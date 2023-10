Un invento español contra la incontinencia urinaria masculina triunfa a nivel mundial

El genio detrás de esta invención contra la incontinencia urinaria masculina fue Pedro García Berruezo. Su invento no solo cambió su propia vida, sino que desde 2013 ha tenido un impacto positivo en la vida de cientos de miles de hombres de todo el mundo.

Residente en Málaga, sufrió personalmente los desafíos de la incontinencia urinaria. En el año 2001 le diagnosticaron cáncer de próstata y en el año 2006 tras una intervención en la próstata comenzó a experimentar las perdidas de orina involuntarias. Probó distintas alternativas que había en el mercado, pero ninguna funcionó en él. En lugar de resignarse, decidió buscar una solución efectiva. Pedro, de 56 años, con conocimientos de ingeniería y aficionado a la invención, era de profesión docente. Después de años de investigación y desarrollo, en 2012 creó Uriclak, la pinza urinaria que ha roto el silencio que rodeaba a la incontinencia en los hombres.

El proceso de patente y registro sanitario de fue largo: se inicia en 2008 con el registro de solicitud de patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas. A través de ella, se solicitaron también por extensión patentes mundiales. La Universidad de Southampton del Reino Unido realizó las pruebas clínicas en pacientes con un amplio equipo de urólogos y radiólogos. Finalmente, obtenida la patente en 2013, la empresa Reiner Medical se hace cargo de su fabricación en serie, se realiza el registro sanitario oficial y comienza su venta.

La historia de éxito de Uriclak es un testimonio del poder de la innovación y la dedicación de un individuo para abordar un problema de salud común pero subestimado. Pedro García Berruezo demostró que, a través de la inventiva y el esfuerzo, es posible marcar una diferencia significativa en la vida de las personas.

Su hija Estefanía García, directora de expansión de la marca, nos habla de su negocio: comenzamos vendiendo sólo en España pero ahora vendemos Uriclak en todo el mundo. Tenemos algunos clientes muy importantes del sector de distribución de productos sanitarios como por ejemplo Vitality Médical, lider en la venta online de productos sanitarios en Estados Unidos, Simanko en Alemania, Petrone Group en Italia, o la cadena de farmacias Phusion en Australia. No vendemos ni autorizamos a vender en plataformas no especializadas en la venta de este tipo de productos. Aunque no requiere receta médica, es un producto sanitario y como tal hay que ofrecer una atención al cliente individualizada y especializada.