Creatina: beneficios, cómo tomarla y qué dice realmente la ciencia

La creatina ha pasado de ser un suplemento asociado casi exclusivamente al culturismo a uno de los productos más estudiados en nutrición deportiva. Pero, ¿para qué se utiliza realmente, cómo actúa en el organismo y qué beneficios están respaldados por la ciencia? En este artículo, analizaremos qué es la creatina, cómo tomarla, sus efectos en el rendimiento y la masa muscular, y lo que sabemos sobre su posible papel en la función cognitiva, el envejecimiento y la salud femenina. También abordaremos su seguridad y los principales mitos que aún rodean a este suplemento.

Qué es la creatina y por qué se ha puesto de moda

La creatina es un compuesto natural que el cuerpo fabrica a partir de tres aminoácidos y que también obtenemos de alimentos como la carne o el pescado. Se encuentra principalmente en el músculo, donde una parte importante se almacena en forma de fosfocreatina, una reserva energética que ayuda a regenerar rápidamente el ATP durante esfuerzos cortos e intensos, como un sprint, un salto o una serie de sentadillas. Al suplementarse, las reservas musculares de creatina aumentan y el organismo dispone de una mayor capacidad para producir energía rápidamente, lo que puede traducirse en más fuerza, más potencia y una mayor capacidad para repetir esfuerzos de alta intensidad.

Su popularidad tampoco es casual. A la enorme cantidad de estudios que la respaldan se suma su precio relativamente accesible y su facilidad de uso. La forma más investigada, y la que cuenta con mayor respaldo científico, es el monohidrato de creatina, muy por delante de otras variantes más caras que no han demostrado ventajas claras. Aquí también conviene prestar atención a la calidad y la trazabilidad. Existen materias primas como Creapure®, fabricada en Alemania y sometida a controles específicos de pureza y trazabilidad. En esa línea se encuentra la gama de creatina Nutripure , formulada con este tipo de monohidrato. Más allá del sello o de la marca, lo importante es escoger un monohidrato de creatina de composición clara, procedencia conocida y correctamente dosificado.

Cómo se toma y qué efectos cabe esperar

Una de las grandes ventajas de la creatina es lo sencillo de su uso. La pauta habitual se sitúa en torno a 3-5 gramos diarios, todos los días, entrenes o no. La conocida fase de carga, que consiste en utilizar dosis más elevadas repartidas durante los primeros días, es opcional: permite saturar las reservas musculares más rápidamente, pero no es imprescindible para obtener resultados a medio plazo.

Entre los efectos que cuentan con mayor respaldo científico destacan varios puntos:

Un aumento de la fuerza y la potencia , especialmente útil en deportes explosivos y en el entrenamiento de fuerza.

, especialmente útil en deportes explosivos y en el entrenamiento de fuerza. Una mayor capacidad para realizar esfuerzos intensos y repetidos , lo que puede permitir acumular más volumen de entrenamiento.

, lo que puede permitir acumular más volumen de entrenamiento. Una mejora del rendimiento durante series sucesivas de ejercicios de alta intensidad .

. Un posible aumento inicial del peso corporal, relacionado principalmente con una mayor cantidad de agua corporal y no con un aumento de grasa.

Ese último punto suele generar confusión. La creatina puede producir un ligero incremento de peso, especialmente durante las primeras semanas o cuando se realiza una fase de carga, pero esto no significa que provoque un aumento de grasa. Tampoco tiene fundamento la idea de que necesariamente «hincha» de una forma perjudicial.

En cuanto al momento de la toma, la constancia diaria parece ser mucho más importante que tomarla exactamente antes o después de entrenar. Su efecto depende principalmente de mantener elevadas las reservas musculares con el paso del tiempo, no de una toma aislada asociada a una sesión concreta.

Más allá del músculo: cerebro, edad y mujeres

Si algo explica parte del interés actual por la creatina es que la investigación ha empezado a mirar más allá del deporte. El cerebro también utiliza creatina y fosfocreatina en su metabolismo energético, lo que ha llevado a estudiar su posible influencia sobre la memoria y otros aspectos del rendimiento cognitivo. Algunos estudios han observado resultados prometedores, especialmente en determinadas poblaciones o en situaciones de privación de sueño y elevada exigencia mental, aunque la evidencia todavía no permite afirmar que mejore la función cognitiva de la misma manera en todas las personas.

Otro ámbito de especial interés es el envejecimiento. Con el paso de los años, la masa y la función muscular tienden a disminuir progresivamente, un fenómeno que puede contribuir a la pérdida de autonomía y aumentar el riesgo de fragilidad en edades avanzadas. Combinada con ejercicio de fuerza, la creatina puede contribuir a mejorar determinadas adaptaciones musculares, por lo que se estudia especialmente como complemento del entrenamiento en personas mayores.

La investigación también presta cada vez más atención a las mujeres, aunque todavía existen menos estudios específicos que en hombres. En la peri y posmenopausia, los cambios hormonales pueden influir en la masa muscular, la salud ósea y otros aspectos del bienestar. Algunos trabajos sugieren que la creatina podría tener interés en estas etapas, especialmente cuando se combina con entrenamiento de fuerza, pero los resultados todavía son variables y la evidencia específica durante la perimenopausia sigue siendo limitada. También se están investigando posibles efectos sobre determinados aspectos del estado de ánimo, el sueño y la función cognitiva, aunque se necesitan estudios más amplios antes de extraer conclusiones definitivas.

¿Es segura? Lo que conviene saber antes de empezar

La pregunta por la seguridad es inevitable, y en personas sanas la evidencia disponible resulta tranquilizadora. La creatina figura entre los suplementos deportivos con mejor perfil de seguridad estudiado. Utilizada en las dosis habituales, los estudios disponibles no han mostrado un deterioro de la función renal en adultos sanos. Tampoco existen motivos para realizar obligatoriamente ciclos o periodos de descanso si se utiliza correctamente. Eso no significa que deba tomarse sin ningún criterio. Quienes tengan una enfermedad renal previa, estén embarazadas, estén en periodo de lactancia, sigan algún tratamiento farmacológico o presenten una condición médica concreta deberían consultar antes con un profesional sanitario. También pueden aparecer molestias gastrointestinales, especialmente cuando se utilizan dosis elevadas de una sola vez.

Y conviene recordar algo básico: ningún suplemento sustituye a una buena alimentación, al descanso ni a un entrenamiento bien planteado. La creatina es una herramienta que puede complementar esos pilares, no un atajo mágico. Tampoco es necesario recurrir a formas alternativas de creatina más caras y sofisticadas: el monohidrato de creatina sigue siendo la opción con mayor respaldo científico. En un mercado saturado de promesas, la creatina destaca precisamente por lo contrario: décadas de investigación, un coste relativamente bajo y efectos reales aunque moderados. No hará milagros ni transformará por sí sola el rendimiento o la salud, pero pocos suplementos cuentan con un nivel de evidencia comparable. Y esa, en tiempos de modas efímeras, es probablemente su mayor virtud.