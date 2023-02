La importancia del apoyo emocional para hacer frente a las adversidades

El cáncer de mama es, desgraciadamente, uno de los tumores que más víctimas causa y que afecta principalmente a mujeres, aunque, gracias a la cantidad de investigaciones realizadas, son muchas las que han conseguido vencerlo.

La plataforma ‘Mejor Conectados’ de Telefónica ha contactado con Marta Gilart, una joven que ha logrado superar un cáncer de mama con tan solo 24 años. Marta quiso dar voz a su historia convirtiéndola en un mensaje de apoyo emocional a través de su cuenta de Instagram, conectando, así, con todo un círculo.

A Marta le diagnosticaron cáncer de mama con 22 años, en plena pandemia. Fue ahí donde vio necesaria la ayuda psicológica que precisaba en esos momentos para poder afrontar todo lo que se le venía encima.

Pasó por un tratamiento de quimioterapia, mastectomía y operaciones de reconstrucción mamaria. Pero ya no solo físicamente, si no también a nivel emocional, fue a terapias individuales y en grupo, que le ayudaron a poder avanzar, expresarse y procesar todo lo que estaba viviendo, sobre todo las grupales. Marta comenta que el hecho de saber que otras personas están en su misma situación y pasando por exactamente lo mismo que ella, le ayudó a gestionar sus emociones.

Para la joven fue duro. Al fin y al cabo, es una enfermedad, y no cualquiera. Un tumor maligno que puede acabar con tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, en Mejor Conectados, Marta recalca la importancia de pedir ayuda psicológica, ser capaz de comunicarte y expresarte es crucial para poder hacer frente a las adversidades.

Son muchos los que consideran como una ‘debilidad’ el hecho de pedir ayuda, y la verdad es que es todo lo contrario. Buscar ayuda es ser valiente, es valorarte, y es, sencillamente, buscar tu propio bienestar. Por eso mismo, Marta recalca que la tarea principal es aprender a pedir ayuda. La vulnerabilidad nos da poder porque, a partir de ahí, lo único que podemos hacer es crecer gracias al apoyo emocional, tanto de profesionales como de no profesionales, que nos den la mano en los momentos difíciles.

«La vulnerabilidad no es algo malo, si no puedes con todo no pasa nada».