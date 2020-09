Las mejores clínicas capilares en Madrid

El trasplante capilar es una cirugía ambulatoria, sin complicaciones, no obstante, se debe buscar un personal calificado para que te haga todos los exámenes pertinentes y además el profesional tiene que hacer el estudio médico para darle las soluciones reales sin crearle falsas expectativas al paciente.

Criterios para elegir la mejor clínica capilar en Madrid

Ubicación de la clínica capilar

Se debe elegir una clínica que esté cerca de tu domicilio, ya que se debe tener presente que debes asistir con frecuencia para el pre y postoperatorio. Así que si estás en Madrid encontrarás las clínicas más prestigiosas de la ciudad, con el objetivo de que encuentres alguna que esté cerca de ti.

De igual modo, sea cual sea la que busques, lo recomendable es que tengas recomendaciones de varios pacientes que se hayan realizado la intervención quirúrgica en dicha clínica. Claro cabe destacar que no solo la ubicación es importante también la clínica capilar debe contar con las normas sanitarias y la tecnología adecuada.

Precio de los tratamientos

Los trasplantes capilares pueden ser costosos en algunas clínicas en Madrid, debido a su alta tecnología y personal calificado, pero también existen clínicas capilares que ofrecen descuentos y ofertas en los tratamientos, claro siempre debes informarte primero que ese bajo costo no sea porque son médicos que no tiene experiencia en la materia o su tecnología no sea la más adecuada.

Clínica de injerto capilar con certificados

Es importante que la clínica capilar cuente con todos los requisitos legales del país, la mayoría de clínicas tiene precios un poco elevados, y eso hace que algunos pacientes optan por buscar low cost, que vienen siendo clínicas clandestinas que pueden ocasionar problemas para la salud.

Las clínicas que ofrecen tratamientos para prevenir la caída del cabello, vienen con certificados aprobados por la sociedad médica del país, Y además cuentan con los métodos más novedosos del país.

Top 5 de las mejores clínicas capilares de Madrid

Si estás en Madrid esta guía es la ideal ya que te traemos para ti un Top 5 de las mejores clínicas que realizan este proceso, para que puedas seleccionar la mejor.

1- Capilclinic

En el top 1 de la lista de las mejores clínicas capilares de Madrid, nos encontramos a Capilclinic es una clínica internacional especializada en trasplante capilar con una sucursal en Madrid, realizando intervenciones y tratamientos capilares de última generación y con las últimas técnicas en trasplante capilar. Esta clínica cuenta con una prestigiosa doctora como lo es cirujana Dr. Ana Alcantara, que trabaja desde el 2006 en Capiclinic, es reconocida internacionalmente.

Capiclinic es la primera clínica Europea en ofrecer tratamiento con células madre

La clínica implementó el tratamiento con células madres que se encarga de extraer células regenerativas de la grasa abdominal, limpiarlas y concéntralas antes de activarlas con proteínas naturales. Estando ya concentradas y activadas estas células se inicia el proceso de inyección de las mismas en el cuero cabelludo, este tratamiento permite fortalecer y regenerar todos los folículos.

Esta solución es lo mejor para acabar con la alopecia, además Capiclinic cuentan con una amplia experiencia en implantes, trasplantes e injertos capilares, al mejor precio.

Confianza Online

La Capiclinic es la única empresa de trasplantes capilares que cuenta con acreditación de Confianza Online.

Mejores doctores

La clínica cuenta con los doctores más prestigiosos en sus centros como lo son los doctores Dr Oguz Kayiran en Turquía y Dr Bruno Jacobovski y la Dra. Ana Alcántara en España, son los profesionales en activo más reputados del sector.

Garantía de por vida

Capilclinic hace entrega a cada paciente de la garantía de por vida que ofrece después de hacerse el trasplante capilar.

Solución adaptada a su caso

Se enfocan en lo que el paciente desea, y buscan todas las técnicas disponibles que están en el mercado, para encontrar la mejor solución específica para cada paciente.

Cuidan la zona donante

Protegen la zona donante para obtener el mejor resultado y además se encargan de la zona receptora para que cada folículo quede en perfectas condiciones.

