La etíope que rezó por un hijo y recibió quintillizos tras 12 años de espera

Bedriya Adem llevaba doce años intentando quedarse embarazada. Doce años de espera, de rezos y de una esperanza que no terminaba de materializarse.

Cuando finalmente ocurrió, ocurrió de una forma que la estadística califica de prácticamente imposible: quintillizos.

Cuatro niños y una niña, nacidos por cesárea en el Hospital Especializado Hiwot Fana de la región de Harari, en Etiopía, todos con un peso de entre 1,3 y 1,4 kilogramos.

Sin fecundación in vitro. Sin estimulación ovárica. Sin ninguna intervención médica reproductiva. De forma completamente natural, con una probabilidad estimada en una entre 55 millones.

«Recé por un hijo y Alá me dio cinco», dijo junto a su esposo con una felicidad que no necesita traducción.

El director médico del hospital, Mohammed Nur Abdulahi, confirmó que tanto la madre como los cinco bebés se encuentran en buen estado y bajo vigilancia. Con un peso superior al kilo, las expectativas de supervivencia son buenas. La neonatología moderna ha transformado el pronóstico de bebés prematuros de esta magnitud: los nacidos alrededor de la semana 28-30 tienen hoy una tasa de supervivencia superior al 85% gracias a incubadoras que simulan el entorno del útero materno.

La estadística que hace este caso extraordinario

Los quintillizos naturales son una de las probabilidades más bajas que la biología humana produce. Para entender la escala:

Tipo de parto múltiple Probabilidad aproximada Gemelos 1 en 80 Trillizos 1 en 8.000 Cuatrillizos 1 en 700.000 Quintillizos 1 en 55 millones

Los primeros quintillizos en sobrevivir todos fueron las hermanas Dionne en Canadá en 1934, un caso que generó tal impacto mediático que el gobierno canadiense convirtió su hogar en atracción turística. Hoy las tasas de supervivencia de quintillizos superan el 90% gracias a los avances en neonatología. En 2024, National Geographic reportó quintillizos nacidos mediante FIV en Brasil, pero el caso etíope destaca precisamente por ser completamente natural.

La genética tiene sus propias curiosidades en los partos múltiples: los gemelos idénticos pueden tener huellas dactilares diferentes porque su desarrollo dentro del útero los diferencia físicamente aunque compartan exactamente el mismo ADN.

La reflexión que el caso de Bedriya provoca

La historia de Bedriya Adem tiene una dimensión que va más allá de la anécdota extraordinaria. Mientras una mujer en Etiopía esperaba doce años para tener un hijo y finalmente dio a luz cinco, en España, en Japón, en Corea del Sur, en Italia y en la mayoría de los países ricos del mundo, los gobiernos gastan miles de millones en políticas de natalidad que no consiguen que los ciudadanos quieran tener ni siquiera uno.

El invierno demográfico es el gran problema silencioso de las sociedades avanzadas. España registra poco más de 300.000 nacimientos anuales, mínimos históricos en términos absolutos. La tasa de fertilidad es de 1,19 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para mantener la población estable. Japón perdió 900.000 habitantes en 2024 y registró menos de 700.000 nacimientos por primera vez desde que existen estadísticas. Corea del Sur tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo, 0,72 hijos por mujer, pese a haber gastado más de 200.000 millones de dólares en dos décadas de políticas natalistas sin resultado apreciable.

La paradoja es desconcertante: en los países donde criar un hijo es económicamente más viable, donde hay sanidad pública, educación gratuita, permisos de maternidad y paternidad, sistemas de guardería y redes de protección social, la gente decide no tenerlos. En los países donde las condiciones materiales son incomparablemente más duras, donde el acceso a la medicina reproductiva es limitado o inexistente, donde la mortalidad infantil sigue siendo un riesgo real, las familias son numerosas y el deseo de descendencia es profundo.

Los demógrafos llevan décadas intentando explicar esa paradoja. Las respuestas apuntan a la combinación de factores culturales, económicos y psicológicos que el desarrollo material produce: el coste de oportunidad de tener hijos en términos de carrera profesional, especialmente para las mujeres; el precio prohibitivo de la vivienda en las ciudades donde se concentra el trabajo; la cultura del individualismo que hace de la autorrealización personal el objetivo central de la vida adulta; y la sustitución del deseo de descendencia por otras formas de satisfacción que las sociedades ricas ofrecen con abundancia.

Bedriya esperó doce años para tener un hijo. Rezó. Y tuvo cinco.

En Madrid, en Tokio, en Seúl y en Milán, miles de personas con acceso a todos los recursos que ella no tenía han decidido que uno es suficiente. O que ninguno es más cómodo.

Es una de las grandes paradojas del mundo moderno. Y ningún gobierno del mundo rico ha encontrado todavía la forma de resolverla.