Vacuna de Pfizer: erupciones, náuseas y otros efectos que han presentado algunos de los vacunados

España intensifica este fin de semana los preparativos para la administración de la esperada vacuna de Pfizer contra la Covid-19.

Aunque con el Gobierno PSOE-Podemos nunca se sabe, porque falla más que una escopeta de feria, se da como seguro que la campaña de vacunación comenzará el próximo domingo 27 de diciembre de 2020.

Y no todo el mundo, ni siquiera entre los médicos y expertos, las tienen todas consigo.

Este jueves se hacía pública la noticia de la fuerte reacción alérgica que una sanitaria de Alaska (EE UU) sufrió tras haber recibido una dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid-19.

El caso, que fue la primera reacción adversa a la vacuna en el país norteamericano, presenta ciertas semejanzas con los efectos que dos trabajadores del Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unidosufrieron tras recibir la misma dosis.

Aunque este tipo de reacciones está siendo escaso si se tiene en cuenta la campaña de vacunación masiva que se está llevando a cabo en ambos países, las reacciones adversas a la inmunización han hecho hecho saltar las alarmas a muchos ciudadanos que se preguntan si a ellos mismos les puede pasar lo mismo cuando les llegue el momento de vacunarse.

¿Qué se sabe hasta ahora de este tipo de efectos? ¿ocurrirá en todos los países en los que se administre la vacuna de Pfizer?

En Reino Unido, el primer país en iniciar la vacunación contra el coronavirus el pasado 8 de diciembre, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) reportó el 9 de diciembre «dos casos de anafilaxia y una posible reacción alérgica tras la inmunización».

Por ello, decidieron recomendar a aquellas personas con antecedentes de reacciones severas a sus componentes que no se vacunaran con esta vacuna.

«La anafilaxia es un efecto secundario conocido, aunque muy raro, de cualquier vacuna. La mayoría de las personas no sufrirán anafilaxia y los beneficios de proteger a las personas contra el COVID-19 superan los riesgos», aseveraron entonces.

Poco más de una semana después, el caso de dos trabajadores sanitarios que sufrieron la misma reacción en Estados Unidos volvía a reactivar el debate sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech.

A pesar de la recomendación de Reino Unido tras notificar sus dos casos de reacciones a la vacuna, en Estados Unidos los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) permiten inyectar la dosis a personas con alergias agudas, siempre y cuando se queden bajo supervisión médica durante los 30 minutos posteriores a la administración de la vacuna.

¿Qué es una reacción anafiiláctica?

Igual que los dos pacientes de Reino Unido, los dos afectados en Alaska (EE UU) sufrieron una reacción anafiláctica, cuyos síntomas pueden incluir erupción cutánea, náuseas, vómitos y dificultad para respirar y que, de no tratarse de inmediato, generalmente con epinefrina, puede provocar pérdida de conocimiento y hasta la muerte.

Según explicó el médico que atendió a la primera paciente afectada en Alaska, la mujer empezó a mostrar una reacción alérgica a los 10 minutos de inyectarse la vacuna, cuando desarrolló un sarpullido rojo y fue trasladada al Hospital. Posteriormente, presentó dificultades para respirar, se le aceleró el ritmo cardíaco y el sarpullido se le extendió por el rostro y el torso, por lo que fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos, aunque los últimos informes reportan que ya está casi recuperada.

Mientras tanto, la farmacéutica estadounidense aseguró en un comunicado que la compañía está «trabajando con las autoridades de salud locales para evaluar» la reacción que ocurrió en Alaska y que «monitoreará de cerca todos los informes que sugieran reacciones alérgicas graves después de la vacunación y actualizará el lenguaje de la etiqueta si es necesario».

¿Por qué no surgieron estos efectos en los ensayos clínicos?

La seguridad de la vacuna de Pfizer fue examinada en un ensayo clínico con 40.000 voluntarios, demostrando una efectividad del 95%. El hecho de que ningún voluntario presentara este tipo de reacciones en ninguna fase de los estudios puede deberse a que para la investigación no se convocaron a personas con este tipo de alergias importantes, por lo que no fue posible identificar los efectos adversos en pacientes con estos cuadros.

¿Cuáles son las diferencias entre las vacunas de Pfizer y Moderna?

Además, a pesar de que las reacciones alérgicas a las vacunas son muy poco usuales, igual que ocurre con los medicamentos, muchos efectos secundarios se descubren tras distribuirse a la población. Por ello, es probable que todavía surjan casos parecidos a medida que se masifica la campaña de vacunación por el mundo.

Canadá, por ejemplo, ha sido el tercer país en empezar a vacunar a su población con la vacuna de Pfizer-BioNTech aprobar esta vacuna; y está previsto que miles de dosis lleguen a Europa a partir del 27 de diciembre.