2- Clínica Dr. Pelo

En el top 2 encontramos la clínica del Dr. Pelo que fue fundada por el Dr. J.L Alfonso Junior en el 2010, este médico se ha encargado de crear una buena reputación en el campo de la cirugía capilar. Además esta clínica , poco a poco ha ido ingresando otros métodos estéticos y técnicas cosméticas que se encuentran hoy en día.

En la Clínica Dr. Pelo, el trasplante de capilar se ha enfocado para que los pacientes mejoren su autoestima recuperando la confianza en sí mismo para tener esa apariencia juvenil que habían perdido con el paso del tiempo.

Esta clínica cuenta con un personal experto y profesional, con tecnología avanzada para que los pacientes se sientan seguros a la hora de elegir esta clínica, de igual modo el trasplante capilar que ofrece le da soluciones reales, considerando que la inversión que realicen los pacientes sea positiva.

Misión

En la Clínica Dr. Pelo se enfocan en brindar el mejor servicio a los pacientes con un excelente equipo, reforzando la prevención, mantenimiento y mejorando todos los problemas que ocasiona la pérdida de cabello, cuentan con el mejor equipo de profesionales y con la tecnología de última generación

Visión

En la Clínica Dr. Pelo buscan posicionarse como una empresa líder que va evolucionando con el tiempo y tiene un constante crecimiento dentro del área de la medicina capilar, claro siempre teniendo como objetivo principal la salud de los pacientes y con el compromiso real de brindar un servicio de la más alta calidad.

Para la Clínica Dr. Pelo es muy importante que los pacientes queden satisfechos y es por eso que siempre se esfuerzan en ser los mejores actuando con profesionalismo y contando con el respeto, disciplina, ética y responsabilidad social.

3. Clínica de Injerto Capilar David Arbelaez

Siguiendo con el top 3 de las clínicas capilares en Madrid nos encontramos con la clínica de Injerto Capilar David Arbelaez, la clínica brinda varios servicios que buscan dar solución a los problemas de pérdida de cabello que presentan los hombres y mujeres que visitan su clínica.

El Dr. David Arbeláez es un cirujano formado en microcirugía e implantología capilar. También, es profesor del máster de trasplante y medicina capilar de la Universidad de Alcalá, Especialidad técnica FUE e implantación con implanters

Servicio ofrecido por el Dr. David Arbealaez, quien con su experiencia en microcirugía e implantología capilar. Logra que la cirugía sea de calidad con resultados naturales obteniendo así recuperar el cabello y la seguridad de sus pacientes.

Tratamientos capilares empleado en la clínica.

Alopecia masculina.

Alopecia femenina.

Técnica fue.

Injerto capilar.

Trasplante de cejas.

Trasplante de barba.

4. Clínica IMEMA

En el top 4 de las mejores clínicas capilares en Madrid está la clínica IMEMA, está dedicada a la realización de cirugías quirúrgicas como las estéticas y la reconstrucción, encontrándose entre ellas el Trasplante Capilar. Brinda a sus pacientes un trato personalizado con un equipo médico de profesionales capacitados en el área de trasplante capilar, que se encargan de dar resultados naturales a los pacientes utilizando: Técnica Tira y Técnica Fue.

La clínica IMEMA cuenta con la tecnología robótica más avanzada llamada ARTAS, este aparato se encarga de extraer en pelo en unidades foliculares de 1 a 3 cabellos, lo que proporciona un resultado indetectable. Se consigue un crecimiento de más del 95% del pelo trasplantado y se evitan cicatrices.

Ventajas frente a los anteriores sistemas de trasplante:

Tiene una gran precisión en la extracción de unidades foliculares

Procedimiento más rápido y sin cicatrices

En una sola sesión se pueden trasplantar 4000 unidades foliculares (10.000 pelos)

Para utilizar este robot y realizar la extracción de cada folículo, se requiere ineludiblemente las manos de un experimentado cirujano capilar para realizar la intervención con absolutas garantías.

