Se llama Margaret Keenan, tiene 90 años y ha sido la primera persona en ser vacunada contra el Covid-19

Tiene 90 años, se llama Margaret Keenan, reside en Irlanda del Norte y es la primera persona del mundo a la que han puesto la vacuna contra el coronavirus, fabricada por Pfizer y BioNTechs.

Margaret ha sido vacunada en el Hospital Universitario de Coventry y, como no podía ser de otro modo porque pasarán muchos meses antes de que la mayoría de la gente sea vacunada, asegura sentirse “privilegiada”.

El Reino Unido ha dado inicio este 8 de diciembre de 2020 a una campaña de vacunación contra el coronavirus.

Las personas mayores de 80 años y las que forman parte del personal sanitario y de cuidados serán las primeras en recibir las dosis. Problemas logísticos, como evitar robos y mantener neveras a -70 grados centígrados, han impedido que el tratamiento comenzase en las residencias de mayores.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers – and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe

