Todo esto vale. Y nos vale, pues nos permite construir un físico estupendo… a la par que sano.

El ejercicio físico, ese indispensable para una vida plena.

Nuestra biología tiene sus propias normas. Y siempre nos faltará algo si dejamos de lado el ejercicio físico, sea en mayor o menor medida. Busca aquello que te agrade… ¡y al toro!

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