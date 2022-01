Esto es lo que provoca doblar tu mascarilla FFP2

Aunque a muchos nos puede parecer incómodas, las mascarillas han venido para quedarse. Desde el inicio de la pandemia hemos visto todo tipo de mascarillas, desde las típicas quirúrgicas, con estampados divertidos hasta las mascarillas FFP2 homologadas. Todas tienen sus puntos a favor y en contra, sin embargo, es importante conocer sus características. No todas las mascarillas nos protegen por igual de posibles virus y agentes patógenos en el ambiente. Las quirúrgicas y las de tela ofrecen una protección media durante alrededor de ocho horas, sin embargo, las de tela, pese a sus estampados llamativos, es posible que agentes infecciosos se filtren por las fibras del tejido. Por esta razón, comprar mascarillas FFP2 homologadas es la mejor forma de estar siempre protegido. En este artículo, te explicamos por qué nunca debes doblar tu mascarilla.

No dobles las mascarillas FFP2, puedes romperlas

Todos hemos vivido esta situación, entramos en casa o en un bar y queremos desprendernos como sea de la mascarilla. Para ello le hacemos una bola y la guardamos en el bolsillo, para sacarla luego llena de polvo y suciedad. El cuidado de las mascarillas FFP2 es un factor clave para que duren en el tiempo y que sigan ofreciendo la máxima seguridad. Para eso es importante guardarlas en un sobre o una bolsa de plástico específica para que no pierdan poder de filtrado. Si doblamos nuestras mascarillas, estamos dañando el clip metálico, lo que puede que ofrezca una peor sujeción a nuestra cara y, por tanto, un mayor riesgo de infección. A la hora de cuidar las mascarillas autofiltrantes, debemos tratarlas como un objeto más de nuestro cuidado personal. Si no introduces tu cepillo de dientes directamente en el bolsillo de tu pantalón, no lo hagas con tus cubrebocas FFP2.

Renueva las mascarillas regularmente, al menos, una vez a la semana

Aunque le cojas cariño a tus mascarillas FFP2, se deben cambiar regularmente. Una norma general es cambiar la mascarilla cada vez que se ensucia. De esta forma evitamos respirar partículas de suciedad que podrían venir de cualquier lugar. Las mascarillas FFP2, aunque son las más seguras y las que mayor protección ofrecen del mercado, no son infinitas. Es recomendable cambiarlas cuando la goma está dañada o el clip está dado de sí por culpa de doblarlas. A veces el sentido común es nuestro mejor aliado. Si vemos que la mascarilla FFP2 está sucia o en mal estado, es hora de tirarla y comprar otra. De esta forma nos aseguramos de estar protegidos en todo momento.

¿Cuánto duran las mascarillas FFP2?

Este tipo de mascarilla es la que ofrece una mayor protección. Son usadas por todo tipo de profesionales, desde cuerpos de seguridad hasta sanitarios, por lo que su efectividad queda más que probada. Estas mascarillas están diseñadas para usarse una única vez durante ocho horas. Su poder de filtración las hace muy convenientes para estar en espacios cerrados poco ventilados, y su capacidad de reducir la infección es muy superior a las mascarillas quirúrgicas o las de tela, por lo que tener algunas mascarillas FFP2 a mano puede ser una buena idea para que tú y tu familia no corráis ningún riesgo al salir a la calle.