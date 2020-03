Cómo un profesor descubrió que era un ‘psicópata hereditario’

Jim Fallon es un neurocientífico y un psicópata. El profesor de Psiquiatría y Comportamiento humano en la Universidad de California-Irvine (Estados Unidos) ha analizado en escáneres el cerebro de los asesinos y ha utilizado a su propia familia como grupo de control. Cuando llegó al último escaneo, vio uno que describió como «obviamente patológico».

«Pensé que [los técnicos que llevaban los escaneos] me estaban haciendo una broma. Les dije: ‘Ah, están mezclando a uno de los asesinos con mi familia'», cuenta. «Pero respondieron: ‘No, es verdad'».

«Así que dije: ‘Bueno, esta persona, quienquiera que sea, no debería estar caminando libre en la sociedad. Probablemente sea una persona muy peligrosa, era el peor patrón psicópata que jamás hubiera visto», recuerda. «Así que saqué la etiqueta que cubría el nombre… y era yo».

Pero Fallon nunca ha matado a nadie y se describe a sí mismo como «un buen tipo». Entonces, ¿cómo puede ser un psicópata? «Soy un psicópata prosocial», dice. «No tengo algunos de los rasgos antisociales y criminales de otros».

Se estima que aproximadamente una de cada 100 personas es psicópata. Muchos delincuentes violentos caen en esta categoría, pero, como muestra el caso de Fallon, no todos los psicópatas son violentos.

El cerebro psicópata

Los psicópatas violentos tienen menos materia gris en las áreas frontales importantes para comprender las emociones de otras personas. Estas áreas también se activan cuando pensamos en el comportamiento moral.

La amígdala, que normalmente se asocia con sentimientos de miedo, también es significativamente más pequeña en los psicópatas. Si estas diferencias pudieran observarse a una edad temprana se podría pensar que hay una base genética para la psicopatía.

Sin embargo, si imaginamos el cerebro como un músculo, podría ser que los psicópatas no ejerciten esas áreas, lo que lleva a una disminución de la actividad, tal vez como resultado de la educación y el medio ambiente.

Tipos de psicópatas

Si Fallon tiene el cerebro y los genes de un asesino, ¿por qué no ha matado a nadie?

La respuesta es que la activación de los genes psicopáticós depende de lo que sucede en la infancia.

«Si tienes la denominada forma de alto riesgo del gen y sufriste abuso al inicio de tu vida, las posibilidades de ser un criminal son mucho mayores», dice Fallon.

«Si tienes el gen, pero no sufriste abuso, entonces realmente no habría mucho riesgo. Solo el gen en sí mismo realmente no afecta dramáticamente el comportamiento, pero bajo ciertas condiciones ambientales, sí hay una gran diferencia«, dice.

Fallon dice que tuvo una «infancia increíblemente maravillosa», que canceló sus genes desafortunados.

«Cuando veo las fotos antiguas [de la familia], estoy feliz y sonriendo, y ha sido así durante toda mi vida. Hay una buena posibilidad de que eso compense los factores genéticos y elimine su efecto», afirma.