Cómo saber si tenemos problemas de corazón graves moviendo un solo dedo

Más simple que el mecanismo de un chupete.

Con ayuda de una sola mano, una persona puede evaluar si tiene aneurisma aórtico ascendente, una dilatación potencialmente fatal de las arterias principales en el corazón.

Lo certifica un estudio publicado el pasado 18 de mayo de 2021 en The American Journal of Cardiology.

Basta con extender la mano con la palma hacia arriba y alargar lo más que se pueda el pulgar en dirección al dedo meñique. Que el pulgar llegue hasta el centro de la mano es lo normal. Sin embargo, cuando cruza el borde de la misma, podría tratarse de un signo de un aneurisma aórtico.

El hecho de poder mover pulgar de esa forma, podría ser una señal de que los huesos largos del paciente están demasiado estirados y sus articulaciones están laxas, pudiendo ser indicativo de una enfermedad del tejido conectivo en todo el cuerpo, incluida la aorta, explican los investigadores.

Por regla general, un aneurisma aórtico no presenta síntomas, por lo que la mayoría de las personas puede no saber que la tiene.

