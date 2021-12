Una simple gota de sangre basta para detectar el cáncer de pulmón

Un estudio codirigido por investigadores del Hospital General de Massachusetts (MGH), en Estados Unidos, ha puesto como foco de su investigación la posibilidad de revelar el cáncer de pulmón en pacientes asintomáticos, solo con una gota de sangre. Este descubrimiento allana el camino para detectar el cáncer de pulmón en etapa temprana, mejorando drásticamente las tasas de supervivencia.

El caso del cáncer de pulmón en particular, es la principal causa de muerte por cáncer, además generalmente se diagnostica en una etapa tardía, resultando en una ínfima tasa de supervivencia. Este tipo de cáncer, en su etapa temprana es principalmente asintomático, y la tomografía computarizada en espiral de dosis baja, el método actual para detectar esta enfermedad pulmonar, no es factible como prueba de detección, al menos generalizada para una amplia mayoría de la población, debido a su alto coste, y al riesgo de radiación.

El estudio del MGH, publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, ha sido realizado por Leo Cheng, biofísico asociado en Patología, Radiología, y en el Centro de Imágenes Biomédicas Athinsula A. Martinos, y David Christiani, pulmonar y médico de la unidad de cuidados intensivos.

«Nuestro estudio demuestra el potencial para desarrollar una herramienta de detección sensible para la detección temprana del cáncer de pulmón. El modelo predictivo que construimos puede identificar qué personas pueden estar albergando cáncer de pulmón. Las personas con hallazgos sospechosos serían remitidas para una evaluación adicional mediante pruebas de imagen, como TC de dosis baja, para un diagnóstico definitivo», señala Cheng.

Leo Cheng, junto a Christiani y a sus co-investigadores, construyeron su modelo predictivo de cáncer de pulmón basado en los datos obtenidos de los perfiles metabolómicos en sangre. La metabolómica analiza los flujos de los metabolitos de las células, para descifrar estados, tanto sanos, como patológicos, mediante el estudio del metaboloma, que es nada menos que el conjunto bioquímico dinámico que se encuentra en todas las células, fluidos y tejidos del cuerpo humano.

La presencia fisiológica del cáncer de pulmón y su patología alterada, puede llegar a provocar cambios en los metabolitos sanguíneos producidos o consumidos por las células cancerosas alojadas en los pulmones. Los investigadores midieron los perfiles metabolómicos en sangre, utilizando la técnica de la espectroscopia de resonancia magnética de alta resolución, esta herramienta se utiliza, entre otras cosas, para examinar los compuestos dentro de las células vivas, midiendo las reacciones colectivas de los ya mencionados metabolitos.

Los investigadores examinaron decenas de miles de muestras de sangre, que se hallaban almacenadas en las reservas del biobanco de MGH y otros. Encontraron 25 pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) con muestras de sangre almacenadas, obtenidas en el momento de diagnóstico y al menos seis meses antes de su diagnóstico. Emparejaron a estos pacientes oncológicos con 25 controles sanos.

EL PRIMER PASO

El primer paso que decidieron dar los investigadores, fue entrenar su modelo estadístico para reconocer el cáncer de pulmón, midiendo los valores del perfil metabolómico en muestras de sangre obtenidas de los pacientes en el momento de diagnóstico, y comparándolos con muestras de sangre de los controles sanos. Después validaron su propio modelo, utilizando muestras de sangre de los mismos pacientes obtenidas antes de su diagnóstico de cáncer de pulmón. En este punto, el modelo predictivo arrojó valores entre los controles sanos y pacientes, en el momento de su diagnóstico.

«Esto fue muy alentador, porque la detección temprana de la enfermedad debería detectar cambios en los perfiles metabolómicos de la sangre que son intermedios entre los estados sanos y patológicos», explica Cheng. Luego, los investigadores probaron su modelo con un grupo diferente de 54 pacientes con NSCLC utilizando muestras de sangre obtenidas antes de su diagnóstico de cáncer.

Los valores obtenidos por el modelo predictivo, medidos a partir de muestras de sangre previas al diagnóstico, arrojaban información sobre la supervivencia de los pacientes a cinco años, lo que podría ser muy útil para enfocar y adaptar las estrategias clínicas, y las decisiones de tratamiento. Aporta una información que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, en el cáncer que más vidas se cobra dentro de este tipo de enfermedades oncológicas.

El mismo equipo de investigadores, ya demostró en un estudio anterior, el enorme potencial de la metabolómica basada en la espectroscopia de resonancia magnética para diferencias los tipos de cáncer, y las distintas etapas de las enfermedades. Aunque estas investigaciones suponen un gran paso adelante, aún se necesitan más estudios, y más amplios, para validar el uso de modelos de metabolómica sanguínea como herramientas de detección temprana de NSCLC en la práctica clínica.

Los investigadores tienen claro los pasos a seguir, tienen que analizar los perfiles metabolómicos de las características clínicas del cáncer de pulmón, para entender todo el espectro metabólico de la enfermedad, lo que podría ser muy útil para elegir terapias dirigidas. También midieron los perfiles metabolómicos de más de 400 pacientes con cáncer de próstata, para establecer un modelo que distinguirá entre el cáncer de tipo indolente, que necesariamente deber ser monitoreado, y el cáncer más agresivo que requiere un tratamiento inmediato.

Los investigadores también planean utilizar la misma tecnología para detectar la enfermedad de Alzheimer utilizando muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo.