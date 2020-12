La Administración Trump autoriza el uso en EEUU de la vacuna de Moderna contra el coronavirus

No una, sino dos y se empieza en EEUU vacunando al personal sanitario.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) confirmó este 18 de diciembre de 2020 la autorización del uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19, elaborada por la farmacéutica Moderna.

Según la decisión, el fármaco —segundo aprobado en el país después del de Pfizer— puede administrarse a individuos mayores de 18 años.

«Ahora, con la disponibilidad de dos vacunas para la prevención del covid-19, la FDA ha dado otro paso crucial en la lucha contra esta pandemia global que está causando un gran número de hospitalizaciones y muertes en Estados Unidos cada día», indica el comisionado de la administración, Stephen M. Hahn, citado en un comunicado.

Asevera que ambas vacunas «se adhieren a los rigurosos estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación».

La declaración de la FDA tiene lugar unas horas después del anuncio de la autorización del fármaco de Moderna por el presidente de EE.UU., Donald Trump. «La vacuna de Moderna ha sido aprobada por abrumadora mayoría», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, agregando que su distribución «comenzará de inmediato».

Poco después del anuncio de la FDA, Trump reaccionó a la noticia.

«¡Felicitaciones, la vacuna de Moderna ya está disponible!», tuiteó el mandatario.

THANK YOU to the GREAT men and women of @FedEx and @UPS for driving through the storms this week to deliver millions of doses of the vaccine across the country. Two Great American Companies!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020