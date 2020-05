Baby boom fallido a causa del coronavirus: el miedo paraliza los embarazos

Los efectos sociales de la crisis del coronavirus son aún hoy un auténtico misterio, si bien podemos poner sobre la mesa algunos asuntos absolutos que han resultado producto de un afamado estudio desarrollado en Italia a lo largo de la tercera semana de confinamiento sobre la fecundación y la procreación.

Tras elaborar más de 1.482 cuestionarios en línea, cuyos resultados han sido divulgados en el ‘Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology’, se ha sabido que un porcentaje superior al 80% (más concretamente un 81,9%) no planea concebir durante la emergencia sanitaria, información que rebate el vaticinio que hace dos meses prometía redoblar la cantidad de nacimientos.

Con 944 mujeres y 538 hombres encuestados, todos con relaciones heterosexuales y en un rango de edad de entre 18 y 46 años, la doctora Elisabetta Micelli, del Centro de Tecnologías de Reproducción Asistida, insinúa que la salud espiritual durante el aislamiento ha tenido un severo impacto sobre el deseo de traer un bebé al mundo; de hecho, se ha comprobado que de los 268 participantes que pensaban tener descendencia antes de la pandemia, más de un tercio ha desatendido su intención (la mayoría por temores sanitarios y económicos).

«Nuestro objetivo era evaluar si las preocupaciones relacionadas con la pandemia están afectando el deseo de ser padres en parejas que ya estaban planeando tener un hijo, o si la cuarentena fomenta el deseo reproductivo(…). Las principales razones que llevaron a las personas a no querer concebir incluyeron preocupaciones relacionadas con futuras dificultades económicas y consecuencias sobre el embarazo«, señala Micelli.

El urólogo Gianmartin Cito expone que «el miedo a las consecuencias sobre el embarazo y el impacto económico en las familias» son «probablemente» los dos factores clave por los cuales «casi todo el grupo de parejas que comenzó inesperadamente a expresar un deseo de paternidad durante la cuarentena no tradujo este sueño en un intento concreto».