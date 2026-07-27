Dr. Alberto Millán Longo: “Cada vez hay más pacientes que buscan retirarse sus implantes mamarios»

La cirugía mamaria vive una transformación marcada por la naturalidad, la personalización y una mayor conciencia sobre la salud y la seguridad. Lejos de los excesos que durante años han dominado el imaginario estético, las pacientes buscan ahora resultados más armónicos, proporcionados y adaptados a cada cuerpo. En esta entrevista, el Dr. Alberto Millán Longo, especialista en cirugía plástica y estética en Madrid y director médico de la Clínica Dr. Millán Longo y Asociados, analiza cómo han evolucionado los implantes mamarios, qué tendencias están definiendo actualmente la cirugía de pecho y por qué la naturalidad se ha convertido en el nuevo estándar.

Antes de hablar de tendencias y tratamientos, nos gustaría conocer quién es el Dr. Millán Longo, para que los lectores lo conozcan mejor.

Nací en San Sebastián y nos mudamos a Madrid cuando yo todavía estaba en primaria. Aunque no vengo de una familia de médicos, mi hermana también eligió esta profesión, por lo que siempre hemos podido compartir nuestra pasión en casa. Estudié Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, donde finalicé los estudios como el nº 1 de mi promoción y, ese mismo año, recibí el galardón de la Real Academia Nacional de Medicina al mejor graduado del año a nivel nacional. Elegí la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética por la habilidad manual y la creatividad necesarias para llevar a cabo las intervenciones y por el profundo cambio en el físico y en la autopercepción que podemos motivar en nuestros pacientes.

Realicé la especialidad vía MIR en el Hospital Universitario 12 de Octubre, completando mi formación en centros de referencia internacional (Cambridge, Harvard, Heidelberg…). Actualmente, desarrollo mi actividad en Madrid, aunque atendemos a pacientes de todo el territorio nacional con nuestro programa de atención a distancia. La mayoría de las intervenciones de la clínica se centran en cirugía mamaria, tanto estética como reconstructiva avanzada tras cáncer de mama.

La cirugía de pecho ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Cómo han evolucionado las preferencias de las pacientes y qué buscan hoy cuando acuden a consulta?

El patrón actual en cirugía mamaria es claro: las pacientes quieren menos volumen y más naturalidad y comodidad. En aumento de pecho se buscan prótesis de menor tamaño, con materiales más modernos y más adaptadas al cuerpo de cada paciente. Además, hoy en día, hay un gran número de pacientes operadas con implantes hace más de 10 años que buscan un recambio de sus prótesis por otras de menor tamaño o, incluso, buscan retirarse por completo estos implantes y reconstruir su pecho con su propio tejido, para volver a una situación más natural.

Durante mucho tiempo el aumento de pecho estuvo asociado a volúmenes muy visibles y resultados poco naturales. ¿Cree que estamos viviendo un cambio hacia una estética más armónica y discreta?

Por supuesto. Hoy en día más volumen ya no es mejor. La paciente actual es una mujer muy concienciada con la naturalidad, las proporciones y la comodidad en el día a día y al hacer deporte. Eso está obligando a una revolución en el sector acercándonos a intervenciones quirúrgicas con prótesis de mejor calidad, menor volumen y técnicas quirúrgicas mucho más rápidas, precisas y con menos cicatrices. Además, todo esto implica una recuperación cada vez más llevadera tras la cirugía permitiendo que, en la mayoría de los casos, las pacientes puedan retomar sus actividades desde el día siguiente a la intervención.

En los últimos años también ha aumentado el número de mujeres que deciden retirarse sus implantes. ¿Qué hay detrás de este cambio de mentalidad?

La mentalidad es la misma: naturalidad, menor volumen y comodidad. Retirarse los implantes mamarios es una opción muy razonable para muchas pacientes que ya han llevado implantes durante varios años y que, por diferentes motivos (familia, hijos, trabajo, evolución en la autopercepción…), buscan una vuelta a una situación más natural y sin la necesidad de revisar el estado de sus implantes cada cierto tiempo. Actualmente, esta es una de las intervenciones que más realizamos en nuestro centro, combinándola con técnicas de reconstrucción mamaria con tejido propio para obtener resultados absolutamente estéticos y naturales.

Si tuviera que definir en una frase cómo ha cambiado la cirugía mamaria en los últimos años, ¿Cuál sería?

La cirugía mamaria se adapta a sus pacientes, que son, cada vez más, mujeres independientes, naturales, activas y muy concienciadas con la proporción, la belleza y las formas.