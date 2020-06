«Mientras en Italia la gente moría como chinches, aquí perdimos un tiempo precioso para hacer frente al Covid-19»

El testimonio resulta aterrador, pero da buena cuenta de que en España se estuvo al mejillón a pesar del ejemplo italiano.

Porque mientras en el país transalpino el coronavirus hacía estragos sin cesar, en el país de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se optó por esconder en la medida de lo posible todo el daño que estaba causando la pandemia para no estropear la foto del 8-M.

Emilio Bouza, fundador de la Sociedad Española de Microbiología y jefe emérito del servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en una entrevista al diario ABC este 10 de junio de 2020 tiene claro que en España se tardó tiempo en reaccionar y en poner los medios necesarios.

Asevera que se perdió un tiempo precioso:

Sin duda que perdimos un tiempo precioso. Nuestros colegas italianos nos decían que la gente moría como chinches. Hubiéramos tenido entre 7 y 10 días para prepararnos mejor. Ellos nos contaban que no podíamos imaginar la dimensión de la enfermedad, que no tenía que ver con lo que se contaba en China . Se moría mucha gente y mucha gente mayor.

No quiere culpar a nadie, pero es evidente que poniendo por delante que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sí se puso manos a la obra, huelga decir que quienes quedan señalados son los responsables del Ministerio de Salvador Illa:

No culpo a nadie, no es mi misión. Me limito a describir la situación. Afortunadamente, mi edad me permite decir lo que pienso, la verdad. No sé si el Ministerio de Sanidad tenía la información, pero sí sé que la Consejería de Sanidad de Madrid se preocupó y llamó a los microbiólogos en febrero para que empezaran a entrenarse a hacer pruebas PCR en los grandes hospitales de Madrid e hicieron una compra importante de reactivos.

Cree que se hubieran tenido que adelantar en España las medidas de confinamiento para haber salvado más vidas:

Pero insiste en que no es momento de entrar en juicios políticos:

No quisiera entrar en juicios políticos. A toro pasado, es fácil juzgar, pero no creo que mucha gente sostenga que eso fuera lo más feliz que hemos hecho. Probablemente, las personas que tomaron esas decisiones tenían más elementos de juicio que yo.

Considera que uno de los grandes errores fue minusvalorar los efectos del coronavirus:

Eso sí, apunta a que el Ministerio de Sanidad tenía guardados en un cajón planes de actuación ante pandemias como la del Covid-19:

No digo que no haya planes escritos, en previsión de grandes catástrofes. Si existen, están en un cajón; no son una realidad práctica. No se conocen en los hospitales. Nos hacen falta planes ante grandes catástrofes infecciosas, que los conozca la gente, que se discutan y se revisen. Hace falta enseñar a los médicos conocimientos básicos del paciente crítico, que sepan por ejemplo intubar a un enfermo. Este fue uno de los problemas durante las semanas peores. Algunos médicos no pudieron echar una mano a los intensivistas precisamente porque no tenían esta competencia básica.