Además, la clínica cuenta con una gran reputación ha obtenido varios premios en Madrid e internacionalmente. La clínica cuenta con una experiencia de 25 años en trasplantes capilares y siempre bajo el compromiso de la mejor calidad-precio. Son expertos en el método FUE así como el trasplante de pelo mediante la técnica de la tira.

5. Clínica Capilar Svenson

Cerrando nuestra lista tenemos la clínica capilar Svenson en el top 5, cuenta con profesionales capacitados en el área del trasplante capilar, ofreciendo resultados naturales a los pacientes y además una asesoría detallada antes del proceso. De igual modo la clínica ha tenido grandes reconocimientos por su calidad, logrando que sea confiable en cada instante. Ofrecen también tratamientos de Mesoterapia Capilar o la novedosa Terapia Regeneradora.

La clínica capilar Svenson posee 9 centros capilares en Madrid, en estos centros pueden ir los pacientes a realizarse un análisis gratuito de cada caso, hecho por los cirujanos especializados, además el centro capilar le da a conocer al paciente el estado de la salud de su cabello, cómo conservarlo e incluso cómo recuperar el pelo perdido. Así mismo, en la clínica capilar Svenson de Madrid se dedica en forma exclusiva al injerto capilar, cuentan con médicos especializados en todas las técnicas de implante de pelo y quirófanos equipados con la última tecnología.

En la actualidad, Svenson es un referente para la investigación de todos los problemas que afectan al pelo y al cuero cabelludo. Gracias a que los profesionales que están en el centro se capacitan en las grandes universidades del país y del mundo. Los profesionales utilizan la tecnología más avanzada para ofrecer las mejores soluciones frente a la pérdida de cabello ofreciendo atención personalizada que se ajusta a las necesidades de cada caso. Para ello, Svenson trabaja con laboratorios ubicados tanto en España como en el extranjero, para conseguir la máxima calidad en sus soluciones capilares.

La clínica Svenson en el 2007 se convirtió en la primera empresa médico estética en su sector en obtener la certificación ISO 9001 que acredita el buen funcionamiento de los sistemas de gestión de calidad que tiene Svenson en todos sus centros de Madrid.

Servicios que presta la clínica Svenson

Tratamientos médicos y cosméticos.

Después de recibir el diagnóstico personalizado, la clínica Svenson ofrece a sus clientes varios tipos de tratamiento para el cabello tanto médicos como cosméticos, que se encargaran de preparar el cuero cabelludo, estimulando los folículos y regenerando el cabello para conservar el cabello que todavía se tiene y que muestre su mejor aspecto.

Sistemas Hair & Hair.

Este método que tiene la clínica Svenson en Madrid, es una solución para los pacientes que no quieren cirugía, se encarga de añadir la cantidad de cabello que se desee para cubrir zonas con ausencia de cabello o con poca densidad. Esto se logra entrelazando cabello natural de características similares a los del cliente en su textura, grosor y color.

Microinjerto capilar

La intervención quirúrgica del Microinjerto capilar, es reconocida como la solución más eficaz para recuperar el cabello y se aplica tanto a hombres como a mujeres. Se basa en recuperar el cabello perdido a través de un autotrasplante, en tan sólo 3 horas y con anestesia local.

Pelucas oncológicas de pelo natural

La pérdida de cabello en algunos casos, son causas de los efectos secundarios de algunos tratamientos médicos y, sobre todo, en los tratamientos que requieren quimioterapia. Estos tratamientos son los más agresivos para el cabello ya que afectan al folículo piloso provocando su destrucción y, por lo tanto, la pérdida del cabello.

Conociendo esta problemática la clínica Svenson pone a disposición de las personas que lo requieran pelucas oncológicas y seguimiento por parte de un amplio equipo de profesionales para solucionar de forma provisional la alopecia de la forma más natural posible.

Recomendaciones

En definitiva, si ya estas claro que te vas hacer un trasplante capilar y estás en Madrid, y quieres acabar definitivamente con la pérdida de cabello que se da en hombres y mujeres de alrededor del mundo. Espero que esta lista de los top 5 de las mejores clínicas capilares en Madrid te orienten a elegir la que mejor se adapte a lo que estás buscando.